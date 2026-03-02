免費體檢流動車｜三高/乙肝篩查送智能手錶/體脂磅　附方法+地點

免費體檢｜慢性疾病共同治理先導計劃｜油尖旺地區康健中心將於3月安排流動宣傳車，為市民提供免費健康風險評估及乙肝篩查登記服務。只要即場登記參加「慢病共治」計劃，即送體脂磅、智能手錶或手臂式血壓計。即看內文了解詳情！



油尖旺地區康健中心宣傳車｜登記即送智能手錶／體脂磅

油尖旺地區康健中心將於3月安排流動宣傳車遊走油尖旺區，為市民即場登記參加「慢病共治」計劃及「乙肝共治」計劃，並協助配對家庭醫生。現場將會有職員詳細講解計劃內容，並提供免費健康風險評估、免費「三高」及乙肝篩查登記服務。只要成功登記或完成評估，即可免費獲得體脂磅、智能手錶或手臂式血壓計！

油尖旺地區康健中心將於3月安排流動宣傳車遊走油尖旺區（官方圖片）

油尖旺地區康健中心宣傳車｜停泊日期及地點

3月3至5日（星期二至四）

時間：上午11時至下午7時

地點：大角咀海泓道（海富商場對出)

3月9至11日（星期一至三）

時間：上午11時至下午7時

地點：佐敦寶靈街20號

3月17至19日（星期二至四）

時間：上午11時至下午7時

地點：旺角上海街567號（朗豪坊外）

3月25至27日（星期三至五）

時間：上午11時至下午7時

地點：大角咀晏架街65號

什麼是慢性疾病共同治理先導計劃（慢病共治計劃）？

慢性疾病共同治理先導計劃針對45歲或以上的香港市民，提供便捷的糖尿病及高血壓篩查服務，並度身訂造健康管理方案，以控制慢性疾病的風險因素。政府會提供部分費用資助，鼓勵市民儘早進行健康篩查，合資格市民可以前往地區康健中心登記成為會員，加入「醫健通」，報名參加計劃及自行揀選家庭醫生。

參加資格：

● 45歲或以上香港居民

● 沒有已被確診患有糖尿病或高血壓

● 已登記加入「電子健康系統」，並成為地區康健中心／站的會員



