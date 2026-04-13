信用卡迎新｜$0成本送15,000里數　免年費！1招換6套日本來回機票

信用卡迎新優惠｜喜歡儲里數的朋友留意啦！最近渣打銀行推出一個非常抵玩的迎新優惠！全新信用卡客戶*憑指定連結成功申請，免簽賬即可獲得5,000里數！另外，只要同時成功開立綜合存款戶口^並存入HK$5,000到指定日期，即賞10,000里數，合共15,000里數，足夠即時兌換台灣來回機票一套！若解鎖任務及滿足超低門檻簽賬，更可升級換取日本來回機票！想知道怎樣賺到盡？即睇下文！



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迎新最高可獲得6套日本來回經濟客位機票！

信用卡迎新｜《香港01》禮遇｜額外賞5,000里數

今期渣打國泰Mastercard©推出筍到爆的限時特別禮遇！全新信用卡客戶*成功經《香港01》指定連結申請渣打國泰Mastercard，全新客戶都無需簽賬即享「額外優惠」5,000里數，等於0成本賺5,000里數！信用卡新客戶更可享首年免年費！

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開卡後滿足簡單簽賬要求，即解鎖台北來回機票！

信用卡迎新｜綜合存款戶口禮遇｜額外賞10,000里數

渣打銀行由即日至2026年4月30日，推出「渣打國泰Mastercard x 綜合存款戶口特別禮遇」！全新渣打信用卡客戶首次申請渣打國泰信用卡及開立綜合存款戶口^，成功開戶並於開戶月份之後的第一個曆月內，存入不少於HK$5,000新資金，及維持存款至指定日期，即可賺取額外10,000里數獎賞！

連同經《香港01》指定連結申請送出的5,000里數，合共可獲15,000里數，足以兌換台北、高雄、河內、峴港、馬尼拉等地的來回經濟客位機票。想趁短假期近近地去台灣吃喝玩樂就最好不過！如果成功解鎖其他迎新優惠，更可以升級兌換日本、韓國來回經濟客位機票！

簽賬滿指定金額更可享韓國來回機票。

簽賬滿$5,000 ＝ 1套日本／韓國經濟艙來回機票~

簽賬滿$5,000即可獲得等級1禮遇，賺取10,000里數，連同限定迎新及開戶的15,000累積里數，合共可獲25,000里數！這筆里數已足夠兌換日本東京（成田／羽田）、大阪、名古屋、福岡、札幌（北海道）、韓國首爾，或其他東南亞熱門航點（如曼谷、布吉、新加坡、吉隆坡、檳城）的來回經濟客位機票。當中CP值最高的首選日本札幌機票！

簽賬滿$40,000 ＝ 2套台灣經濟艙來回機票 ／ 1套台灣商務艙來回機票~

簽賬滿$40,000即可獲得等級2禮遇，賺取20,000里數，連同限定迎新及開戶的15,000累積里數，合共可獲35,000里數！這筆里數已足夠兌換2套台灣來回經濟客位機票，跟伴侶、親友一起快閃去吃喝玩樂；想對自己好一點的話，更可以兌換1套台北來回商務客位機票，來回都可以舒舒服服入Lounge歎！

簽賬滿$110,000 ＝ 2套日本經濟艙來回機票 ／ 1套歐洲、美加來回經濟艙機票~

簽賬滿$110,000即可獲得等級3禮遇，賺取40,000里數，連同限定迎新及開戶的15,000累積里數，合共可獲55,000里數！你可以兌換2套日本來回經濟客位機票，跟伴侶、親友結伴去日本瘋狂掃貨；又或者兌換1套歐洲、美加來回經濟艙機票，直接衝出亞洲！

渣打國泰Mastercard®

至於全新渣打國泰 Mastercard - 優先理財（藍卡）客戶禮遇加碼，等級2可賺取30,000里數、等級3可賺取100,000里數。而全新渣打國泰 Mastercard - 優先私人理財（黑卡）客戶禮遇終極加碼！等級2已可賺取40,000里數，等級3更可獲多達120,000里數，可兌換多達6套日本來回經濟客位機票！

無論想升級頭等客艙享受服務，還是跟親朋好友暢遊歐洲、亞洲，都完全不成問題，里數兌換靈活性極高，想點用就點用！如果喜事將近（準備結婚擺酒），不妨選擇里數回贈，賺取蜜月旅行機票！

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信用卡迎新｜出糧客戶額外賞2,000里數

由即日起至2026年4月30日，全新信用卡客戶*在成功批卡後首2個月內，透過渣打出糧戶口使用自動轉賬出糧服務***，及維持自動轉賬出糧服務直至特別禮遇存入日，更可額外獲得出糧客戶禮遇賺取2,000里數！

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申請及使用信用卡前記得要考慮自己的借貸需要、還款能力，並了解使用條款。借定唔借？還得到先好借！

^為於現時開立綜合存款戶口當日前 12個月內未曾於本行持有任何存款戶口，包括儲蓄戶口、往來 /支票戶口、綜合存款戶口及定期存款戶口

*全新信用卡客戶為現時並未持有及於現時所申請渣打信用卡主卡批核日起計之過去 6 個月內沒有取消任何由渣打銀行(香港)有限公司發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。

**「 合資格簽賬」須為零售購物簽賬（包括本地及海外）、網上消費或已誌賬之分期付款金額。

***自動轉賬出糧服務指每月透過 (a)客戶之僱主經由本行指定之電子出糧轉賬方式或(b)發自其他非本行的本地銀行之指定常行指示（交易說明必須包含「SALARY」、「SALARIES」、「WAGE」、「WAGES」或「PAYROLL」）將薪金自動轉賬於「渣打紅利出糧戶口」內。

~以2026年4月1日之飛行獎勵標準獎勵作參考



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