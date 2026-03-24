信用卡迎新｜$0成本送5000里數　免年費！1招換6套日本來回機票

信用卡迎新優惠｜喜歡儲里數的朋友要注意了，最近渣打銀行推出一個非常抵玩的信用卡迎新優惠！全新信用卡客戶*憑指定連結成功申請信用卡，免簽賬即可獲得5,000里數！另外，只要解鎖任務及滿足超低門檻簽賬，即時升級至日本來回機票一套！想知道怎樣賺到盡？即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

迎新最高可獲得6套日本來回經濟客位機票！

信用卡迎新｜《香港01》禮遇｜額外賞5,000里數

今期渣打國泰Mastercard® 推出筍到爆的特別禮遇！01讀者成功經《香港01》指定連結申請渣打國泰Mastercard，無論全新*／現有信用卡客戶#都無需簽賬即享「額外優惠」5,000里數，等於0成本賺5,000里數！全新信用卡客戶更可享首年免年費！

👉立即申請

開卡後滿足簡單簽賬要度，即解鎖台北來回機票！

信用卡迎新｜迎新簽賬高達120,000里數

全新信用卡客戶*更可享高達120,000里數！迎新優惠分作3個等級，全新渣打國泰Mastercard（綠卡）客戶於出卡後2個月內，累積合資格簽賬**滿HK$5,000即可獲等級1禮遇，賺取10,000里數；累積合資格簽賬**滿HK$40,000即可獲等級2禮遇，賺取20,000里數；累積合資格簽賬**滿HK$110,000即可獲等級3禮遇，賺取40,000里數！

簽帳滿指定金額更可享2套韓國來回機票。

簽賬滿HK$5,000＝台灣來回機票

簽賬滿HK$5,000即可獲得等級1禮遇，賺取10,000里數，連限定迎新額外5,000里數，合共15,000里數，可以換取台北、高雄、河內、峴港、馬尼拉等，來回經濟客位機票。想趁短假期近近地去台灣吃喝玩就最好不過！

簽賬滿HK$40,000＝日本／韓國來回機票

簽賬滿HK$40,000即可獲得等級2禮遇，賺取20,000里數，連限定迎新額外5,000里數，合共25,000里數，可以換取日本東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡、札幌（北海道）、韓國首爾，或其他東南亞國家，如曼谷、布吉、新加坡、吉隆坡、檳城的來回經濟客位機票。當中CP值最高就是日本札幌機票！

簽賬滿HK$110,000＝2套日本來回機票

簽賬滿HK$110,000即可獲得等級3禮遇，賺取40,000里數，連限定迎新額外5,000里數，合共45,000里數，可以換取2套日本來回經濟客位機票，最適合跟伴侶、親友結伴去旅行。

渣打國泰Mastercard®

至於全新渣打國泰 Mastercard - 優先理財（藍卡）客戶禮遇加碼，等級2可賺取30,000里數、等級3可賺取100,000里數。而全新渣打國泰 Mastercard - 優先私人理財（黑卡）客戶禮遇終極加碼！等級2已可賺取40,000里數，等級3更可獲多達120,000里數，可兌換多達6套日本來回經濟客位機票！

無論想升級頭等客艙享受服務，還是跟親朋好友暢遊歐洲、亞洲，都完全不成問題，里數兌換靈活性極高，想點用就點用！如果喜事將近（會結婚擺酒），不妨選擇里數回贈，賺取蜜月旅行機票！

👉立即申請

信用卡迎新｜出糧客戶額外賞2,000里數

由即日起至2026年4月30日，全新客戶^在成功批卡後首2個月內，透過渣打出糧戶口使用自動轉賬出糧服務***，及維持自動轉賬出糧服務直至特別禮遇存入日，更可獲特別獲得出糧客戶禮遇賺取2,000里數！

👉立即申請

申請及使用信用卡前記得要考慮自己的借貸需要、還款能力，並了解使用條款。借定唔借？還得到先好借！

*全新信用卡客戶為現時並未持有及於現時所申請渣打信用卡主卡批核日起計之過去 6 個月內沒有取消任何由渣打銀行(香港)有限公司發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。

^全新出糧戶口客戶是指於過去12個月內未曾使本行之自動轉賬出糧服務及於推廣期內開立渣打出糧戶口之客戶。

#現有渣打信用卡客戶為現時持有或於現時所申請渣打國泰Mastercard主卡批核日起計之過去6個月內曾經取消渣打國泰Mastercard外或任何由渣打銀行(香港)有限公司發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。

**「 合資格簽賬」須為零售購物簽賬（包括本地及海外）、網上消費或已誌賬之分期付款金額。

***自動轉賬出糧服務指每月透過 (a)客戶之僱主經由本行指定之電子出糧轉賬方式或(b)發自其他非本行的本地銀行之指定常行指示（交易說明必須包含「SALARY」、「SALARIES」、「WAGE」、「WAGES」或「PAYROLL」）將薪金自動轉賬於「渣打紅利出糧戶口」內。

~ 以2026年3月1日之飛行獎勵標準獎勵作參考。



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略