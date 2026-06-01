渣打國泰Mastercard信用卡|迎新免簽賬22,000里數+抽歐洲商務機票

信用卡迎新優惠｜想0成本去旅行？渣打銀行最近推保證中獎的盲盒活動，大獎有機會抽中歐洲雙人商務艙來回機票！細獎最少都有2,000里數！

全新信用卡客戶*經《香港01》指定連結成功申請，免簽賬即送獨家限時8,000里數！如果同時開立指定綜合存款戶口^及出糧戶口***，更可「0成本」合共賺足22,000里數！夠換台灣特選經濟艙/ 首爾經濟艙來回機票1套！



渣打國泰Mastercard®迎新30秒懶人包

免簽賬激賞：完成以下4步，0成本穩賺22,000里數（已足夠換1套台灣特選經濟客艙 / 首爾經濟艙來回機票）！

1️⃣ 《香港01》獨家連結申請：賺 8,000 里

2️⃣ 開立綜合存款戶口：賺 10,000 里

3️⃣ 設定出糧戶口：賺 2,000 里

4️⃣ 全城盲盒派對 （保證有獎）：最少賺 2,000 里



終極大獎：參加盲盒派對，更有機會抽中里數換歐洲雙人商務艙機票2張^^！

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迎新最高可獲得6套日本來回經濟客位機票！

信用卡迎新｜抽盲盒拎歐洲雙人商務艙機票！

渣打銀行最新推出「全城盲盒派對」，保證100%有獎，活動送出里數換超過500套來回機票^^，當中包括歐洲雙人商務艙來回機票，以及墨爾本、東京、曼谷、首爾、台灣等熱門航點的經濟艙來回機票^^，還有里數獎賞或國泰 x Samsonite 限量版行李箱。只要申請信用卡後，前往活動網站登記即可參與抽盲盒，最少可帶走2,000里數！

變相0成本賺高達22,000里數！活動由即日起至2026年7月31日，不想錯過這些超抵大獎，就要立即申請渣打國泰Mastercard®！

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信用卡迎新｜《香港01》禮遇｜額外賞8,000里數

經《香港01》指定連結申請渣打國泰Mastercard，全新信用卡客戶*無需簽賬即享「額外優惠」8,000里數，0成本賺8,000里數可換台北經濟艙單程機票乙張~！全新信用卡客戶*更可享首年免年費！

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開卡後滿足簡單簽賬要求，即解鎖台北特選經濟客艙來回機票！

信用卡迎新｜綜合存款戶口禮遇｜額外賞10,000里數

由即日至2026年7月30日，全新渣打信用卡客戶首次申請渣打國泰Mastercard及開立綜合存款戶口^，成功開戶並於開戶月份之後的第一個曆月內，存入不少於HK$5,000新資金，及維持存款至指定日期，即可賺取額外10,000里數獎賞！

信用卡迎新｜出糧客戶額外賞2,000里數

由即日起至2026年7月30日，更可享「出糧客戶特別禮遇」！全新信用卡客戶*在成功批卡後首2個月內，透過渣打出糧戶口使用自動轉賬出糧服務***，及維持自動轉賬出糧服務直至特別禮遇存入日，更可額外獲得出糧客戶禮遇賺取2,000里數！

信用卡迎新｜0成本賺22,000里數攻略

儲里數都想0成本換機票或免費升級艙位！只要集合以下4重賞，即可免費賺足22,000里數：

● 《香港01》指定連結申請（8,000里數）

● 綜合存款戶口禮遇（10,000里數）

● 出糧客戶特別禮遇（2,000里數）

● 全城盲盒派對（最少2,000里數）



22,000里數已足夠換取台北、高雄、河內、峴港、馬尼拉或韓國等地的來回經濟客位機票~，想趁短假期近近地飛轉台灣吃喝玩樂就最好不過！如果成功解鎖其他簽賬迎新優惠，更可以升級兌換日本來回機票~！

限時推廣｜海外簽賬低至HK$1=1里

即日起至2026年6月17日，渣打國泰Mastercard主卡持卡人成功登記推廣計劃後，可享低至HKD2=1里賺額外10,000里數。即透過該卡累積合資格海外簽賬金額滿等值HK$20,000，連同海外簽賬之基本回贈#，享低至HK$1=1里賺20,000里數，登記名額有限，先到先得。

去旅行輕鬆吃喝玩樂購物就可以輕鬆賺多10,000里數！喜歡去旅行的朋友記得要登記！

簽賬滿指定金額更可享韓國來回機票。

信用卡迎新｜升級賺高達142,000里數 = 換6套日本來回經濟艙機票

全新信用卡客戶*更可享高達142,000里數！迎新優惠分作3個等級，全新渣打國泰Mastercard（綠卡）客戶於出卡後2個月內，累積合資格簽賬**滿HK$5,000即可獲等級1禮遇，賺取10,000里數；累積合資格簽賬**滿HK$40,000即可獲等級2禮遇，賺取20,000里數；累積合資格簽賬**滿HK$110,000即可獲等級3禮遇，賺取40,000里數！

渣打國泰 Mastercard®簽賬任務：機票兌換目標一覽表 累積簽賬金額 (2個月內) 額外里數獎賞 總里數* (連迎新開戶) 可兌換機票建議 (經濟客位) HK$0 (免簽賬) -- 22,000 里 台北 / 高雄 / 河內首爾 / 曼谷 / 新加坡來回 (1套) HK$5,000 (等級1) +10,000 里 32,000 里 日本東京 / 大阪 / 札幌來回 (1套) 台灣來回 (2套) / 台北商務艙來回 (1套) HK$40,000 (等級2) +20,000 里 42,000 里 澳洲悉尼／墨爾本／中東 (杜拜) 來回 (1套) HK$110,000 (等級3) +40,000 里 62,000 里 日本來回 (2套) 歐洲 / 美加西岸來回 (1套) *註：總里數已包含 HK01 獨家賞 8,000 里、開戶 10,000 里、出糧 2,000 里及盲盒最少 2,000 里之總和。

渣打國泰Mastercard®

全新渣打國泰 Mastercard - 優先理財（藍卡）及全新渣打國泰 Mastercard - 優先私人理財（黑卡）客戶禮遇終極加碼！最多獲142,000里數，兌換多達6套日本來回經濟客位機票！ 仲有得免費入Lounge 同優先Check in / 登機！

渣打國泰 Mastercard® 優先理財／私人理財：迎新里數加碼表 累積簽賬金額 (2個月內) 優先理財 (藍卡) 額外里數獎賞 優先私人理財 (黑卡) 額外里數獎賞 HK$5,000 (等級1) 10,000 里 10,000 里 HK$40,000 (等級2) 30,000 里 40,000 里 HK$110,000 (等級3) 100,000 里 120,000 里 總里數 (連0成本里數)* 122,000 里 142,000 里 *註：總里數已包含 HK01 獨家賞 8,000 里、開戶 10,000 里、出糧 2,000 里及盲盒最少 2,000 里之總和。

無論想升級頭等客艙享受服務，還是跟親朋好友暢遊歐洲、亞洲，都完全不成問題，里數兌換靈活性極高，想點用就點用！如果喜事將近（準備結婚擺酒），不妨選擇里數回贈，賺取蜜月旅行機票！

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優惠受條款及細則所約束。借定唔借？還得到先好借！

^為於現時開立綜合存款戶口當日前 12個月內未曾於本行持有任何存款戶口，包括儲蓄戶口、往來 /支票戶口、綜合存款戶口及定期存款戶口

^^此獎賞將以『亞洲萬里通』里數形式發放。機票兌換須視乎獎勵機位供應情況而定，相關之稅項及附加費須由客戶自行承擔。

*全新信用卡客戶為現時並未持有及於現時所申請渣打信用卡主卡批核日起計之過去 6 個月內沒有取消任何由渣打銀行(香港)有限公司發行之渣打信用卡或MANHATTAN信用卡主卡之申請人。

**「 合資格簽賬」須為零售購物簽賬（包括本地及海外）、網上消費或已誌賬之分期付款金額。

***自動轉賬出糧服務指每月透過 (a)客戶之僱主經由本行指定之電子出糧轉賬方式或(b)發自其他非本行的本地銀行之指定常行指示（交易說明必須包含「SALARY」、「SALARIES」、「WAGE」、「WAGES」或「PAYROLL」）將薪金自動轉賬於「渣打紅利出糧戶口」內。 ~以2026年5月1日之飛行獎勵標準獎勵作參考。



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