萬麗海景自助餐直擊｜獨家65折!任食海膽和牛　記者:勁食龍蝦回本

萬麗海景酒店自助餐優惠｜萬麗海景酒店閣樓自助餐推出獨家低至65折快閃優惠，最平$396就可入場！酒店全新主題「『鴨』軸盛宴自助晚餐」，提供多款以鴨入饌的美食，其中牛肝菌牛蒡清湯浸鴨肝非常嫩滑，絕對要試！食自助餐點少得必食海鮮回本！酒店亦有一系列冰鎮海鮮、海膽魚子醬紫菜塔可等，最吸引當然可以任食龍蝦！香港01《好食玩飛》頻道帶大家直擊現場有多款龍蝦美食，包括即蒸新鮮龍蝦、龍蝦喇沙等，千萬不要錯過！即睇下文！



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萬麗海景酒店自助餐優惠｜低至65折！「鴨」軸盛宴自助餐

香港萬麗海景酒店閣樓推出獨家自助餐快閃優惠，低至65折！自助餐以「『鴨』軸盛宴自助晚餐」為主題，多款以鴨入饌的美食任試任食，優惠由即日起至2026年5月31日23:59開搶，並由即日起至2026年6月30日可以兌換，千萬不要錯過！

👉 5月18日11AM開賣🕛

開售時間：2026年5月18日早上11:00至5月31日23:59

優惠兌換日期：2026年5月19日至6月30日



萬麗海景酒店自助餐以「『鴨』軸盛宴自助晚餐」為主題，多款以鴨入饌的美食任試任食！（官方圖片）

萬麗海景酒店自助餐｜多款鴨肉料理 必食鴨肝

記者日前率先試食酒店自助餐全新主題「『鴨』軸盛宴自助晚餐」，推出多款鴨肉料理，包括牛肝菌牛蒡清湯浸鴨肝、椒鹽鴨舌、滷水鴨等，當中牛肝菌牛蒡清湯浸鴨肝非常嫩滑，一定要試！

全新主題「『鴨』軸盛宴自助晚餐」推出多款鴨肉料理。（何加祺 攝）

記者發現，這款鴨肝都是即叫即做，絕對不會將鴨肝一直浸在湯裡，可以保留鴨肝煎到外脆內軟的口感。另外，油封鴨腿意大利燴飯伴波特酒汁，亦很受食客歡迎！晚餐開始後約一小時已經被「清碟」。

萬麗海景酒店自助餐｜任食龍蝦回本

說到食自助餐要回本，怎少得食海鮮！酒店推出多款龍蝦料理，包括冰鎮海鮮、即蒸新鮮龍蝦、龍蝦喇沙、日式蒜香龍蝦炒飯。記者最推介即蒸龍蝦！建議大家可以先食原味，品嘗龍蝦肉的鮮甜，之後可以再按個人喜好添加3款不同的調味，可以食到「一蝦四味」！而冰鎮海鮮的蟹腳、龍蝦、麵包蟹同樣大受歡迎，很快就被掃光，但不用擔心！酒店的補貨速度很快，一定食到！

多款龍蝦料理供應。（何加祺攝）

萬麗海景酒店自助餐｜刺身選擇多 即製海膽魚子醬紫菜塔可

除了海鮮，刺身也是自助餐必食之選！酒店推出兩款現場即製塔可，包括海膽魚子醬紫菜塔可及日式鰻魚鴨肝紫菜塔可，未開始自助餐已經吸引大批食客排隊等取食。記者私心推介海膽魚子醬紫菜塔可，海膽和魚子醬味道好夾，加上脆口的紫菜，口感非常豐富！刺身方面，亦有5款可以揀，必食帆立貝同蝦，十分鮮甜！

萬麗海景酒店自助餐｜現切斧頭扒 清甜燉湯暖胃

在熱盤區除了提供多款東南亞咖喱菜式外，亦有多款中式美食，包括香炒和牛粒、香辣燴時蔬、原盅燉湯、現切澳洲斧頭牛扒、燒羊架等。記者特別推薦原盅燉湯，湯水清澈、非常清甜，食完冰冷的海鮮及刺身後，飲盅燉湯中和一下，十分暖胃。

萬麗海景酒店自助餐｜甜品控大滿足！即製窩夫配Gelato＋任飲啤酒汽水

自助餐食到最後，當然要用甜品畫上完美的句號！酒店有多款蛋糕甜品供應，包括抹茶林明頓蛋糕、馬卡龍、提拉米蘇等，當中不少得配合「鴨」軸盛宴主題的小鴨造型甜品，大家取甜品前記得先打卡！記者特別推介即製窩夫！站在旁邊等窩夫出爐時已聞到超香蛋香味，旁邊亦有4款Gelato供應，其中大熱的開心果味更是最受歡迎！溫馨提示：自助餐可以無限暢飲橙汁、汽水、咖啡、茶，還有精選啤酒可以任飲！

自助餐有多款甜品蛋糕。（何加祺 攝）

萬麗海景酒店自助餐優惠｜氣氛優雅舒適 開放式廚房欣賞大廚風采

香港萬麗海景酒店閣樓於2025年完成大翻新重開，新設計以「廚藝工作室」為靈感，空間明亮且極具現代感，氣氛優雅舒適，當中開放式廚房更是一大亮點，讓大家可一邊歎自助餐一邊觀賞廚師精湛的廚藝，無論是家庭聚會還是朋友聚餐都十分合適！

👉 5月18日11AM開賣🕛

萬麗海景酒店自助餐｜「鴨」軸盛宴自助晚餐

優惠價（星期一至四）：$763.2／1位｜原價$932.8

優惠價（星期五至日＋公眾假期及前夕）：$826.2／1位｜原價$1,009.8

👉 5月18日11AM開賣🕛

萬麗海景酒店自助餐｜自助午餐同樣可任食海鮮＋和牛

酒店的自助午餐亦一樣出色！自助午餐同樣提供多款鴨肉料理，兼且亦有冰鎮海鮮、香烤和牛和甜品。而熱盤方面，則有日式蒜香龍蝦炒飯、海膽意大利粉、泰式紅咖喱燴鴨、醬油鴨肉炒飯等，推介以魚子醬魔鬼蛋作為開胃菜，不但賣相精緻，且味道亦不馬虎。鹹鮮的魚子醬與雞蛋軟綿的口感相輔相成，值得一試！

萬麗海景酒店閣樓自助餐推出獨家低至65折快閃優惠。（官方圖片）

另外記得試埋肉桂香料烤鴨胸伴熱情果紅酒醬，微辛的肉桂中和鴨肉的腥味，經烘烤後，肉桂的甜味更全滲入鴨肉內，配搭擁有酸甜果香的熱情果紅酒醬，令人食慾大增！

👉 5月18日11AM開賣🕛

萬麗海景酒店自助餐｜「鴨」軸盛宴自助午餐（5月）

優惠價（星期一至五）：$396／1位｜原價$580.8

優惠價（星期六至日）：$448.5／1位｜原價$580.8

萬麗海景酒店自助餐｜「鴨」軸盛宴自助午餐（6月）

優惠價（星期一至五）：$442.4／1位｜原價$580.8

優惠價（星期六至日）：$478.4／1位｜原價$657.8

👉 5月18日11AM開賣🕛

香港萬麗海景酒店

地址：香港灣仔港灣道1號



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