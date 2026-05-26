香港傳統餅家推介11間｜均香糯米糍／奇趣紅豆燒餅／龍媽媽芝麻卷

香港傳統餅家推介｜老字號餅店推介｜香港的傳統手工唐餅買少見少，想尋找記憶中的懷舊味道，《香港01》「好食玩飛」已為大家整合全港11間唐餅老字號餅店，大部分已經營數十年，除了有元朗馳名的大同老餅家、YouTuber「爆江」主理的均香餅家外，亦有一些隱藏於各區的街坊寶藏小店。即睇內文推介！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港傳統餅家推介【1】均香餅家——YouTuber「爆江」主理！即製糯米糍超多口味

均香餅家堅持全人手製作，糕餅每日新鮮出爐。老字號現在由第二代傳人兼人氣YouTuber「爆江」主理，近年轉型為即製糯米糍專門店，除了傳統花生餡料，更有創新的開心果、朱古力榛子等口味，同樣值得一試！均香餅家同時亦保留了不少傳統唐餅，如雞仔餅、皮蛋酥、老婆餅。雖然餅店沒有提供華麗的包裝，但保證真材實料、性價比高！

均香餅家

地址：深水埗北河街203號

人均消費：$50以下



香港傳統餅家推介【2】奇趣餅家——米芝蓮推介／紅豆燒餅大排長龍

奇趣餅家自1984年已經開業，位於旺角花園街，是榮獲米芝蓮街頭小食推介的老字號餅家，主打每日全人手製作、新鮮出爐的烘焙食品。其中紅豆燒餅不但皮薄軟糯，而且紅豆餡甜而不膩，一出爐便大排長龍，很快賣光。而雞仔餅、老婆餅、光酥餅、合桃酥等也是小店的人氣食品。

奇趣餅家

地址：九龍旺角花園街135號地下

人均消費：$50以下



香港傳統餅家推介【3】生隆餅家——人氣足料缽仔糕、皮蛋酥

生隆餅家主打傳統廣式糕點，平日主要售賣缽仔糕、白糖糕、皮蛋酥、光酥餅、雞仔餅等小食，所有糕點均以全人手製作，每日新鮮出爐，而且餡料十足！除了人氣足料缽仔糕、外，皮蛋酥亦值得一試，皮蛋不但超大顆，而且沒有腥味，內饀還有果仁、生薑等，口感超豐富！

生隆餅家

地址：深水埗北河街66號地舖

人均消費：$50以下



香港傳統餅家推介【4】八仙餅家——傳統皮蛋酥、合桃酥

八仙餅家前身是1960年代開業的「八仙大茶樓」唐餅部。自70年代酒樓結業，唐餅部轉為獨立經營，並於深水埗南昌街開業至今。八仙餅家至今仍然保留傳統的裝修、包裝及製作工藝。其中以皮蛋酥和合桃酥最為有名，合桃酥蛋味鬆軟、口感酥脆；皮蛋酥酥皮層次豐富，十分足料！

八仙餅家

地址：九龍深水埗南昌街197號地下

人均消費：$50以下



香港傳統餅家推介【5】大同老餅家——元朗老字號／自設工場限量生產

大同老餅家創立於1943年，是元朗著名的老字號之一。大同老餅家自設工場，依照傳統鄉村配方製作，並堅持少量生產，招牌食品包括經典的老婆餅、雞仔餅及臘味蘿蔔糕，至今依然是街坊與遊客爭相搶購的必買名物！

大同老餅家

地址：新界元朗阜財街57號地下／皇后大道東200號利東街B樓B02-03號舖／港鐵沙田站SHT 20號舖／荃灣蕙荃路22-66號綠楊坊1樓F2號舖

人均消費：$50以下



香港傳統餅家推介【6】美其香餅家——古法柴火炒蓮蓉／芝麻餅／光酥餅

美其香餅家創立於1979年，起初在元朗洪水橋設廠，以柴火炒蓮蓉的古法做餅。店家以中式唐餅及節慶糕點聞名，深受街坊喜愛，每年在中秋節出品的18蛋黃月餅也很快賣光。而老字號還有芝麻餅、大蛋糕、光酥餅、蛋黃酥等傳統糕點，同樣值得一試！

美其香餅家

人均：$50以下

地址：九龍長沙灣興華街27E號地下



香港傳統餅家推介【7】大歡喜餅家——百份百古早味／雞仔餅／傳統唐餅

大歡喜餅家於1966年創立，由青衣大街搬至隱蔽的涌美老屋村，主打傳統唐餅和港式餡餅蛋糕，兩位老師傅堅持以傳統方式製作糕點，老餅店內的每一件用具都是老古董，百份百的古早味。其中芝麻餅、合桃酥、雞仔餅、光酥餅等唐餅都是熱門美食，喜歡懷舊的朋友，不妨到店買餅時，順道一探店內的老古董真貌。

大歡喜餅家

地址：青衣涌美老屋村44號地舖

人均消費：$50以下



香港傳統餅家推介【8】貴嶼仔和記隆餅家——全港最齊潮式糕餅店／芋泥草餅

貴嶼仔和記隆餅家位於九龍城城南道三層唐樓，店舖由幾位潮州人合伙於1949年創立，主打各式潮州糖餅，店家更出書記載潮式糕點的歷史及介紹，可見其對傳承潮州飲食文化的熱誠與堅持。而餅家提供冰凍花生糖重、桃粿、鼠麴粿、欖仁齋糕、石榴粿糕點等潮式糕點，款式之多，稱得上是香港最齊全的潮式糕餅店。其中潮式芋泥草餅外皮煙韌，芋泥甜而不膩，散發著純樸家鄉風味。

貴嶼仔和記隆餅家

地址：九龍城城南道59號

人均消費：$50以下



香港傳統餅家推介【9】龍媽媽糕點——芝麻卷／斑蘭卷日賣千件

龍媽媽糕點主打手作中式糕點、港式甜品、滋潤養身飲品等傳統美食，其中芝麻卷及斑蘭卷最受歡迎。芝麻卷味道香濃，口感滑溜，斑蘭卷更是日賣千件的人氣小食，採用東南亞斑蘭葉打爛成漿，香氣保留得更佳，不但味道出色，而且賣相亦相當吸引，色澤翠綠，而且層次分明。值得一試！

龍媽媽糕點

地址：佐敦偉晴街81-87號翡翠閣地下H號舖

人均消費：$50以下



香港傳統餅家推介【10】方太糕品舖——每日即製絕不隔夜／白糖糕／紅豆糕

店主方太緊持每天親手備料，糕點每日即製，絕不隔夜。小店的糕點款式繁多，例如有芝麻卷、缽仔糕、白糖糕、紅豆糕、眉豆糕等，而糕點大多甜度偏低，符合港人對甜品的最高標準「不太甜」，每款都能品嘗到糕點原食材的本味——桂花糕帶有淡淡桂花清香；芝麻卷的芝麻味香濃，讓人一試難忘！

方太糕品舖

地址：佐敦廟街198號

人均消費：$50以下



香港傳統餅家推介【11】荳蔻年華——紅豆糕超足料／王祖藍推薦

荳蔻年華位於太子，是一間港式糕點小店，主打紅豆糕、紅棗糕、芝麻卷等美食，其中紅豆糕深受街坊歡迎，紅豆糕內餡紅豆分量十足，豆味濃郁，而餐廳還有多款古早味傳統糕點，如芝麻卷、臘腸卷等，全部都是即日製造，是品嘗港式糕點的好選擇，連王祖藍都推薦！

荳蔻年華

地址：太子大南街60號地舖

人均消費：$50以下



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略