撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-04-16 19:54

香港迪士尼樂園最近把園內餐廳改為「美食節」場地，只需一個價錢便可以任選近40款美食及飲品！想知收費如何？有甚麼必吃特色推介？《香港01》飲食頻道記者為大家介紹美食節的8大專區，教大家如何得到限量版唐老鴨精品！ （下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎香港迪士尼樂園而定）

4月30日起，園內主打西式美食的餐廳「皇室宴會廳」將搖身一變，化成美食展場，是樂園首次舉行的「皇室佳釀美食節」。

香港迪士尼樂園首次推為期2個月的「皇室佳釀美食節」。（龔嘉盛攝）

美食節8大專區佳餚晒冷

場內設有8大專區，供應近40款美食及飲品，包括迪士尼主廚團隊於世界各地得獎的精巧菜式、造型可愛的分子甜品、芝士噴泉套餐、主題雞尾酒、沙冰等等。部分食物款式還會每周轉換，可以品嘗到不同的環球美食。👇👇👇按圖看8大專區介紹👇👇👇

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購買美食方法

想享用以上美食，必先購買專用電子代幣，再憑代幣換美食：

一）1個代幣可換1款美食、甜品或非酒精飲品；

二）2個代幣可換雞尾酒特飲及酒精飲品。

是次美食節的電子代幣設有4種套票，即日起至4 月29日預購，還有早鳥優惠，有機會額外獲得限定版唐老鴨主題徽章、頭飾等禮物！👇👇👇按圖看代幣4種售價、早鳥優惠及購買方法👇👇👇

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皇室佳釀美食節 地點：香港迪士尼樂園「皇室宴會廳」（奇妙夢想城堡後方） 日期：2021年4月30日至6月27日（逢星期五至日及公眾假期） 開放時間：11:30am – 7:30pm

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🏰同場加映1：迪士尼樂園絕密細節公開🏰

香港迪士尼樂園已開了15年，不過就算你玩過全部機動遊戲，都還可以在園內找到各種新鮮感，告訴你以下幾個特別設計，讓大家重遊樂園時發現驚喜。👇👇👇有沒有發現園內的Hidden Mickey？按圖看其中5個隱藏設計👇👇👇

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🍱同場加映2：Donki小食排行榜🍱

日本人氣雜貨店驚安之殿堂（DonDonDonki）日式小食多籮籮，哪款才是最受歡迎？👇👇👇按圖看港人票選至愛小食👇👇👇

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