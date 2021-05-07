撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-05-07 07:00

【中菜放題 / 點心放題】除了自助餐，任食中菜同樣有人氣！《香港01》飲食記者選了10間人氣中菜放題，有上海菜、點心、四川菜、海鮮等，有幾間母親節仍可預訂，未安排的快快把握last call 機會！

【1】上海婆婆336 —— 罕有滬菜放題

上海婆婆336 最近推出晚市放題，任食上海菜，冷菜、小炒、包點一應俱全，例如黑松露小籠包、酒釀小丸子、水煮牛肉、大蝦球、雀巢帶子等每位更獲送更多美食！

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上海婆婆336 【尖沙咀分店】 地址：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場6樓605-606號舖 電話：28061833 【荃灣分店】 地址：荃灣楊屋道1號荃新天地一期地下G30,32及36號舖 電話：26873280

【2】海雲天 —— 8折歎酒店級點心、母親節7折Last Call

九龍海逸君綽酒店中菜廳「海雲天」，每天供應午市點心放題，有約40款點心任食，例如黑金流沙包、鮑汁雞腳、椒鹽豆腐等，每位更可獲送帶子灌湯餃、椒鹽鮮鮑魚及燒鵝米線。餐廳有大型落地玻璃，可以無遮擋欣賞大片維港景色。

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海雲天 地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店2樓 電話：2996 8459

【3】利寶閣 —— 芫荽點心放題、母親節Last Call

芫荽黨逐漸壯大，這間酒樓亦乘勢推出芫荽系列點心，加入點心放題中，包括芫荽蝦餃、芫荽流沙飽、芫荽皮蛋瘦肉粥等。放題40款點心小食、粥粉麵及甜品，全部即叫即做，晶瑩鮮蝦餃、百花燒賣皇、黑金流沙包、蘿蔔千絲酥等手工點心任飲任食﹗優錢已經抵食，每位更獲送更多美食，母親節仲book 到！

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【4】利寶閣 —— 粵菜放題歎鮑魚佛跳牆 + 和牛火鍋任食

除了點心放題，利寶閣還有高級粵菜放題，有鮑魚佛跳牆．片皮鴨等，除了熟食，更包埋和牛火鍋放題，非常多花款。加錢可無限暢飲韓國真露燒酒、汽水，除此之外，每位更獲送一款蟹美食，同樣，母親節仍可預訂！

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利寶閣 【銅鑼灣分店】 地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場21樓 電話：2881 1682 【奧海城分店】 地址：西九龍海庭道18號奧海城二期商場UG01 電話：2577 0888 【尖沙咀分店】 地址：尖沙咀彌敦道100號The One 17樓 電話：2870 1488 【觀塘分店】 地址：觀塘開源道79號鱷魚恤中心9樓 電話：2799 9383

【5】南海一號 —— 米芝蓮一星餐廳望海景

中菜館曾經獲得米芝蓮一星殊榮，坐落iSQUARE 30及31樓，可以邊歎點心邊欣賞維港景色。共有近30款點心、小菜和飯麵類，包括小籠包、葡汁鱈魚酥、蜜糖薑汁糕、南瓜西米露、鮮果咕嚕肉、話梅石榴、黑糖馬拉糕等。現在更推出激減$100優惠，非常抵食！

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南海一號 地址：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場30-31樓3001及3101號舖 電話：2487 3688

【6】渝痴漁醉——$88任食雞煲或烤魚火鍋

這間川菜店的大廚來自重慶，主打四川重慶菜，如皇牌烤魚及特色水煮均為招牌菜式。其酸菜魚特色在「李家沱」製法，李家沱其實是重慶地區名，特別在會以獨門方法烹煮而成，配料除酸菜之外，還會加入辣椒及新鮮食用菊花，令整道菜的味道更豐富。👇👇👇任食天天供應，不過人數有限制？按圖看4款雞煲及烤魚口味選擇👇👇👇

渝痴漁醉 地址：銅鑼灣記利佐治街1號金百利廣場8樓R1號舖 營業時間：11:30am – 10:00pm 電話：2351 1323

【7】神燈海鮮酒家 —— 四人同行一人免費

神燈粵式美饌放題，任食超過50款點心及小菜，除了基本點心外，還有很多特色菜式，炸海皇釀蟹蓋、口水雞、紅燒乳鴿、蠔仔粥、炸蟹鉗、海蝦、桂花糕、溏心皮蛋、喇沙海鮮米線、懷舊魚翅餃等美食。

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神燈海鮮酒家 地址：佐敦長樂街14-20號，18廣場地下及一樓 電話：2866 6177

【8】樂雅軒 —— 8折任食超過40款點心

城景國際樂雅軒的點心放題可任食超過40款點心、小食、飯麵及甜品，包括鵪鶉蛋燒賣、甜酸炸雲吞、蜆芥炸鯪魚球、酥炸魷魚鬚、黑毛豬叉燒包、紫薯包等，現時更有8折優惠！

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樂雅軒 地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3286

【9】輝哥私房菜 —— 海鮮放題盛宴

粵式私房菜輝哥最近推出超值晚市海鮮放題，超過50款時令海鮮菜式，包括豉油皇煎蝦、蒜蓉蒸貴妃蚌、招牌九肚魚等。

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【10】輝哥私房菜 —— 午市點心放題送半隻乳鴿

這間私房菜亦有推出超抵點心放題，任食超過50款點心，全部即叫即蒸，包括水晶蝦餃皇、上湯蟲草花鮮竹卷、豬潤燒賣、流心奶黃包、多款即拉腸粉，還有各款小菜如避風塘九肚魚、蒜香穀飼牛柳粒等。每位客人更會獲送脆皮紅燒皇子鴿半隻，另外亦可以任飲韓國汽水及果汁。

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輝哥私房菜 地址：佐敦長樂街18號18廣場2樓 電話：5984 7878

🤩同場加映1：全港台灣牛肉麵10強🤩

尚青商號@傅珮嘉夫婦掌舵

由傅珮嘉及其台灣丈夫主理的台灣菜餐廳，一共有兩層，平時lunch time都大排長龍，由一樓排到地下，甚得附近街坊及打工仔歡迎。一層販售台灣便當、茶飲，另一層則為堂食，有牛肉麵、魯肉飯等台式美食。招牌的紅燒半筋半肉麵湯底加入甘蔗，份外鮮甜！👇👇👇點擊睇網民心水選擇及價錢👇👇👇

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尚青商號 地址：灣仔蘭杜街4號地下文熙大廈

想知餘下9間推介？即點擊睇全文 👉👉段純貞牛肉麵登陸將軍澳！全港台灣牛肉麵10強 必試二悅人氣兩食

😍😍同場加映2：北角炮台山美食Top 7😍😍

活一鮮@性價比高魚生刺身小店

這間日式小店在西環和北角都有分店，在區內非常受歡迎，魚生夠新鮮，價錢又合理，性價比非常高！不喜歡吃剌身？😋😋店內還有一個熟食丼很有人氣！想知是什麼？各款招牌魚生飯又幾錢？點擊下圖閱讀👇👇👇

活一鮮 地址：北角錦屏街21號東發大廈A座地下

想知餘下6間推介？即點擊睇全文 👉👉北角炮台山美食Top7 米芝蓮福元湯圓／電車站隱世飯堂／拉花咖啡

😎😎😎同場加映3：太安樓美食7大掃街推介😎😎😎

小老板：日賣3000件生煎包

這間人氣生煎包店本身在北角開店，7年以來人龍不絕，今年3月更在太安樓開第一間分店，每朝早上都引來街坊排隊！傳媒曾報道，生煎包所用的麵種，前一晚便要做好等過夜發酵，第二朝7時師傅便回鋪準備，確保顧客食到的生煎包新鮮熱辣！👇👇👇想知道小老板生煎包賣幾錢？還有什麼出色的上海點心？即睇下圖👇👇👇

小老板 地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A72A號舖

想知餘下6間推介？即點擊睇全文 👉👉太安樓美食7大掃街推介 小老板生煎包日賣3千件 海南雞CP值高