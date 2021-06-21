撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-06-21 06:30

【消委會 / 雪糕 / 低糖 / 低脂 / 含菌】炎炎夏日最佳甜品當然是雪糕，不過雪糕的糖分及脂肪含量不容忽視，儲存不當更有機會導致含菌量超標！早前消費者委員會（消委會）測試了市面上29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點，結果發現19款高糖、1款高脂，另外有18款獲得最高5星評分。

消委會聯同食物安全中心於超市、百貨公司、甜品店、雪糕專門店、食肆等搜集29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點產品並進行測試，當中味道包括6款雲呢拿、11款朱古力、3款士多啤梨、2款曲奇忌廉、5款綠茶／抹茶，以及2款牛奶。

🍦6成半產品為高糖

根據食安中心為消費者提供的「高糖」食物糖分參考水平，食物每100克含超過15克糖即屬「高糖」，是次測試市面上29款產品之中，結果有19款屬「高糖」，當中包括港人喜愛的Häagen-Dazs、Dreyer’s、GODIVA等品牌！👇👇👇點擊看29款雪糕糖分含量排名👇👇👇

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🍦總脂肪含量最高及最低產品相差約4倍

至於總脂肪含量方面，根據食安中心標準，食物中每100克超過20克總脂肪的樣本會被視為「高脂」，「M&S Food」的Dessert Menu Chocolate Ice Cream 每100克含21.4克總脂肪，是唯一高過「高脂」標準的產品；總脂肪含量最低的樣本是「天仁茗茶」御選綠茶霜淇淋， 每100克含4.3克總脂肪，兩者的總脂肪含量相差約4倍。👇👇👇點擊看29款雪糕總脂肪含量排名👇👇👇

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🍦兩款雪糕含菌量超標

另外，2款非預先包裝產品本分別檢出總含菌量和大腸菌群含量超出法例上限，雖然不會引致即時食物中毒，但樣本衛生情況欠理想。大腸菌群含量超出法例上限的樣本為「KFC」特選牛乳朱古力曲奇新地，總含菌量超出法例上限樣本為「阿波羅」薄荷朱古力特級雪糕。👇👇👇點擊看4款無菌及不含防腐劑雪糕👇👇👇

🍦18款雪糕獲5星高評分

消委會根據食物安全、營養、品質及營養標籤資料為每款產品進行評分，其中18款獲得5星最高評分！想食得安心？👇👇👇點擊看18款獲5星高評分的雪糕👇👇👇

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😎同埸加映1：51款甜味汽水果汁能量飲品含糖量😎

消委會早前測試市面上共51款甜味飲品，當中20款屬高糖，而且全部均有使用甜味劑，29款更使用2種或以上甜味劑，並有2款能量飲品的甜味劑用量較建議高出4倍。👇👇👇點擊下圖看51款甜味飲品含糖量👇👇👇

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想知道果汁飲品、乳酸類飲品、有味瓶裝水等其他飲品含糖量，立即點擊內文👉👉消委會｜51款甜味汽水果汁能量飲品含糖量 芬達、七喜等20款高糖

🍰🍰同埸加映2：10款蛋糕脂肪糖分排名 Lady M、聖安娜高脂 蛋糕仔高糖🍰🍰

消委會聯同食牛油蛋糕總脂肪平均含量最高物安全中心測試，於烘焙店、咖啡室、茶餐廳、快餐店及酒店搜集了10種共100個非預先包裝蛋糕樣本並進行化驗，10款蛋糕包括：瑞士卷、鬆餅、黑森林蛋糕、芒果慕絲蛋糕、鮮果忌廉蛋糕、千層蛋糕、雪芳蛋糕、栗子蛋糕、牛油蛋糕及拿破崙蛋糕。👇👇👇點擊看10款蛋糕脂肪平均含量排名 👇👇👇

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想知道埋10種蛋糕糖含量排名，立即點擊內文👉👉消委會｜10款蛋糕脂肪糖分排名 Lady M、聖安娜高脂 蛋糕仔高糖

🍢🍢🍢同埸加映3：9大街頭小食卡路里排名 燒賣熱量高魚蛋3倍！榜首小食等於3碗飯🍢🍢🍢

《香港01》飲食記者整理了9款受歡迎的街頭小食的熱量排行，包括生菜魚肉、燒賣、咖哩魚蛋、章魚小丸子、腸粉、煎釀三寶、雞蛋仔、格仔餅、碗仔翅，以一碗白飯 260 千卡計算，榜首的小食熱量等如3碗飯！👇👇👇點擊下圖看9款街頭小食熱量👇👇👇

想知道埋另外4款街頭小食的卡路里排名，立即點擊內文👉👉9大街頭小食卡路里排名 燒賣熱量高魚蛋3倍！榜首小食等於3碗飯