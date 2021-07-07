撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-07-07 11:51

【餐桌禮儀／餐桌行為／失禮行為】現代人最鍾意食飯時玩手機，但若果與長輩同枱食飯也玩手機，必定會被重重責備！要知道食飯也講究基本餐桌禮儀，阿媽教落「飛象過河」、「餓狗搶食」都是大忌，丟臉事小，畀人鬧冇家教事大。有網民以食飯禮儀為題在facebook群組展開討論，不少人提到很多小時候由父母教導的餐桌禮儀都被遺忘，令後生仔做出失禮的餐桌行為，令人難以接受！

（《千與千尋》劇照）

有網民在facebook群組 「只談舊事，不談政治 (香港懷舊廊)」發文，講起食飯時各種禮儀，有人話夾餸、斟茶俾人先是基本，有人指現時後生仔、小朋友個個都機不離手，食飯前後嗌人等禮貌已經蕩然無存。

帖文吸引逾200個網民讚好及240多個留言，不少人批評現代人完全唔識禮貌，連身為長輩的一眾家長都忘記了這些禮儀，完全做唔到「以身作則」。😭😭飛象過河、餓狗搶食是否好常見？按下圖即睇網民熱數9大超失禮餐桌行為 👇👇

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同場加映1：全港17個沙灘水質檢閱

泳季期間，環境保護署會透過抽取水樣本，監測泳灘的細菌水平，根據結果，再根據一個等級制度將泳灘分級。泳灘共分為四級，是根據最近五次水樣本中的大腸桿菌幾何平均值而評定。泳灘水質良好代表大腸桿菌數量每100毫升少於24，亦未能驗出輕微疾病率。水質一般則代表大腸桿菌數量每100毫升25至180，輕微疾病率少於10宗。



《香港01》旅遊頻道記者根據環保署的資料（截至7月6日），整理康文署17個開放予公眾的泳灘的最新水質等級，一個泳灘被列為水質欠佳，另有7個泳灘的水質只達一般程度，市民選擇去哪個沙灘前要睇清楚最新水質情況。

👇👇👇想知網民點樣評價各個泳灘？按圖即睇全港9個開放公眾泳灘水質等級、交通方法👇👇👇

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想知本港有邊個泳灘的水質良好？立即點擊內文：全港17個沙灘水質檢閱 大埔龍尾泳灘水質點？哪個水質長年1級？

同場加映2：網民盤點10種食物人越大越鍾意！

小時候揀飲擇食，不吃苦味的食物，又不吃聞起來臭哄哄的食物，但長大後卻會慢慢接受不同口味的食物，就連以前最討厭的苦瓜都覺得不如小時候一樣苦澀。有網民指隨著年紀增長，味覺也會隨著退化，而苦味成為最快退化的味道，因此人越大就越不怕苦，甚至會享受它們帶來的回甘及香氣。😭😭按下圖即睇網民熱數10種長大後才會欣賞的食物 👇👇

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想知網民最懷念的美食是甚麼？立即點擊內文：網民盤點10種食物人越大越鍾意 燒腩仔是極品 有一種隨時食唔返