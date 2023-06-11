姊妹品牌｜9大食買品牌關係你知多少？UNIQLO/GU、一粥麵/大家樂

香港是購物天堂，內地旅客及外國遊客來港很大機會滿載而歸。零售品牌雖然多，其實很多都是同一個家族，屬同一集團，例如GU和UNIQLO、一粥麵和大家樂…以下9組知名品牌，或者很多人知道它們關係密切，如果你不知，立即睇內文。



TASTE是高級版百佳可能很多人都知，其實FUSION亦是百佳旗下。小編在巴士站聽到兩位中年女士談論，討論Market Place與惠康的關係，其實Market Place也屬於惠康旗下。

Market Place、惠康同屬一個家族。（資料圖片）

【1】惠康、Market Place

正如TASTE是高級版百佳，Market Place同樣是進階版惠康。同屬一個家族的還有3hreeSixty、Oliver's、Jasons Ichiba等超市。如果你不知道，可能在付款時聽到職員問你一句：「有冇yuu會員？」就會恍然大悟。

【2】百佳、TASTE、FUSION

TASTE是高級版百佳可能很多人都知道，FUSION亦是百佳旗下，記者以前都曾經以為是另外一間全新超市。不止FUSION，INTERNATIONAL、 food le parc、GOURMET、GREAT FOOD HALL、SU-PA-DE-PA這些超市，其實都是同一個阿媽。

UNIQLO開拓GU副線吸納年輕人（資料圖片）

競爭激烈的時裝界，由主線衍生副線開拓不同客源的例子更是多不勝數。消費者可能買來買去，其實都是幫襯緊同一個集團。

【3】UNIQLO、GU

幾年前有「平民版UNIQLO」之稱的GU登陸香港，尤其受年輕人追捧，當時有鋪天蓋地的宣傳。UNIQLO 的形象講求實用及質素，目標客群較廣，涵蓋年輕至年長一輩。若貿然改變定位或者令客群無所適從，故此開拓GU此副線吸納年輕人，以Fast fashion為要；UNIQLO 側重時裝功能性。

【4】Timberland、VANS、The North Face

以上同屬美國時裝品牌集團VF Corp，不過形象及定位非常不同，大家都未必知他們的關係，但可能留意時尚圈的人早已知悉。Timberland最出名是耐寒乃水雨靴、VANS主打帆布平底滑板鞋、The North Face以戶外運動、行山、露營產品、運動服裝、防水褸等為主軸。

【5】H&M、COS

H&M集團（Hennes & Mauritz AB）旗下有H&M、COS、Monki、Weekday、Cheap Monday及& Other Stories。大家對H&M一定不陌生，時世界Fast fashion的龍頭之一，而COS定位接近高端時尚品牌，期望用Fast fashion的價格做出精品的質感，客戶群為中產階級。

【6】ZARA、Pull and Bear、Bershka

講到Fast fashion必定要數到ZARA，與H&M可說是競爭對手，不知大家是否認同？以上同屬母公司Inditex旗下，來自西班牙的Inditex是世上最大的時尚集團之一，旗下品牌還包括Massimo Dutti 、Stradivarius、Oysho、Uterque、Zara Home。

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出前一丁和合味道都是日清食品旗下（資料圖片）

【7】出前一丁、合味道

出前一丁和合味道都是日清食品旗下。「福」、日清拉王、咚兵衛等品牌同屬日清食品。



【8】聖安娜餅屋、Mon cher

聖安娜餅屋、Mon cher日本高級蛋糕店、Zoff時尚眼鏡店屬利亞零售有限公司旗下，該公司於2020年以27.9億港元現金代價出售「OK便利店」品牌在香港經營的連鎖便利店業務。

【9】一粥麵、大家樂

一粥麵為大家樂集團首個自創品牌，創於1999年。採用快餐模式經營的粥品、粉麵專門店，有時提供少量飯餐。

此外，耳熟能詳的美心西餅、東海堂、Starbucks、元氣壽司、千両、Simplylife、八月花、美心MX等皆屬美心集團旗下。姊妹品牌例子太多不能盡錄。

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