長洲美食2024丨41年老店永利茶餐廳2月底結業！盤點長洲21大美食

長洲美食2024推介！雖然2024年僅了三個禮拜，但已有多間老字號餐廳宣布結業，而有41年歷史的長洲老字號「永利茶餐廳」便是其中之一！餐廳早前宣布2月下旬為最後營業日，不少街坊表示不捨，趁結業前要多吃幾次店家招牌的雞扒炒烏冬及港式咖哩等。除了永利茶餐廳，長洲亦雲集了各式各樣的特色食肆，《香港01》好食玩飛記者整理了21大長洲美食成懶人包，助大家食永利同時，順道盡掃同區美食，大飽口福！



長洲美食【1】永利茶餐廳——41年街坊老店即將結業 難忘雞扒炒烏冬

位於長洲新興後街188號的永利茶餐廳，自1983年開業至今已橫跨數代，有達41年歷史。永利茶餐廳出名口味地道，食物選擇繁多，價錢公道，深受長洲街坊歡迎。然而，餐廳早前在門口貼上榮休告示，正式於2月29日光榮結業，並感謝街坊多年的支持。不少街坊見公告後表示不捨，難忘招牌雞扒炒烏冬、港式咖哩、鐵板餐，以及傳統叉燒湯意粉等，想趁結業前多食幾次。

永利茶餐廳

地址：長洲新興後街188號地舖

電話：2981 1833

營業時間：08:30-21:30



長洲美食【2】童木船 —— 漁港風情 長洲最新懷舊小食店

長洲戲院荒廢多年後，於2023年8月翻新完畢後重開。而臨近聖誕，則有小食店——童木船於12月進駐。童木船不但以木為主要材料，更配有古代船的帆作裝飾，相當具有漁港風情，發懷舊的味道。童木船不但供應藍莓、芒果糯米糍、杯子蛋糕等美食，更提供鴨屎香珍珠鮮奶茶、乳酪爆珠梳打等手搖飲品。

童木船

地址： 長洲北社街10號地舖

電話：9102 6252

營業時間：不定時（周五、六、日營業，平日接情況營業）



長洲美食【3】鬆一Zone —— 與狗狗齊齊歎早晨全餐

帶同毛孩到長洲遊覽，又怕牠們「冇啖好食」的朋友，不妨到寵物友善餐廳——「鬆一Zone」。餐廳由狗主開設，供應日式定食、意粉、小食，亦會趁天氣轉冷之際推出紙火鍋。餐廳更特意為汪星人推出「寵物早晨全餐」以及「狗狗餐單」，讓主人與朋友聚餐的同時，毛孩不會餓壞。

鬆一Zone

地址： 長洲北社街10號地舖

電話：9102 6252

營業時間：11:00 - 21:00（逢周三休息）



長洲美食【4】Summer & Autumn ——長洲標記「平安」咖啡

Summer & Autumn雖然是西餐廳，但除了瑞士芝士火鍋、烤布里芝士配蒜蓉法包、白汁黑松露意粉等西菜，更有呈上「平安」字樣的咖啡以及大海風情的「藍橙梳打」，相當有長洲的特色以及感覺。

Summer & Autumn

地址： 長洲新興街98號地舖

電話：6440 9188

營業時間：10:00 - 18:00（周一至二、四至五）；11:00 - 18:00（星期六至日及公眾假期）



長洲美食【5】洲啤工房 —— 食巨薯塔！歎手工雪條

除了糯米糍、大魚蛋，巨薯塔亦是長洲的知名美食。洲啤工房製作巨薯塔多年，一直人氣十足。除了巨薯塔，工房亦推出了手工雪條，為行到熱的大家消一消暑。

洲啤工房

地址： 長洲東灣道16號

電話：6775 6237

營業時間：11:00 - 18:00



長洲美食【6】是蛋 —— 日式雞蛋料理 必試土製炸蛋

「是蛋」是一間新開業不久的小店，主打以雞蛋入饌的日式家庭料理，包括意粉、輕食、調酒、創意料理等，人氣超高，經常大排長龍！必試網民大讚的土製炸蛋、櫻花蝦煙三文魚忌廉汁蝴蝶粉及自家製意大利雲吞等。不過店內位置較少，不想排隊的朋友記得早點去搶位了！

是蛋

地址：長洲北社街49號地下

電話：4645 0461

營業時間：12:00 - 16:30（星期一）；12:30 - 15:00、17:30 - 20:30（星期四至日及公眾假期）



長洲美食【7】甘永泰 —— 馳名大魚蛋 即叫即炸魚肉豆卜

長洲老字號魚蛋店 —— 甘永泰魚蛋門前經常都有長長人龍，主打長洲必食招牌大魚蛋、蝦丸、炸豆卜等，食物價錢不算便宜，但不少食客都讚魚蛋和蝦丸有鮮味又夠彈牙，山長水遠入長洲都算值得一試！另外，即叫即炸的魚肉釀豆卜同樣受遊客歡迎！

甘永泰魚蛋

地址：長洲新興街106號地下

電話：2981 3050

營業時間：11:00 - 17:00



長洲美食【8】The Pink Pig Music Bar and Restaurant—— 吹海風歎手工啤

位於海傍的西餐廳「The Pink Pig Music Bar and Restaurant」，主打各款炸物及手工啤酒等，可以一邊吹著海風一邊享受美食，勁Chill！招牌菜式包括水牛城雞翼、炸芝士球、炸魷魚等香口小食，有網民指必試水牛城雞翼，出爐炸雞翼入口香脆，肉質嫩滑又Juicy！

The Pink Pig Music Bar and Restaurant

地址：長洲建新里11號地下

電話：5180 0692

營業時間：12:00 - 19:00



長洲美食【9】島中坊研 —— 文青Cafe自家製窩夫

行完泳灘和小長城，推介大家到長洲一間Cafe吃下午茶！島中坊研是一個本地設計師品牌，2018年在長洲開設Cafe，裝潢以白色文青風為主調，使用木系家具，感覺悠閒放鬆！

店外設有戶外座位，適合帶寵物前來。Cafe主打西式及日式輕食，包括全日早餐、蒲燒鰻魚飯等，甜品則有網民大讚的自家製窩夫和吉士布甸等。

島中坊研

地址：長洲中學路16號地下

電話：5722 4252

營業時間：11:30 - 18:00（星期一、三至五）；10:30 - 18:30（星期六至日及公眾假期）



長洲美食【10】長洲角酪 —— 打卡乳酪手搖

長洲角酪是近年長洲人氣小店之一！店內最出名的當然是設計成「長洲港鐵站」的牆壁，不少人幕名前來拍照打卡！人氣飲品方面則有「莓莓角酪」，選用新鮮士多啤梨製成乳酪，味道濃郁，入口順滑，加入士多啤梨果肉和少許紫米，整體味道酸酸甜甜，非常適合逛街時解渴！

長洲角酪

地址：新興街78號地下

電話：8489 3140

營業時間：12:30 - 21:00（星期一至六）；11:00 - 20:00（星期日）



長洲美食【11】Haika Coffee —— 露營風Cafe髒髒撻

長洲最近新開了一間露營風咖啡店，店名「HAIKA」源自“Hiker”日語發音，有遠行者的意思。兩位男店主喜愛露營，因此店內的桌椅和餐具都是露營用品，甚具特色。小店主要供應咖啡、花茶和輕食，輕食主打低糖和低油，餐點包括髒髒撻、巴斯克芝士蛋糕等。

Haika Coffee

地址：長洲新興海傍街57號地舖

營業時間：星期一至日11:00 - 18:00



長洲美食【12】三：三 —— 邊下棋邊嚐手工煎堆Affogato

小店3位老闆來自不同行業，其中一位是長洲人，是一位圍棋導師，因此門口設有棋盤給客人切磋。店名「三：三」除了代表圍棋「三三」法，同時亦意指三點三下午茶，非常有意思。店內供應不少特色輕食，部分加入了長洲元素，包括配上島上手工煎堆的Affogato、芝麻平安包特飲等。

三：三

地址：長洲北社五里4A號地舖

電話：6638 0337

營業時間：11:00 - 19:00（星期一至四）；11:00 - 20:00（星期五至日）



長洲美食【13】長洲鐵漢 —— 首創脆炸平安包串燒

長洲鐵漢在開業不久後，便在網上引起話題！該店不但提供多款港式串燒，更首創脆炸平安包串燒！饒具創意、賦有特色，餐廳創意食品的資訊可參閱下文：

長洲美食【14】Heima Heima —— 北歐風簡約Cafe

「Heima」是冰島文，有家的意思。小店由一對夫婦開設，由於他們的初次約會去了長洲，因此決定在這個有意義的地方開設Cafe。餐廳設有少量室外座位，可以看到海景，非常寫意。Heima Heima主打各款甜品及咖啡，包括柚子抺茶芝士蛋糕、蘋果批配雪糕等，全部美食擺盤精美，非常IGable！

Heima Heima

地址：長洲贊端路25號地舖

電話：6078 3417

營業時間：12:00 - 17:00（星期四至五）；12:30 - 18:00（星期六）



長洲美食【15】紅馬海傍餅店 —— 懷舊餅店經典巴黎撻

長洲除了有新式美食，亦有傳統美點可食！傳統港式餅店——紅馬海傍餅店供應多款已買少見少的懷舊西餅，包括經典巴黎撻、忌廉筒、黃梅醬曲奇等都有得賣，每一款都勾起不同人的童年回憶！想更了解餅店，可參閱下文：

長洲美食【16】長洲冰室 —— 手工芋圓

長洲冰室的裝修走歐陸風格，打卡又吸睛！主打各款新式甜品及傳統甜品，包括招牌綜合三色圓 、糖紅豆三色圓豆花、泰式奶茶三色圓剉冰、抹茶蕨餅、桂花酒釀三色圓等，配上日光，可以邊打卡邊歎甜品。

長洲冰室

地址：長洲北社海旁19C號地下

電話：2981 2982

營業時間：12:00 - 19:00（星期一至四）；12:00 - 22:00（星期五至日）



長洲美食【17】允升甜品 —— 長洲名物芒果糯米糍

說到代表長洲的名物，芒果糯米糍絕對可以跟長洲大魚蛋分庭抗禮。長洲有不少供應芒果糯米糍的小店，而允升甜品就可說是當中的鼻祖！除了芒果糯米糍，更有多款甜品及糖水供應。

允升甜品

地址：長洲新興街5號地舖

電話：2981 5032

營業時間：10：00 - 22：00（逢周二休息）



長洲美食【18】Corner Garden Crepes & Drinks —— 招牌菜火焰牛油果班戟

Corner Garden Crepes & Drinks是一間主打班戟的咖啡小店，店內有不少鬼馬可愛的裝飾和打卡位。招牌美食就有火焰牛油果班戟、雪糕班戟等，銷量最好的牛油果班戟皮薄香脆、蛋味香濃，牛油果獨有油脂感，經火灼後變得更加突出，加上自家製的蛋黃醬，非常惹味，有人更形容口感像吃火炙三文魚般軟綿綿！

Corner Garden Crepes & Drinks

地址：長洲大新街61號地下AB舖

電話：2981 1686

營業時間：11：30-18：00（逢星期二休息）



長洲美食【19】餃子冰室 —— 特色蜆肉芫茜餃子

餃子冰室供應多每日新鮮手製的特色餃子，包括蜆肉芫茜、印第安、黑白土匪、鹹蛋黃黃金、南乳豆卜等，還有多款以傳統甜品為主題的沙冰特飲，包括美顏冰糖紅棗桃膠沙冰、腐竹蛋洋薏米沙冰、竹蔗茅根甘筍沙冰等。

餃子冰室

地址：長洲大新海傍路86號地下A鋪

電話：5395 9328

營業時間：12:30 - 20:00



長洲美食【20】晴小巷 —— 新鮮出爐麵包手信之選

晴小巷供應多款每日新解出爐的麵包，包括鹹丹麥酥、薄餅、全麥農夫包等，大家可以邊在長洲玩邊吃麵包，也可以買走當手信！

晴小巷

地址：長洲海傍街42號後座地舖

電話：6173 5137



長洲美食【21】海鮮美食街

難得來到長洲，最後當然要食新鮮漁產！可以到碼頭附近的海鮮美食街，來一頓海鮮大餐！北社海傍路兩旁有多間海鮮餐廳，部分餐廳可以自攜海鮮加工，對著無敵海景歎美食，為假期畫上圓滿句號！

海鮮美食街

地址：北景海傍路



長洲一日遊攻略：