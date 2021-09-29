【長洲美食 / 長洲Cafe】過幾日就是10月1日一連三日連假，相信很多人都打算去離島玩，當中長洲就是最熱門的地方之一。近年島上出現了不少Cafe小店，各有特色，一於等《香港01》飲食頻道記者為大家精選5間人氣咖啡店，歎美食之餘順便打個靚卡！



【1】Haika Coffee —— 新開露營風Cafe

長洲最近新開了一間露營風咖啡店，店名「HAIKA」源自“Hiker”日語發音，有遠行者的意思。兩位男店主喜愛露營，因此店內的桌椅和餐具都是露營用品，甚具特色。小店主要供應咖啡、花茶和輕食，輕食主打低糖和低油，餐點包括髒髒撻、巴斯克芝士蛋糕等。

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Haika Coffee

地址：長洲新興海傍街57號地舖

營業時間：星期一至日10:30 - 18:30



【2】三：三 —— 餐點加入長洲特色元素

小店3位老闆來自不同行業，其中一位是長洲人，是一位圍棋導師，因此門口設有棋盤給客人切磋。店名「三：三」除了代表圍棋「三三」法，同時亦意指三點三下午茶，非常有意思。店內供應不少特色輕食，部分加入了長洲元素，包括配上島上手工煎堆的Affogato、芝麻平安包特飲等。

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三：三

地址：長洲北社五里4A號地舖

營業時間：星期一、三至日12:00 - 18:00（星期二休息）

電話：6638 0337



【3】長洲角酪 —— 新鮮水果自家製港式乳酪

長洲角酪最有名的是有一面模仿地鐵站牆壁的藍色打卡牆，吸引不少人前來拍照！最有人氣的飲品是莓莓角酪，加入新鮮士多啤梨製成，網民大讚入口順滑，加上鮮甜的士多啤梨果肉、少許紫米，整體酸酸甜甜，夠晒解渴！除了乳酪，還有人氣乳酪卷蛋，當中最受歡迎就是士多啤梨乳酪卷蛋，藍色的卷蛋配上鮮甜的士多啤梨，賣相非常可愛。

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長洲角酪

地址：長洲新興街78號地舖

營業時間：星期一至六12:30 - 22:00，星期日11:00 - 20:00

電話：5682 4638



【4】Heima Heima —— 北歐風簡約Cafe

「Heima」是冰島文，有家的意思。小店由一對夫婦開設，由於他們的初次約會去了長洲，因此決定在這個有意義的地方開設Cafe。餐廳設有少量室外座位，可以看到海景，非常寫意。Heima Heima主打各款甜品及咖啡，包括柚子抺茶芝士蛋糕、蘋果批配雪糕等，全部美食擺盤精美，非常IGable！

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Heima Heima

地址：長洲贊端路25號地舖

營業時間：星期四至五12:00 - 17:00，星期六12:30 - 18:00（星期日、一至三休息）

電話：6078 3417



【5】啡寮 —— 必飲冰滴咖啡

啡寮是一間精品咖啡店，主打冰滴咖啡，一進店就看到一幅滴漏咖啡牆，牆上掛上裝冰水的玻璃壺，下面就有裝有咖啡粉的過濾器，最底下就是裝上滴漏咖啡的玻璃瓶，這面牆是店內的人氣打卡位。咖啡方面就有長洲冰滴咖啡、檸檬蜂蜜冰滴咖啡等。

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（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）



【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦這間燒肉店佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓

電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)



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