聖誕大餐2021合集 | 必食高CP/特色聖誕大餐推介 (持續更新)

聖誕派對一浪接一浪，要幫忙找合大家心意的聖誕大餐實在不易。記者整理了最全面的聖誕大餐2021合集，不論聖誕中餐、西餐或日本菜都有。與家人、閨密或是好友聚餐都適合不過。立即看以下的聖誕大餐推介，挑選心水餐廳，準備美酒佳餚慶祝聖誕佳節！



聖誕大餐2021【1】汀蘭居 - 任食生蠔、龍蝦、鵝肝、火雞、聖誕甜品

汀蘭居的聖誕大餐提供超過50款美食，除了必食的聖誕火雞外，更提供任食生蠔、龍蝦鉗、藍青口等，亦有羊架、鵝肝、黑毛豬火腿、瑞士熱溶芝士等多款熟食。甜品方面，聖誕主題的蛋糕、布甸、朱古力噴泉、即製窩夫及Movenpick 雪糕都有供應，包你捧住肚子滿足而回。

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聖誕大餐2021【2】朗廷酒店 - 任食生蠔、脆皮燒肉捲、聖誕樹頭蛋糕

朗廷酒店提供的聖誕大餐亦非常豐富，不但有任食生蠔及多款新鮮凍海鮮、香烤原隻美國火雞、脆皮燒肉捲等，還有多款即叫即製的美食。甜品方面有提供百果餡餅、聖誕樹頭蛋糕及朱古力噴泉等等。

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聖誕大餐2021【3】都會海逸酒店 - 任食即開生蠔、龍蝦、雪花蟹腳

今年，都會海逸酒店聖誕大餐以「薑餅人的甜蜜聖誕」為主題，提供超過200款國際菜式，超級豐富！當中包括必食的即開生蠔、龍蝦、雪花蟹腳、麵包蟹、凍蝦、翡翠螺及青口，亦有多款即切刺身，如甜蝦、帶子、油甘魚及劍魚腩等。喜歡吃海鮮的朋友切勿錯過！

甜品方面亦有多種款式，包括︰薑餅人曲奇、立體蜜糖牛油蛋糕、聖誕樹頭蛋糕、聖誕布甸、聖誕玉桂果子批及聖誕果子蛋糕，還有酒店招牌榴槤脆酥、芒果拿破崙、焦糖燉蛋、即製梳乎厘、Häagen-Daz雪糕杯及雪糕批。

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聖誕大餐2021【4】恆豐酒店 - 任食紐西蘭生蠔、波士頓龍蝦

恆豐酒店於12月24、25、26、31及1月1日設有平安夜和聖誕大餐，提供多款國際美食，包括紐西蘭生蠔、波士頓龍蝦、凍蝦配咯嗲汁、藍青口、翡翠螺、雜錦新鮮魚生、聖誕烤火雞、香煎法式鴨肝伴多士、枝竹羊腩煲、爆炒是拉差香甜辣龍蝦、烤水牛醬香蒜牛油龍蝦等。甜品方面亦不輸蝕，包括︰聖誕樹頭餅、雜莓意大利奶凍、迷你葡式蛋撻、法式焦糖燉蛋、北海道牛奶布甸及多款口味Häagen-Dazs雪糕杯。

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聖誕大餐2021【5】Café Sensu -閨密打卡必到 半價嘆聖誕下午茶

餐廳以「森系園林」為主題，藍葉園林中以點點螢火點綴，成為女生必到的打卡熱點。更有熱賣的「青の鵲舍下午茶」，以鳥籠為主題，先以墨西哥牛油果雞肉多士、明太子蛋醬三文治等4款鹹點打頭陣，再配以薰衣草芝士蛋糕、香橙雲呢拿蛋糕等另外4款輕盈甜點，非常Chill！又多一間Café同閨密打卡！

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聖誕大餐2021【】Café Sensu - 閨密打卡必到 半價嘆聖誕下午茶

聖誕大餐2021【6】⼀幻拉麵：聖誕二人套餐只需HK$248

⼀幻拉麵出名以香稠濃郁的甜蝦作為主要食材，湯底以⼤量甜蝦蝦頭新鮮熬製而成，配合能充分吸收甜蝦鮮味的粗麵條或幼麵條，最後更加入由麵粉混合紅薑和蝦湯底油炸⽽成的⾃家製脆脆蝦味麵酥，以及熬煮過後的蝦頭經磨碎後再炒香的蝦粉，再一步提升濃郁蝦味。用心製作的濃郁甜蝦湯拉麵絕對值得一試！

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聖誕大餐2021【】⼀幻拉麵：聖誕二人套餐只需HK$248

聖誕大餐2021【7】Steak King：聖誕大餐 - 外賣火雞 + 鴨油烤馬鈴薯 + 抱子甘藍 +......

提起聖誕大餐，又怎少得聖誕火雞！Steak King 推出7 - 10人份豪華聖誕大餐 - 可外賣火雞到府上，只需要加熱食物就食得！聖誕套餐包括︰7公斤低溫慢煮加拿大無激素火雞、鴨油烤馬鈴薯、烤白甘筍、紅蘿蔔、抱子甘藍等。可選擇22日、23日及24日直接送上府上，或於聖誕節正日到各分店內自取。

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聖誕大餐2021 - 豪華聖誕火雞大餐（可供7至10人享用） - $2,900 （圖片由Steak King提供）

每年聖誕節，不少品牌都會推出聖誕到會，讓一大班朋友一邊吃喝玩樂，一邊慶祝聖誕節。（圖片由Steak King提供）

聖誕大餐2021【8】Oliver’s Super Sandwiches 素食者也可吃的聖誕大餐 可以自由併 超多選擇！

Oliver’s Super Sandwiches 提供多款人氣聖誕大餐，當中有派對自由拼套餐及豪華派對套餐，套餐有三文治、意粉、小食、沙律、甜品等不同類別可選，記者特別推介迷你牛角酥三重奏、凱撒沙律墨西哥卷及芝士刁草蝦多士。另外，套餐內亦有不同素食選擇，包括黑松露忌廉蘑菇扁意粉、素炸雞寶拼素春卷等，每款都十分美味！

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聖誕大餐2021【9】大家樂：龍蝦三文魚羊鞍套餐早鳥68折

大家樂今年推出了5款精彩豐富的聖誕大餐，你可按不同的派對及需要揀選最適合的聖誕套餐！

1. 美國原隻火雞套餐

2. 雙龍蝦派對套餐

3. BBQ醬烤豬肋骨套餐

4. 煙三文魚凍肉腸片藜麥番茄沙律套餐

5. 威靈頓三文魚套餐

特色推介︰威靈頓三文魚套餐，以酥皮包裹三文魚扒再焗製而成，再配以香芒大蝦鮮果沙律、番茄汁焗帆立貝雜錦海鮮飯、精選小食拼盤等。

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聖誕大餐2021【10】IKEA 超值外賣自取聖誕大餐！

大家熟悉的 IKEA 餐廳都推出了聖誕大餐，套餐包括︰原隻聖誕楓糖烤雞、蔬菜薯餅、瑞典肉丸、大蝦芝士龍蝦汁焗長通粉等多款美食，供6-8人享用。

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聖誕大餐2021 - IKEA 超值外賣自取聖誕大餐！

可前往IKEA宜家家居各分店餐廳，或銅鑼灣分店美食站訂購。



聖誕大餐2021【11】AEON：松葉蟹腳帆立貝海鮮盛宴聖誕大餐

AEON 亦推出了多款聖誕大餐，專為海鮮熱愛者而設，也有日式和西式美食。由4至6人用到20至25人套餐都有。當中「聖誕海鮮盛宴」最豐富，有松葉蟹腳帆立貝特級海鮮拼盤、黑豚春卷拼章魚丸大阪燒拼盤、美式烤豬肋骨，再配以配薯角、松葉蟹肉帶子卡邦尼意大利麵和聖誕極上壽司盛。

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聖誕大餐2021 - A. 聖誕蟹肉美食盛宴（4至6人用）（圖片由AEON提供）

聖誕大餐2021 - B. 聖誕海鮮盛宴（8至10人用）（圖片由AEON提供）

聖誕大餐2021 - C. 聖誕歐陸盛宴(10至12人用)（圖片由AEON提供）

12月20日後訂購可獲85折優惠。



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