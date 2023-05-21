大圍美食︳地膽10大推介　老去茶事/E for Egg/好湯好麵/傅師傅…

大圍美食推介！大圍已經是鬧市，遲些當圍方The Wai開幕，大圍一定更熱鬧。大圍最多小食店，大圍站對面已經有多檔街頭小食，魚蛋、燒賣、格仔餅、豆腐花…Cafe也愈開愈多。以下10大推介，一起來探索大圍。



相關文章︰圍方The Wai︳大圍新商場料暑假開幕！萬呎MUJI/超市/150間店進駐

放假去吃盡美食之餘更可以順道遊覽周邊好去處！

大圍美食10大推介



1.【新店介紹】老去茶事 活化茶文化

（尹嘉蔚攝）

先分享最新鮮的大圍新店「老去茶事」，5月20日新開張。Cafe 的佈局，但以喝茶為主，招牌是鍋煮燕麥奶茶。記者點了「先苦後甜鍋煮奶茶」，茶底是人參烏龍、碳焙鐵觀音，加薑糖水及Tea Master 燕麥奶熬煮。先喝一口奶茶後，加適量蜜糖調和，點出「先苦後甜」的主題。店主分享到帶麥香的燕麥奶比其他奶類更能與茶匹配。鍋煮奶茶所用的是Tea Master 燕麥奶，質地較濃稠；而一般茶Latte會用普通燕麥奶，令茶香及茶味更明顯。

（尹嘉蔚攝）

先苦後甜鍋煮奶茶$58（尹嘉蔚攝）

除了招牌茶飲，店內還提供意粉、刈包、卷蛋、戚風蛋糕、鬆餅、酒釀丸子等輕食。記者問起店主，為何選擇來大圍開店？店主分享說，由於我們在觀塘一直以來有茶室，與眾分享喝茶的好處及文化，希望能將茶文化普及與年輕化，好像咖啡文化一樣，喝茶也可以是時髦的事。另外，希望揀選有古樸特色的社區落戶，而大圍小區內周遭的氣氛能夠滿足這份閑靜的感覺。

茉莉花茶青提戚風蛋糕$58（尹嘉蔚攝）

+ 5

大圍美食推介【1】老去茶事

地址：大圍積信街77-81號積善樓地下B號鋪

營業時間：11:00-21:30



2.E for Egg 爆餡盒子吐司勁多人排隊

主打盒子吐司的E for Egg，有多款賣相精緻足料的盒子吐司，包括金沙軟殼蟹三文魚籽海鮮沙律、焦糖雞蛋布丁及雙重三文魚芝士滑蛋等口味！仲可以試埋荷包蛋造型的招牌奶蓋咖啡。

（圖片來源︰E for EGG 官方FB）

+ 3

大圍美食推介【2】E for Egg

地址：大圍城河道19-25號城河樓地舖

營業時間：11:00-22:00

查詢︰53470262



3.屋子咖啡 日系打卡Cafe

大圍有的文青Cafe屋子已屹立大圍多年，簡約的日系風格，店內主打多款日式家庭料理為主茶泡飯、日式小食、甜品，甜品出色，多款水泡窩夫鬆餅加雪糕球最吸引又可口！

（尹嘉蔚攝）

大圍美食推介【3】屋子咖啡



地址：大圍積信街49號安信樓地下P號舖

營業時間：星期一至五 12:00 - 22:00；周末及假期 11:30 - 22:30

查詢︰26773218



4.好湯好麵 米芝蓮推介高質湯麵

大圍油站旁邊的湯麵店只賣12款麵，憑每日熬足17小時的湯底留住食客的心，日賣近300碗湯麵，更獲米芝蓮必比登推介，也常見人排隊等入場。當中最受歡迎的就是以魚、蝦、蜆、龍蝦頭等海鮮煮成的海龍皇湯底，加入麵後再淋上蝦頭油，整碗麵有極濃海鮮香味。

大圍美食推介【4】好湯好麵



地址：大圍積存街20號地舖

營業時間：星期一至日 12:00-17:00 18:00-21:30

查詢︰28135077



圖片授權：Instagram@miss.foodiebunny

5.Dear Coffee & Bakery 手製麵包及Bagel

主打自家製手工麵包及Bagel的小店，每月都會推出新款麵包，包括水果夾心Bagel、創新口味鬆餅如Lotu醬咖啡鬆餅、XO醬臘腸鬆餅，更有融入特式小食如泰式生菜包、手撕雞等的特色麵包。

大圍美食推介【5】Dear Coffee & Bakery



地址：大圍田心街20號雲疊花園商場地下7號舖

營業時間：星期一至日10:00 - 18:00

查詢︰26820093



6.坤記腸粉 大圍街坊老店

腸粉好好食，其他魚蛋、燒賣、炒麵都是街坊必食，一到假日，比較多人排隊。

大圍美食推介【6】坤記腸粉



地址：大圍積富街石屋(近積德里)

營業時間：星期一至日07:00 - 20:00

查詢︰26820093



(坤記腸粉Places IG)

7.傅師傅 歷史悠久的甜品舖

大圍地膽會推介在區內好耐歷史的甜品舖--傅師傅，西式甜品包括炸雪糕、凍芒果梳乎厘、紫薯鮮奶蛋等，平民價錢吃酒店級師傅水準的甜品。

大圍美食推介【7】傅師傅甜品小食



地址：大圍大圍村第六街1號地下

營業時間：星期一至日12:00 - 01:00

查詢︰26870668



（傅師傅甜品小食Places IG)

8.捌哥‧馬拉籽 馬拉菜名店任添肉骨茶

深水埗起家的人氣馬拉菜，招牌馬來西亞菜式包括無限任添的肉骨茶、超邪惡鮮牛油咖央多士、娘惹喇沙、檳城蝦麵等統統都可以品嚐得到。當中部分食材如肉骨茶湯料、多士麵包更是由馬來西亞空運到港，能夠吃到地道滋味。

大圍美食推介【8】捌哥‧馬拉籽



地址：大圍積存街14號地下

營業時間：星期一至日11:00-22:00

查詢：2884 0886



（圖片來源：捌哥.捌哥特色馬拉茶啡廳）

+ 3

9.在家居酒屋 溫馨日式料理

這間日式居酒屋位處村屋，環境清靜，店內設計簡約又溫馨，令人有身處家中的舒適感。小店最受歡迎的旋風滑蛋丼，將雞蛋捲成漩渦形狀，雞蛋嫩滑又有蛋香，賣相吸引！另外亦有多款日式小吃如明太子玉子燒、串燒、魚生等。

大圍美食推介【9】在家居酒屋



地址：大圍下徑口村154號地舖

營業時間：星期一至日12:00-15:00 18:00-23:00

查詢︰26463668



10.大圍小館 爆餡流沙包懷舊中菜

大圍街坊中菜館「大圍小館」，以招牌明爐厚切叉燒聞名，更有多款懷舊點心及小菜如蘿蔔糕炒蟹、腐乳蝦球炒西蘭花等，多年來登米芝蓮必比登推介。

大圍美食推介【10】大圍小館



地址：大圍積福街92號地舖

營業時間：星期一至日10:30-15:30 18:00 - 22:30

查詢︰23390189 / 23391319

