銅鑼灣美食24推介｜米芝蓮阿鴻小吃／北野銅鑼燒／正宗鰻魚飯

銅鑼灣美食｜銅鑼灣向來人流極旺，吸引多間餐廳美食進駐！《香港01》「好食玩飛」記者整合24大銅鑼灣美食，包括上月正式開張的一人鍋涮涮鍋及壽喜燒專門店「狸小路」、內地人氣高企的「北野銅鑼燒」、由網店開到有第3間Pop up Store的「手工拉絲麻糬專門店」等，無論是附近的上班族或假日去購物玩樂的一家大小、情侶都有更多好選擇！



在日本有170間分店鰻魚飯專門店鰻の成瀬，首間香港分店在銅鑼灣插旗。（小紅書@羽生結月）

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銅鑼灣美食【1】阿鴻小吃 — 米芝蓮必比登推介2025

阿鴻小吃於 2003 年創立，歷經搬遷後選址銅鑼灣。老闆兼主廚擁超過 50 年經驗，菜單以傳統潮州菜為主，打冷、鹵水等一應俱全。這裡的白鹵水調味較少鹽糖，著重食材本身的味道。其中鵝片肉香濃郁，脂肪較薄，值得一試。阿鴻炒飯是招牌菜之一，上桌時鑊氣十足，鵝肉、XO醬、櫻花蝦等帶來豐富口感。

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B01號舖



銅鑼灣美食【2】狸小路——涮涮鍋、壽喜燒、和牛專門店

位於銅鑼灣的一人鍋涮涮鍋及壽喜燒專門店「狸小路」，於今年2月20日開張。餐廳主打高質北海道十勝產黑毛和牛及北海道米豚，有5款北海道高湯鍋底可以選擇，當中價錢只需$158起，就可吃到北海道和牛或北海道米豚套餐。最值得推介的，是餐廳的北海道海膽高湯涮涮鍋，每日限量80份。湯底採用北海道利尻島、羅臼和奧尻的3款北海道時令海膽製成，味道鮮甜無比，用作打邊爐更添風味！

地址：銅鑼灣禮頓道128-138號希雲大廈地下4號舖

營業時間：星期一至日 12:00 - 22:00



銅鑼灣美食【3】a.littlemoment.pastry——開心果牛角酥／雪花酥

「a.littlemoment.pastry」在銅鑼灣Fashion Walk一樓正式營業，Pop up Store將營業至6月3日！供應多款甜品，開心果系列有牛角酥、泡芙、手工撻等。除了大熱款開心果系列之外，還有多款口味的雪花酥、曲奇、脆脆等等。同時也有售原隻蛋糕（$288起），啱晒情人節跟愛人切蛋糕慶祝！

a.littlemoment.pastry

地址：銅鑼灣Fashion Walk 1/F

營業時間：11:30 - 19:30



銅鑼灣美食【4】北野銅鑼燒——內地人氣銅鑼燒

內地大熱的銅鑼燒專賣店北野銅鑼燒，近日分別於銅鑼灣世貿中心，和沙田新城市廣場立起圍板，是繼瑞幸咖啡再連開兩店的過江龍。北野銅鑼燒提供多款口味銅鑼燒，其中芋泥麻薯、奧利奧牛奶和赤豆小圓子都受內地網民力推，「餅皮鬆軟，內餡不甜膩之餘，顏值也超高」。

北野銅鑼燒

地址：銅鑼灣世貿中心／沙田新城市廣場三期1樓A105舖



銅鑼灣美食【5】Truffle BAKERY——木村最愛松露麵包

木村拓哉最愛麵包店Truffle BAKERY於去年12月已登陸銅鑼灣！Truffle BAKERY顧名思義主打松露口味麵包，必食推介有白松露鹽奶油捲及黑松露雞蛋三文治，還有賞味期限僅5小時的生忌廉麵包！

Truffle BAKERY

地址：銅鑼灣勿地臣街11號

營業時間：星期一至日 早上10:00-晚上8:00



銅鑼灣美食【6】Supreme Steak & Grill——A5九州和牛／牛舌飯

Supreme Steak & Grill進駐銅鑼灣！這間低調高質扒房主打以平民價錢享受酒店扒房級數出品，必食推介有「Queen of Steak」和牛里脊、自家製大熱日本和牛挽肉、牛舌飯等，晚市套餐低至$145！鹽燒牛舌都只是$60，非常彈牙、好有口感！

Supreme Steak & Grill

地址：銅鑼灣景隆街15-27號海都大廈地下4號舖

營業時間：星期一至日 12:00 - 22:00



銅鑼灣美食【7】權發小廚——Cafe裝修兩餸飯

近日人氣兩餸飯權發小廚一貫其逆市擴張風格，於Facebook專頁宣佈進軍銅鑼灣登龍街！權發小廚兩餸飯以抵食、足料、高質餸菜以及靚裝修在疫情期間打響名堂，例如$68就可食到枝竹羊腩飯，還有日系清新裝修風格，一改兩餸飯文化。直至現時，多區分店仍不時出現人龍，該店有兩餸飯龍頭店之稱。不少食客得知進駐銅鑼灣消息後，紛紛留言表示期待，「呢個位無敵啊！」有人更笑稱其他食肆將面臨競爭。

權發小廚（銅鑼灣）

地址：銅鑼灣登龍街52-54號

營業時間：10:30-22:30

電話：9630 9663



銅鑼灣美食【8】豬腳小姐미쓰족발 —— 韓國過江龍 ／人氣豬腳

韓國過江龍豬腳店開業一個月以來人龍不斷，有食客表示香港店能還原韓國弘大店的味道，而且服務態度友善，值得一試！餐廳必點招牌菜當然少不了豬腳，適合2-3人的中份量招牌蒜蓉豬手售$400，適合3-4人的大份量則售$450，對比韓國價錢稍貴。餐廳另有二人套餐、多款韓食供大家選擇，人均約$200左右。

豬腳小姐미쓰족발

地址：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心二期地下C舖

電話：6717 1238

營業時間：星期一至日 下午5:00起



銅鑼灣美食【9】鰻の成瀬 —— $88起日本過江龍鰻魚飯專門店

在日本有170間分店鰻魚飯專門店——鰻の成瀬，首間香港分店在銅鑼灣插旗，超高CP值$88起就食到由日本運送的正宗鰻魚飯套餐。除了主角「鰻魚」，米飯亦特別選用連續4年在「食味排名」中獲得特A獎的日本越光米。鰻の成瀬還有多款鰻魚小食，例如鰻魚玉城燒、鰻魚玉子燒、鰻魚一口燒，鰻魚控大滿足！

鰻の成瀬

地址：銅鑼灣SOGO B2層35號舖

營業時間：10:00 - 22:00

電話：9879 8128



銅鑼灣美食【10】自家製韓國刀削麵（駱克道）—— 炸醬麵 / 花蛤刀削麵 / 韓國店員

店舖由韓國人主理，他們不太懂廣東話，所以有網民稱在繁忙期間取票等位時稍為混亂，大家要給些許耐性啦！店內熱門菜式有炸醬麵、花蛤刀削麵等，炸醬麵麵底份量十足之餘，還有肉片、洋蔥、薯仔等而且麵質彈牙。至於花蛤刀削麵的湯底非常香濃，有蒜味和芝麻香油，鮮甜的花蛤更為湯底增加鮮味！

自家製韓國刀削麵

地址：銅鑼灣駱克道397號金禧大廈地舖

營業時間：12:00 - 16:00 & 17:00 - 22:00

電話：3188 4785



銅鑼灣美食【11】Pancake專門 —— 抹茶富士山 / 芝士和牛漢堡班戟 / 粟子Pancake

Pancake專門的Pancake款式多，例如香印提子Pancake、粟子Pancake、草莓大福Pancake等等，更有必吃Pancake！芝士和牛漢堡班戟！充滿牛咸香的和牛跟鬆軟的班戟交融，口感非常特別！除了Pancake亦有特色飲料，包括抹茶富士山和焙茶富士山，賣相精美，上層的抹茶或是焙茶的質感是柔滑細膩，與下層的牛奶混合，茶的苦澀味配上醇厚奶味，更易入口！店內亦有鹹食，例如意粉、飯類、Pizza等。

Pancake專門

地址：銅鑼灣百德新街57號海華大廈地下B號舖

營業時間：11:30 - 22:00

電話：2348 8889



銅鑼灣美食【12】NOOT —— 假日好去處 / 卡邦尼意粉 / 打卡勝地 / All day breakfast

鄰近銅鑼灣跑馬地的隱世打卡cafe「Noot」有著歐美復古風格的裝修，門口位置已經是打卡一流的地方！不少網民會帶寵物一同歎咖啡、打卡。餐廳內的空間相當寬敞，設多個梳化位置，非常寫意！Cafe以輕食為主，有酸種麵包、意粉、全日早餐、沙律等等。比較多網民讚好卡邦尼意粉，巴馬臣芝士香氣濃郁加上煙肉的濕香，好juicy！

NOOT

地址：銅鑼灣黃泥涌道149號地舖

營業時間：

星期一至四及日 9:00 - 19:00

星期五至六 9:00 - 20:00

電話：9307 5746



銅鑼灣美食【13】低調高手大街小食 —— 招牌雞蛋仔發哥都食過

多位明星光顧過的低調高手大街小食在銅鑼灣開分店，主打港式小食雞蛋仔和格仔餅，價錢由$26至$40，有原味、朱古力、蘋果和辣肉腸。雞蛋仔「外脆內Q」，粒粒脆卜卜，就連周潤發（發哥）、陳奕迅（Eason）、謝霆鋒等明星都光顧過！

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低調高手大街小食

地址：銅鑼灣信德街1-7號A鋪（營多超市內）

營業時間：11:00 - 19:30

電話：5722 5200



銅鑼灣美食【14】好湯好麵 —— 濃郁湯底獲米芝蓮讚譽

於大圍起家的米芝蓮湯麵店「好湯好麵」登陸銅鑼灣一段時間了！餐廳主打真材實料熬製的12款濃郁湯麵，全部都是由前四季酒店三星法國餐廳副主廚設計，湯底做法中西合壁，人氣款式包括招牌海鮮濃湯「海龍皇湯」、以牛肉為主角的「好頭好尾」、墨魚濃湯「黑口黑麵」等。

好湯好麵（銅鑼灣分店）

地址：銅鑼灣加寧街9-11號華高大廈名店坊地下B號舖

營業時間：12:00 - 22:00

電話：2374 1128



銅鑼灣美食【15】A.T.A.S —— 新加坡人主理！邪惡咖椰爆漿/招牌麵粉粿

A.T.A.S由新加坡人主理，主打多款地道家常麵食和小吃，包括甚少在香港吃到的正宗麵粉粿及板麵。店舖亦在菜式中加入創新元素，將經典小吃咖央多士升級為極邪惡「咖椰爆漿」，又有極濃郁的人氣飲品「美祿爆炸」等，款款都極邪惡！

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A.T.A.S

地址：銅鑼灣邊寧頓街9-11號登龍閣地下C2號舖

營業時間：12:00 - 22:00

電話：9268 7393



銅鑼灣美食【16】溫野菜 —— 任食黑毛和牛 ／虎蝦 ／鰻魚

想在銅鑼灣食暖笠笠的火鍋，可以選擇連鎖日式火鍋放題專門店溫野菜。晚市放題最平$299任食51種單品，包括熊本火之本豚肉眼、鹿兒島茶美豚梅肉、羊肉卷等。升級其他放題套餐，可享用日本產黑毛和牛肩脊肉、虎蝦、鰻魚等美食！

（圖片來源：溫野菜）

溫野菜

地址：銅鑼灣堅拿道東8號2000年廣場4樓

營業時間：營業時間：12:00 - 15:00 & 17:30 - 23:00（星期一至四）/ 12:00 - 23:00（星期五至日及公眾假期）

電話：3709 8328



銅鑼灣美食【17】永年士多 —— 走出新界的元朗50年老字號

相信對車仔麵有要求的人，都聽過元朗的老字號麵店永年士多！而永年的名氣亦早已衝出元朗，在港九新界先後開設分店。銅鑼灣分店開業後，維持了元朗店的水準，因此在老店林立的銅鑼灣區仍站得住腳，成為銅鑼灣美食之一。

永年士多（銅鑼灣分店）

地址：銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場地下7-9號舖

營業時間：星期一至日 11:00 - 21:30

電話：9888 0334



銅鑼灣美食【18】Caflex by the coffeeology —— 大熱抹茶芝士蛋糕

這間位於銅鑼灣的Cafe最受歡迎是抹茶芝士蛋糕，口感濕潤順滑，帶有濃郁的抹茶和芝士味，微苦的抹茶及芝士的奶香味互相融合。每日限量發售，早點來買啦！招牌原味Tiramisu同樣熱賣，加入日本蛋及傳統Marsala酒，令味道更有層次！而且使用House Blend咖啡浸手指餅，呈現經典意式味道。店舖亦不推出期間限定芝士蛋糕，包括焙茶、伯爵茶、黑芝麻等多種口味！不妨趁假日去歎件甜品，飲杯咖啡！

Caflex by the coffeeology

地址：銅鑼灣勿地臣街15A號地舖

營業時間：星期一至五 08:30 - 19:00／星期六 09:00 - 21:30／星期日及公眾假期 09:00 - 19:00

電話：2898 8805



銅鑼灣美食【19】James Bonbon Bakery —— 前四季餅師主理！必試菠蘿皮麻糬波波

James Bonbon Bakery由曾經任職四季酒店的師傅主理，每日新鮮製作多款口味獨特的麵包和甜品，所有食品都採用日本麵粉、天然酵母及新鮮牛油製造。必試招牌菠蘿皮麻糬波波，外層為金黃色的香脆菠蘿皮，咬開就是煙韌麻糬，口感豐富！更有雪山菠蘿皮、綠茶菠蘿皮、流心Nutella等不定期推出的口味選擇。

James Bonbon Bakery

地址：銅鑼灣邊寧頓街9-11號登龍閣地下C1號舖

營業時間：08:00 - 22:00

電話：9253 5379



銅鑼灣美食【20】Preface Coffee & Wine —— 4層高的純白打卡Cafe ／酒吧 ／第二間分店開張

Preface Coffee & Wine的全球首間旗艦店位於銅鑼灣，足足有四層高，佔地超過5,500平方尺，裝修以白色為主調，非常適合打卡！在去年年尾更在銅鑼灣開設第二間分店，落地大玻璃、採光好，還有打卡樓梯！日間以咖啡店形式運作，供應多款輕食包括每日法式澄清雞湯、法式烤雞長法包等；晚間則會變身為酒吧，供應多款美酒及佐酒小食。

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Preface Coffee & Wine

Preface Coffee & Wine（The Sharp分店）

地址：銅鑼灣霎東街11號The Sharp地舖及1樓

營業時間：

星期一至三 08:30 - 23:00

星期四至六 08:30 - 00:00

星期日 08:30 - 23:00

電話：2693 3980



Preface Coffee & Wine（Tower 535分店）

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535 地下G07號舖

營業時間：08:30 - 19:00



銅鑼灣美食【21】GARIGUETTE —— 風靡日本拿破崙千層酥

主打拿破崙千層酥「Mille-pressé」的GARIGUETTE在日本風靡多個縣後，2023年在銅鑼灣開設首間海外分店。「Mille-pressé」概念源自法國傳統的千層酥（Mille Feuille），經改良後，成為圓形而中間鏤空的拿破崙。

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GARIGUETTE

地址：銅鑼灣百德新街42-48號Fashion Walk地下D號舖

營業時間：星期一至日 12:00 - 21:00



銅鑼灣美食【22】Hashtag B —— 拿破崙焦糖撻超搶手

西餅店Hashtag B推出拿破崙焦糖撻大受歡迎！拿破崙焦糖撻外觀相當精緻，鮮黃色的蛋漿被多層厚的拿破崙酥皮所包裹，猶如加上了酥皮的焦糖布甸，經常被搶購一空。想品嘗焦糖撻的朋友可於焦糖撻出爐前，提早到達店舖排隊，確保買得到。

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Hashtag B

地址：銅鑼灣利園山道73號寶榮大廈地下F號舖

營業時間：

星期一至五 07:30 - 20:30

星期六至日及公眾假期 08:30 - 20:30

電話：6396 7417



銅鑼灣美食【23】鮮芋仙 —— 必食芋圓鮮奶冰

源自台灣的鮮芋仙，主打各式台式甜品，在香港已連開幾間分店，人氣超旺！必試招牌芋圓，口感軟糯Q彈，配搭滑嫩的仙草，便是招牌芋圓仙草冰。另更有20款台式配料可以加購，當中以紅豆及芋頭最為受歡迎，極有台灣當地芋圓小店的風味！

鮮芋仙

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 地下1號舖

營業時間：12:30 - 23:30（星期日至四）/ 12:30 - 02:00（星期五及六）

電話：2638 0068



銅鑼灣美食【24】Shari Shari —— 人氣日式綿綿冰

Shari Shari是一間日式刨冰專門店，由日籍老闆主理，開業多年人氣依舊旺盛，最近更由細店搬大店！主打各式口味的日式刨冰，刨冰口感入口即融，非常綿密！口味方面選擇非常豐富，包括士多啤梨、朱古力、抹茶等；亦有日式豆腐、櫻花、焙茶等特色及季節性口味。

SHARI SHARI Kakigori House 氷屋

地址：銅鑼灣加路連山道13號地舖

營業時間：13:00 - 21:00

電話：2529 1223



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