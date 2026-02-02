銅鑼灣美食26大｜任食海鮮火鍋／人氣鐵板燒／期間限定主題拉麵店

銅鑼灣美食｜銅鑼灣餐廳｜銅鑼灣向來是香港美食的戰場，無論想找平價抵食還是高級奢華，這裡統統都有！《香港01》「好食玩飛」記者精選了26間銅鑼灣美食，包括啱晒大胃王的任食海鮮火鍋、人氣雪糕店Ganto Gelato、新加坡第一海南雞「文東記」、米芝蓮必比登推介「阿鴻小吃」，甚至有威靈頓牛柳買1送1激抵的新年優惠！超多抵食又好食的選擇，即看內文！



在日本有170間分店鰻魚飯專門店鰻の成瀬，首間香港分店在銅鑼灣插旗。（小紅書@羽生結月）

銅鑼灣美食【1】美人漁海鮮火鍋放題——即撈即食／$258起任食鮑魚、紅蟹

2025年11月14日推出全港首家沉浸式即撈海鮮火鍋放題品牌——「美人漁」！餐廳設有的4個主題自助區分別圍繞中庭展開，包括活海鮮區、燒烤熱葷區、自家製環球及香港特色甜品區，以及醬料配菜與沙律區，連結不同的味覺體驗。餐廳內更設有多款私人包廂，分別可容納14、32及66人。

店內設活海鮮區，搜羅超過10多款新鮮活海產供食客即撈即食，包括紅蟹、大頭蝦、九節蝦、小蟶子、鮑魚及紐西蘭活青口等。火鍋配料方面，「美人漁」提供超過80款高級新鮮食材，例如澳洲M5和牛、美國安格斯牛三角、新鮮自家製炸響鈴、自家製滑類及自家製韭菜豬肉餃等。而烹調專區，則供應即燒即食海鮮及蔬菜！此外，甜品區提供近40款自家製中西式及現場即製甜品！

美人漁海鮮火鍋放題

地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場21樓

人均價錢：$180－$450



銅鑼灣美食【2】Aire——西班牙廚藝總監主理！經典Pintxo小吃／Daniele Sorlut生蠔

西班牙餐飲概念的「Aire」由饕餮集團西班牙餐廳廚藝總監Edgard Sanuy Barahona 以及來自加泰羅尼亞行政總廚Pere Moreno Germès主理。餐廳的必吃菜式包括巴斯克吞拿魚配白鯷魚Gilda（$43／件），這款來自西班牙北部的經典Pintxo小吃，帶有鹹香與酸漬的風味！還有Daniele Sorlut生蠔（$74／件），配上伊比利亞豬頰肉片和橄欖油點綴，生蠔會於上桌前以蘋果木略為煙燻，啖啖都充滿濃郁的油香！

Aire

地址：銅鑼灣希慎道33號利園一期3樓301B-302號舖

人均價錢：$400－$800



銅鑼灣美食【3】Milu Thai มิลู่ไทย —— 必試海鮮媽媽麵／泰國師傅主理

由泰國師傅團隊主理的餐廳Milu Thai มิลู่ไทย，店舖裝修風格以泰國街道特色的漫畫塗鴉為主，充滿泰國地道風情。除了芒果糯米飯、蛋包金邊粉、火山排骨等傳統泰國菜外，餐廳的火焰燒雞、海鮮媽媽麵、爆炸炒蟹都是招牌菜。海鮮媽媽麵材料十分多元化，有鮮蝦、滑魚片、墨魚仔和豬腩肉等，配搭辛辣微甜的湯底，每一啖都充滿滿足感！

Milu Thai มิลู่ไทย

地址：銅鑼灣耀華街3號百樂中心2樓

人均價錢：$100-$200



銅鑼灣美食【4】泰簡單 —— 頂樓泰國菜／必試椰汁雞湯

位於大廈天台的泰國菜餐廳泰簡單，有室內及室外的座位，內外座位都可俯瞰銅鑼灣人來人往的街景，在晚上自成一角，更加有情調！值得一提，餐廳的店員均是泰國人，在店內用膳有種仿如置身曼谷的錯覺，而且服務態度極佳，用餐體驗舒適。招牌菜包括椰汁雞湯、燒豬頸肉、柚子沙律、泰霸道（蟹）及泰密實（蝦）等。

泰簡單

地址：銅鑼灣謝斐道517號總統戲院頂樓

人均價錢：$100-$200



銅鑼灣美食【5】板神鐵板燒 —— 過萬呎！南非鮑魚／美國牛肉薄燒

以席前鐵板燒聞名的「板神鐵板燒日本料理」，其14,000呎的銅鑼灣旗艦店不僅空間開闊，更曾吸引男藝人Anson Lo到訪，甚至親自下場大秀炒飯技藝，神徒快食同款！

最近餐廳「週年慶鐵板燒一人前」套餐（$555），套餐包括時令蔬菜沙律、季節前菜、南非鮑魚、大蝦天使麵、季節魚／鵝肝／牛舌芯 （選一款）、美國牛肉薄燒、季節野菜5款、炒飯、湯、漬物以及甜品。大家可邊欣賞師傅行雲流水表演鐵板燒，邊享受美食。

板神鉄板燒日本料理

地址：銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場1樓103號舖

人均價錢：$555以上



銅鑼灣美食【6】文東記 —— 新加坡第一海南雞！

有「新加坡第一海南雞」美譽的「文東記」在新加坡已經開業40多年，是不少遊客到新加坡必食的「國民美食」，更曾獲得米芝蓮推介！「文東記」近日在銅鑼灣登龍街開設首家海外分店，分店保留新加坡的原汁原味，招牌白切雞飽滿多汁、皮爽肉滑，搭配雞油飯及餐廳自家製的醬料，味道更昇華！

文東記

地址：銅鑼灣登龍街18號V POINT地下4號鋪

人均價錢：$50-$100



銅鑼灣美食【7】Ganto Gelato —— 人氣Gelato日售近500杯雪糕

以每月不同口味手工雪糕打響名堂的Ganto Gelato，於觀塘工廈起家，曾創下日售近500杯雪糕紀錄。店舖每月設不同口味的雪糕為主題，其中茶味、芒果糯米飯味、酥皮蛋撻味曾吸引大批食客。雪糕店每個月都能保持新鮮感之餘，又維持到雪糕口感軟滑的水準，值得一試！

Ganto Gelato

地址：銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心地下G08號舖

人均價錢：$50左右



銅鑼灣美食【8】阿鴻小吃 —— 米芝蓮必比登推介2025

阿鴻小吃於2003年創立，歷經搬遷後選址銅鑼灣。老闆兼主廚擁超過50年經驗，菜單以傳統潮州菜為主，打冷、鹵水等一應俱全。這裡的白鹵水調味較少鹽糖，著重食材本身的味道。其中鵝片肉香濃郁，脂肪較薄，值得一試。阿鴻炒飯是招牌菜之一，上桌時鑊氣十足，鵝肉、XO醬、櫻花蝦等帶來豐富口感。

阿鴻小吃

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B01號舖

人均價錢：$100-$200



銅鑼灣美食【9】壽喜．關西 —— $168起食A4和牛壽喜燒

主打北海道十勝和牛壽喜燒「壽喜．關西」推出6款 A4+ 和牛壽喜燒套餐。餐廳的壽喜燒以關西風味製作，提供3款特色的和牛部位選擇，包括油花較少、肉味濃郁的赤身；油花分佈適中、肉質軟嫩的肩胛，及油花豐富、口感軟腍的肉眼。套餐更可追加牛肉及配菜，配上白飯或烏冬，定能滿足各位「食肉獸」！

壽喜．關西

地址：銅鑼灣耀華街16號地舖

人均價錢：$100-$200



銅鑼灣美食【10】狸小路 —— 涮涮鍋、壽喜燒、和牛專門店

一人鍋涮涮鍋及壽喜燒專門店「狸小路」主打高質北海道十勝產黑毛和牛及北海道米豚，有5款北海道高湯鍋底可以選擇，當中價錢只需$158起，就可吃到北海道和牛或北海道米豚套餐。最值得推介的，是餐廳的北海道海膽高湯涮涮鍋，每日限量80份。湯底採用北海道利尻島、羅臼和奧尻的3款北海道時令海膽製成，味道鮮甜無比，用作打邊爐更添風味！

狸小路

地址：銅鑼灣禮頓道128-138號希雲大廈地下4號舖

人均價錢：$100-$200



銅鑼灣美食【11】牛品 —— 任食宮崎A5和牛、澳洲和牛肩胛肉$89起

牛品主打正宗台式火鍋，最近餐牌更全面升級，肉食控必試日本宮崎A5和牛、M9澳洲和牛肩胛肉及手切封門柳等9款頂級牛肉，以及多款台灣小吃、台式甜品及手搖飲品。湯底方面，首推嚴選15種台灣藥材與肉骨慢熬24小時的「藥膳麻辣鍋」及牛骨湯底熬製48小時的「青花椒和牛鍋」，兩款都大獲好評，味道又麻又香！除了晚市放題外，餐廳亦有提供午市「一人一鍋」，只需$89就可以歎到精美肉品！

牛品

地址：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心2期Midtown 1樓

人均價錢：$200-$400



銅鑼灣美食【12】うなぎ四代目菊川 —— 日本老字號鰻魚飯

昭和7年創立、曾獲米芝蓮指南推薦的名古屋老字號鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」在銅鑼灣開設海外分店。香港店跟足日本店做法，鰻魚每日即宰即燒，採用自家研發的竹炭和備長炭進行炭烤，秘製醬汁亦由日本直送，不用去日本都可以品嘗到正宗炭烤鰻魚風味！必食推介有招牌「一本鰻」，以及只在香港推出的「名物明太子．一本鰻三吃」，味道層次豐富，令人一試難忘！

うなぎ四代目菊川

地址：銅鑼灣希慎道33號 利園一期L401A

人均價錢：$200-$400



銅鑼灣美食【13】富山麵家 —— 期間限定主題拉麵

富山麵家拉麵店在日本東京拉麵Show連續獲得5年冠軍，主打醬油湯底拉麵，以秘製鮮魚醬加豬骨、雞骨及蔬菜等熬煮5小時，搭配粗幼度適中的麵條，掛湯又惹味！此外，餐廳更會定期聯乘不同日本人氣卡通角色推出主題美食，2026年1月就聯乘角落生物推出特色造型的特製牛奶拉麵、極上海皇醬拌麵、特製栗子紫薯餅、餃子、特製芭菲、特製白桃烏龍奶茶、特製荔枝梳打等，打卡度爆燈！至於2月的主題便要留意官網宣布。

富山麵家

地址：銅鑼灣希雲街7號地下

人均價錢：$50-$100



銅鑼灣美食【14】鰻の成瀬 —— $88起日本過江龍鰻魚飯專門店

在日本有170間分店鰻魚飯專門店——鰻の成瀬，首間香港分店在銅鑼灣插旗，超高CP值$88起就食到由日本運送的正宗鰻魚飯套餐。除了主角「鰻魚」，米飯亦特別選用連續4年在「食味排名」中獲得特A獎的日本越光米。鰻の成瀬還有多款鰻魚小食，例如鰻魚玉城燒、鰻魚玉子燒、鰻魚一口燒，鰻魚控大滿足！

鰻の成瀬

地址：銅鑼灣SOGO B2層35號舖

人均價錢：$100-$200



銅鑼灣美食【15】豬腳小姐미쓰족발 —— 韓國過江龍 ／人氣豬腳

韓國過江龍豬腳店豬腳小姐미쓰족발人氣滿滿，有食客表示香港店能還原韓國弘大店的味道，而且服務態度友善，值得一試！餐廳必點招牌菜當然少不了豬腳，適合2-3人的中份量招牌蒜蓉豬手售$410，適合3-4人的大份量則售$460，對比韓國價錢稍貴。餐廳另有二人套餐、多款韓食供大家選擇，人均約$200左右。

豬腳小姐미쓰족발

地址：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心二期地下C舖

人均價錢：$100-$200



銅鑼灣美食【16】自家製韓國刀削麵 —— 炸醬麵 / 花蛤刀削麵 / 韓國店員

店舖由韓國人主理，他們不太懂廣東話，所以有網民稱在繁忙期間取票等位時稍為混亂，大家要給些許耐性啦！店內熱門菜式有炸醬麵、花蛤刀削麵等，炸醬麵麵底份量十足之餘，還有肉片、洋蔥、薯仔等而且麵質彈牙。至於花蛤刀削麵的湯底非常香濃，有蒜味和芝麻香油，鮮甜的花蛤更為湯底增加鮮味！

自家製韓國刀削麵

地址：銅鑼灣駱克道397號金禧大廈地舖

人均價錢：$50-$100



銅鑼灣美食【17】Mercury Recalls by Lost Stars —— 打卡黑膠唱片牆！必食安格斯肉眼扒、繽紛樂班戟

黑膠唱片主題餐廳「Mercury Recalls」絕對是喜歡音樂的人必去！餐廳每晚都有駐場DJ打碟、可以播放經典黑膠唱片，更可以打卡整面黑膠唱片牆！除了環境滿分外，餐廳的美食同樣精緻，必食推介有燒美國黑安格斯肉眼扒、手撕法國鴨腿玉子燒班戟配京式甜麵醬、黑松露薯條及繽紛樂熱帶果脆脆班戟配焦糖餅雪糕，全部都令人食指大動！

Mercury Recalls by Lost Stars

地址：銅鑼灣百德新街51號華爾大廈地下A號舖

人均價錢：$100-$200



銅鑼灣美食【18】Truffle BAKERY —— 木村最愛松露麵包

木村拓哉最愛麵包店Truffle BAKERY於2024年12月登陸銅鑼灣，Truffle BAKERY顧名思義主打松露口味麵包，必食推介有白松露鹽奶油捲及黑松露雞蛋三文治，還有賞味期限僅5小時的生忌廉麵包！

Truffle BAKERY

地址：銅鑼灣勿地臣街11號

人均價錢：$50左右



銅鑼灣美食【19】權發小廚 —— Cafe裝修兩餸飯

近日人氣兩餸飯權發小廚一貫其逆市擴張風格，於Facebook專頁宣佈進軍銅鑼灣登龍街！權發小廚兩餸飯以抵食、足料、高質餸菜以及靚裝修在疫情期間打響名堂，例如$68就可食到枝竹羊腩飯，還有日系清新裝修風格，一改兩餸飯文化。直至現時，多區分店仍不時出現人龍，該店有兩餸飯龍頭店之稱。不少食客得知進駐銅鑼灣消息後，紛紛留言表示期待，「呢個位無敵啊！」有人更笑稱其他食肆將面臨競爭。

權發小廚

地址：銅鑼灣登龍街52-54號

人均價錢：$100內



銅鑼灣美食【20】低調高手大街小食 —— 招牌雞蛋仔發哥都食過

多位明星光顧過的低調高手大街小食在銅鑼灣開分店，主打港式小食雞蛋仔和格仔餅，價錢由$28至$42，有原味、朱古力、蘋果和辣肉腸。雞蛋仔「外脆內Q」，粒粒脆卜卜，就連周潤發（發哥）、陳奕迅（Eason）、謝霆鋒等明星都光顧過！

低調高手大街小食

地址：銅鑼灣信德街1-7號A鋪（營多超市內）

人均價錢：$50左右



銅鑼灣美食【21】好湯好麵 —— 濃郁湯底獲米芝蓮讚譽

於大圍起家的米芝蓮湯麵店「好湯好麵」登陸銅鑼灣一段時間了！餐廳主打真材實料熬製的12款濃郁湯麵，全部都是由前四季酒店三星法國餐廳副主廚設計，湯底做法中西合壁，人氣款式包括招牌海鮮濃湯「海龍皇湯」、以牛肉為主角的「好頭好尾」、墨魚濃湯「黑口黑麵」等。

好湯好麵

地址：銅鑼灣加寧街9-11號華高大廈名店坊地下B號舖

人均價錢：$100-$200



銅鑼灣美食【22】A.T.A.S —— 新加坡人主理！邪惡咖椰爆漿/招牌麵粉粿

A.T.A.S由新加坡人主理，主打多款地道家常麵食和小吃，包括甚少在香港吃到的正宗麵粉粿及板麵。店舖亦在菜式中加入創新元素，將經典小吃咖央多士升級為極邪惡「咖椰爆漿」，又有極濃郁的人氣飲品「美祿爆炸」等，款款都極邪惡！

A.T.A.S

地址：銅鑼灣邊寧頓街9-11號登龍閣地下C2號舖

人均價錢：$100-$200



銅鑼灣美食【23】永年士多 —— 元朗60年老字號

從一間街坊士多起步，紮根超過60年，由劉永年先生創辦的永年士多，見證三代人成長，由爺爺手中承傳的地道味道，到今日全港13間分店，堅持使用每日新鮮食材與傳統製法。無論是招牌豬腸、入味蘿蔔，還是自家手工惹味咖哩辣醬，都超受歡迎！

店家的金牌大碗麵$76，配菜包括清甜無渣的入味蘿蔔、繁複工序滷製的招牌豬腸、嫩滑豬紅，以及慢火炆煮的肉嫩雞翼等等。2月2日起，只要點選金牌大碗麵，就能免費獲贈1包「永年 x 日清湖池屋聯名薯片」，口味包括惹味咖喱辣以及特調麻辣，隨機附贈，數量有限，送完即止！

永年士多

地址：銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場地下7-9號舖

人均價錢：$50-$100



銅鑼灣美食【24】Caflex by the coffeeology —— 大熱抹茶芝士蛋糕

這間位於銅鑼灣的Cafe最受歡迎是抹茶芝士蛋糕，口感濕潤順滑，帶有濃郁的抹茶和芝士味，微苦的抹茶及芝士的奶香味互相融合。每日限量發售，早點來買啦！招牌原味Tiramisu同樣熱賣，加入日本蛋及傳統Marsala酒，令味道更有層次！而且使用House Blend咖啡浸手指餅，呈現經典意式味道。店舖亦不推出期間限定芝士蛋糕，包括焙茶、伯爵茶、黑芝麻等多種口味！不妨趁假日去歎件甜品，飲杯咖啡！

Caflex by the coffeeology

地址：銅鑼灣勿地臣街15A號地舖

人均價錢：$100-$200



銅鑼灣美食【25】James Bonbon Bakery —— 前四季餅師主理！必試菠蘿皮麻糬波波

James Bonbon Bakery由曾經任職四季酒店的師傅主理，每日新鮮製作多款口味獨特的麵包和甜品，所有食品都採用日本麵粉、天然酵母及新鮮牛油製造。必試招牌菠蘿皮麻糬波波，外層為金黃色的香脆菠蘿皮，咬開就是煙韌麻糬，口感豐富！更有雪山菠蘿皮、綠茶菠蘿皮、流心Nutella等不定期推出的口味選擇。

James Bonbon Bakery

地址：銅鑼灣邊寧頓街9-11號登龍閣地下C1號舖

人均價錢：$50左右



銅鑼灣美食【26】Shari Shari —— 人氣日式綿綿冰

Shari Shari是一間日式刨冰專門店，由日籍老闆主理，開業多年人氣依舊旺盛，最近更由細店搬大店！主打各式口味的日式刨冰，刨冰口感入口即融，非常綿密！口味方面選擇非常豐富，包括士多啤梨、朱古力、抹茶等；亦有日式豆腐、櫻花、焙茶等特色及季節性口味。

SHARI SHARI Kakigori House 氷屋

地址：銅鑼灣加路連山道13號地舖

人均價錢：$50-$100



