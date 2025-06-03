銅鑼灣美食26大｜鐵板燒$190食8道菜／潮州菜打冷／炭烤鰻魚飯

銅鑼灣美食｜銅鑼灣向來人流極旺，吸引多間餐廳美食進駐！《香港01》「好食玩飛」記者整合26大銅鑼灣美食，包括近日推出優惠午市鐵板燒套餐的板神鐵板燒、即將開業Ganto Gelato、新加坡第一海南雞「文東記」、米芝蓮必比登推介「阿鴻小吃」等，超多抵食又好食的選擇，即看內文！



在日本有170間分店鰻魚飯專門店鰻の成瀬，首間香港分店在銅鑼灣插旗。（小紅書@羽生結月）

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銅鑼灣美食【1】板神鐵板燒——$190食8道菜鐵板燒

以席前鐵板燒聞名的「板神鐵板燒日本料理」，其14,000呎的銅鑼灣旗艦店不僅空間開闊，更曾吸引男藝人Anson Lo到訪，甚至親自下場大秀炒飯技藝，神徒快食同款！

最近餐廳推出半價午市優惠，原價$380的「一人特選鉄板燒套餐」現只需$190，即可享用八道精緻鐵板燒料理，包括前菜沙律、海老、帶子、日本豚肉或美國牛肉薄燒、野菜、炒飯、味噌湯及甜品，加$100還能升級嘗日本A5和牛！另外亦有原價$1,380，現半價$690的「一人商務鉄板燒套餐」，套餐可品嚐龍蝦、南非鮑魚、法國白鱈魚等高級食材，邊欣賞師傅行雲流水表演鐵板燒，邊享受誘人的滋滋香氣。

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板神鉄板燒日本料理

地址：銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場1樓103號舖

營業時間：星期一至日 12:00-15:00／18:00-22:30

電話：2817 7767



銅鑼灣美食【2】文東記 — 新加坡第一海南雞！

有「新加坡第一海南雞」美譽的「文東記」在新加坡已經開業40多年，是不少遊客到新加坡必食的「國民美食」，更曾獲得米芝蓮推介！「文東記」近日在銅鑼灣登龍街開設首家海外分店，分店保留新加坡的原汁原味，招牌白切雞飽滿多汁、皮爽肉滑，搭配雞油飯及餐廳自家製的醬料，味道更昇華！

文東記

地址：銅鑼灣登龍街18號V POINT地下4號鋪

電話：2633 1122



銅鑼灣美食【3】Ganto Gelato — 人氣Gelato插旗5月開幕

以每月不同口味手工雪糕打響名堂的Ganto Gelato，近日於銅鑼灣禮頓道圍板，5月開業。Ganto Gelato於觀塘工廈起家，曾創下日售近500杯雪糕紀錄，每月設不同雪糕口味主題，曾以茶味、芒果糯米飯味、酥皮蛋撻味吸引大批食客，4月就以「朱古力祭」為主題，推出杜拜朱古力口味Gelato及薄荷朱古力口味Gelato，店舖Gelato充滿新鮮感之餘又保持到口感軟滑的水準，相信可滿足到「雪糕控」們的要求。

Ganto Gelato

地址：銅鑼灣禮頓道



銅鑼灣美食【4】阿鴻小吃 — 米芝蓮必比登推介2025

阿鴻小吃於2003年創立，歷經搬遷後選址銅鑼灣。老闆兼主廚擁超過50年經驗，菜單以傳統潮州菜為主，打冷、鹵水等一應俱全。這裡的白鹵水調味較少鹽糖，著重食材本身的味道。其中鵝片肉香濃郁，脂肪較薄，值得一試。阿鴻炒飯是招牌菜之一，上桌時鑊氣十足，鵝肉、XO醬、櫻花蝦等帶來豐富口感。

阿鴻小吃

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B01號舖



銅鑼灣美食【5】壽喜．關西 — $168起食A4和牛壽喜燒

主打北海道十勝和牛壽喜燒「壽喜．關西」推出6款 A4+ 和牛壽喜燒套餐。餐廳的壽喜燒以關西風味製作，提供3款特色的和牛部位選擇，包括油花較少、肉味濃郁的赤身；油花分佈適中、肉質軟嫩的肩胛，及油花豐富、口感軟腍的肉眼。套餐更可追加牛肉及配菜，配上白飯或烏冬，定能滿足各位「食肉獸」！

壽喜．關西

地址：銅鑼灣耀華街16號地舖

電話：2422 5428



銅鑼灣美食【6】狸小路 — 涮涮鍋、壽喜燒、和牛專門店

一人鍋涮涮鍋及壽喜燒專門店「狸小路」主打高質北海道十勝產黑毛和牛及北海道米豚，有5款北海道高湯鍋底可以選擇，當中價錢只需$158起，就可吃到北海道和牛或北海道米豚套餐。最值得推介的，是餐廳的北海道海膽高湯涮涮鍋，每日限量80份。湯底採用北海道利尻島、羅臼和奧尻的3款北海道時令海膽製成，味道鮮甜無比，用作打邊爐更添風味！

狸小路

地址：銅鑼灣禮頓道128-138號希雲大廈地下4號舖



銅鑼灣美食【7】牛品 — 任食宮崎A5和牛、澳洲和牛肩胛肉$89起

牛品主打正宗台式火鍋，最近餐牌更全面升級，肉食控必試日本宮崎A5和牛、M9澳洲和牛肩胛肉及手切封門柳等9款頂級牛肉，以及多款台灣小吃、台式甜品及手搖飲品。湯底方面，首推嚴選15種台灣藥材與肉骨慢熬24小時的「藥膳麻辣鍋」及牛骨湯底熬製48小時的「青花椒和牛鍋」，兩款都大獲好評，味道又麻又香！除了晚市放題外，餐廳亦有提供午市「一人一鍋」，只需$89就可以歎到精美肉品！

地址：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心2期Midtown 1樓｜九龍尖沙咀樂道32-34號1樓

電話：3705 2340（銅鑼灣店）｜2701 8928（尖沙咀店）



銅鑼灣美食【8】うなぎ四代目菊川 — 日本老字號鰻魚飯

昭和7年創立、曾獲米芝蓮指南推薦的名古屋老字號鰻魚名店「うなぎ四代目菊川」在銅鑼灣開設海外分店。香港店跟足日本店做法，鰻魚每日即宰即燒，採用自家研發的竹炭和備長炭進行炭烤，秘製醬汁亦由日本直送，不用去日本都可以品嘗到正宗炭烤鰻魚風味！必食推介有招牌「一本鰻」，以及只在香港推出的「名物明太子．一本鰻三吃」，味道層次豐富，令人一試難忘！

うなぎ四代目菊川

地址：銅鑼灣希慎道33號 利園一期L401A

電話：3590 8997



銅鑼灣美食【9】富山麵家 — 期間限定mofusand主題拉麵

富山麵家拉麵店在日本東京拉麵Show連續獲得5年冠軍，主打醬油湯底拉麵，以秘製鮮魚醬加豬骨、雞骨及蔬菜等熬煮5小時，搭配粗幼度適中的麵條，掛湯又惹味！此外，餐廳更會定期聯乘不同日本人氣卡通角色推出主題美食，最近就聯乘mofusand推出mofusand造型黑醬油拉麵、牛奶拉麵、咖喱撈麵、三色芭菲等，打卡度爆燈，合作企劃將於6月30日完結！

富山麵家

地址：銅鑼灣希雲街7號地下

電話：5646 4503



銅鑼灣美食【10】鰻の成瀬 — $88起日本過江龍鰻魚飯專門店

在日本有170間分店鰻魚飯專門店—鰻の成瀬，首間香港分店在銅鑼灣插旗，超高CP值$88起就食到由日本運送的正宗鰻魚飯套餐。除了主角「鰻魚」，米飯亦特別選用連續4年在「食味排名」中獲得特A獎的日本越光米。鰻の成瀬還有多款鰻魚小食，例如鰻魚玉城燒、鰻魚玉子燒、鰻魚一口燒，鰻魚控大滿足！

鰻の成瀬

地址：銅鑼灣SOGO B2層35號舖

電話：9879 8128



銅鑼灣美食【11】豬腳小姐미쓰족발 — 韓國過江龍 ／人氣豬腳

韓國過江龍豬腳店豬腳小姐미쓰족발人氣滿滿，有食客表示香港店能還原韓國弘大店的味道，而且服務態度友善，值得一試！餐廳必點招牌菜當然少不了豬腳，適合2-3人的中份量招牌蒜蓉豬手售$400，適合3-4人的大份量則售$450，對比韓國價錢稍貴。餐廳另有二人套餐、多款韓食供大家選擇，人均約$200左右。

豬腳小姐미쓰족발

地址：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心二期地下C舖

電話：6717 1238



銅鑼灣美食【12】自家製韓國刀削麵（駱克道）— 炸醬麵 / 花蛤刀削麵 / 韓國店員

店舖由韓國人主理，他們不太懂廣東話，所以有網民稱在繁忙期間取票等位時稍為混亂，大家要給些許耐性啦！店內熱門菜式有炸醬麵、花蛤刀削麵等，炸醬麵麵底份量十足之餘，還有肉片、洋蔥、薯仔等而且麵質彈牙。至於花蛤刀削麵的湯底非常香濃，有蒜味和芝麻香油，鮮甜的花蛤更為湯底增加鮮味！

自家製韓國刀削麵

地址：銅鑼灣駱克道397號金禧大廈地舖

電話：3188 4785



銅鑼灣美食【13】Mercury Recalls — 打卡黑膠唱片牆！必食安格斯肉眼扒、繽紛樂班戟

黑膠唱片主題餐廳「Mercury Recalls」絕對是喜歡音樂的人必去！餐廳每晚都有駐場DJ打碟、可以播放經典黑膠唱片，更可以打卡整面黑膠唱片牆！除了環境滿分外，餐廳的美食同樣精緻，必食推介有燒美國黑安格斯肉眼扒、手撕法國鴨腿玉子燒班戟配京式甜麵醬、黑松露薯條及繽紛樂熱帶果脆脆班戟配焦糖餅雪糕，全部都令人食指大動！

Mercury Recalls

地址：銅鑼灣百德新街51號華爾大廈地下A號舖

電話：2416 7503



銅鑼灣美食【14】a.littlemoment.pastry — 開心果牛角酥

「a.littlemoment.pastry」在銅鑼灣Fashion Walk一樓正式營業，Pop up Store將營業至6月3日！供應多款甜品，開心果系列有牛角酥、泡芙、手工撻等。除了大熱款開心果系列之外，還有多款口味的雪花酥、曲奇、脆脆等等。同時也有售原隻蛋糕（$288起），啱晒情人節跟愛人切蛋糕慶祝！

a.littlemoment.pastry

地址：銅鑼灣Fashion Walk 1/F



銅鑼灣美食【15】北野銅鑼燒 — 內地人氣銅鑼燒

內地大熱的銅鑼燒專賣店北野銅鑼燒，近日分別於銅鑼灣世貿中心，和沙田新城市廣場立起圍板，是繼瑞幸咖啡再連開兩店的過江龍。北野銅鑼燒提供多款口味銅鑼燒，其中芋泥麻薯、奧利奧牛奶和赤豆小圓子都受內地網民力推，「餅皮鬆軟，內餡不甜膩之餘，顏值也超高」。

北野銅鑼燒

地址：銅鑼灣世貿中心／沙田新城市廣場三期1樓A105舖



銅鑼灣美食【16】Truffle BAKERY — 木村最愛松露麵包

木村拓哉最愛麵包店Truffle BAKERY於去年12月已登陸銅鑼灣！Truffle BAKERY顧名思義主打松露口味麵包，必食推介有白松露鹽奶油捲及黑松露雞蛋三文治，還有賞味期限僅5小時的生忌廉麵包！

Truffle BAKERY

地址：銅鑼灣勿地臣街11號



銅鑼灣美食【17】權發小廚 — Cafe裝修兩餸飯

近日人氣兩餸飯權發小廚一貫其逆市擴張風格，於Facebook專頁宣佈進軍銅鑼灣登龍街！權發小廚兩餸飯以抵食、足料、高質餸菜以及靚裝修在疫情期間打響名堂，例如$68就可食到枝竹羊腩飯，還有日系清新裝修風格，一改兩餸飯文化。直至現時，多區分店仍不時出現人龍，該店有兩餸飯龍頭店之稱。不少食客得知進駐銅鑼灣消息後，紛紛留言表示期待，「呢個位無敵啊！」有人更笑稱其他食肆將面臨競爭。

權發小廚（銅鑼灣）

地址：銅鑼灣登龍街52-54號

電話：9630 9663



銅鑼灣美食【18】Pancake專門 — 抹茶富士山 / 芝士和牛漢堡班戟 / 粟子Pancake

Pancake專門的Pancake款式多，例如香印提子Pancake、粟子Pancake、草莓大福Pancake等等，更有必吃Pancake！芝士和牛漢堡班戟！充滿牛咸香的和牛跟鬆軟的班戟交融，口感非常特別！除了Pancake亦有特色飲料，包括抹茶富士山和焙茶富士山，賣相精美，上層的抹茶或是焙茶的質感是柔滑細膩，與下層的牛奶混合，茶的苦澀味配上醇厚奶味，更易入口！店內亦有鹹食，例如意粉、飯類、Pizza等。

Pancake專門

地址：銅鑼灣百德新街57號海華大廈地下B號舖

電話：2348 8889



銅鑼灣美食【19】低調高手大街小食 — 招牌雞蛋仔發哥都食過

多位明星光顧過的低調高手大街小食在銅鑼灣開分店，主打港式小食雞蛋仔和格仔餅，價錢由$26至$40，有原味、朱古力、蘋果和辣肉腸。雞蛋仔「外脆內Q」，粒粒脆卜卜，就連周潤發（發哥）、陳奕迅（Eason）、謝霆鋒等明星都光顧過！

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低調高手大街小食

地址：銅鑼灣信德街1-7號A鋪（營多超市內）

電話：5722 5200



銅鑼灣美食【20】好湯好麵 — 濃郁湯底獲米芝蓮讚譽

於大圍起家的米芝蓮湯麵店「好湯好麵」登陸銅鑼灣一段時間了！餐廳主打真材實料熬製的12款濃郁湯麵，全部都是由前四季酒店三星法國餐廳副主廚設計，湯底做法中西合壁，人氣款式包括招牌海鮮濃湯「海龍皇湯」、以牛肉為主角的「好頭好尾」、墨魚濃湯「黑口黑麵」等。

好湯好麵（銅鑼灣分店）

地址：銅鑼灣加寧街9-11號華高大廈名店坊地下B號舖

電話：2374 1128



銅鑼灣美食【21】A.T.A.S — 新加坡人主理！邪惡咖椰爆漿/招牌麵粉粿

A.T.A.S由新加坡人主理，主打多款地道家常麵食和小吃，包括甚少在香港吃到的正宗麵粉粿及板麵。店舖亦在菜式中加入創新元素，將經典小吃咖央多士升級為極邪惡「咖椰爆漿」，又有極濃郁的人氣飲品「美祿爆炸」等，款款都極邪惡！

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A.T.A.S

地址：銅鑼灣邊寧頓街9-11號登龍閣地下C2號舖

電話：9268 7393



銅鑼灣美食【22】永年士多 — 元朗50年老字號

相信對車仔麵有要求的人，都聽過元朗的老字號麵店永年士多！而永年的名氣亦早已衝出元朗，在港九新界先後開設分店。銅鑼灣分店開業後，維持了元朗店的水準，因此在老店林立的銅鑼灣區仍站得住腳，成為銅鑼灣美食之一。

永年士多（銅鑼灣分店）

地址：銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場地下7-9號舖

電話：9888 0334



銅鑼灣美食【23】Caflex by the coffeeology — 大熱抹茶芝士蛋糕

這間位於銅鑼灣的Cafe最受歡迎是抹茶芝士蛋糕，口感濕潤順滑，帶有濃郁的抹茶和芝士味，微苦的抹茶及芝士的奶香味互相融合。每日限量發售，早點來買啦！招牌原味Tiramisu同樣熱賣，加入日本蛋及傳統Marsala酒，令味道更有層次！而且使用House Blend咖啡浸手指餅，呈現經典意式味道。店舖亦不推出期間限定芝士蛋糕，包括焙茶、伯爵茶、黑芝麻等多種口味！不妨趁假日去歎件甜品，飲杯咖啡！

Caflex by the coffeeology

地址：銅鑼灣勿地臣街15A號地舖

電話：2898 8805



銅鑼灣美食【24】James Bonbon Bakery — 前四季餅師主理！必試菠蘿皮麻糬波波

James Bonbon Bakery由曾經任職四季酒店的師傅主理，每日新鮮製作多款口味獨特的麵包和甜品，所有食品都採用日本麵粉、天然酵母及新鮮牛油製造。必試招牌菠蘿皮麻糬波波，外層為金黃色的香脆菠蘿皮，咬開就是煙韌麻糬，口感豐富！更有雪山菠蘿皮、綠茶菠蘿皮、流心Nutella等不定期推出的口味選擇。

James Bonbon Bakery

地址：銅鑼灣邊寧頓街9-11號登龍閣地下C1號舖

電話：9253 5379



銅鑼灣美食【25】GARIGUETTE — 風靡日本拿破崙千層酥

主打拿破崙千層酥「Mille-pressé」的GARIGUETTE在日本風靡多個縣後，2023年在銅鑼灣開設首間海外分店。「Mille-pressé」概念源自法國傳統的千層酥（Mille Feuille），經改良後，成為圓形而中間鏤空的拿破崙。

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GARIGUETTE

地址：銅鑼灣百德新街42-48號Fashion Walk地下D號舖



銅鑼灣美食【26】Shari Shari — 人氣日式綿綿冰

Shari Shari是一間日式刨冰專門店，由日籍老闆主理，開業多年人氣依舊旺盛，最近更由細店搬大店！主打各式口味的日式刨冰，刨冰口感入口即融，非常綿密！口味方面選擇非常豐富，包括士多啤梨、朱古力、抹茶等；亦有日式豆腐、櫻花、焙茶等特色及季節性口味。

SHARI SHARI Kakigori House 氷屋

地址：銅鑼灣加路連山道13號地舖

電話：2529 1223



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