實惠驚現超平枕頭！Pricerite實惠最近推出一款平價枕頭，售價僅$24.9/個，而且是纖維用料，有網民買完後形容，該款枕頭「好厚身」、「手感幾好」，直言不似$20多元的質量，大讚好抵買！

網民驚現實惠纖維枕頭$24.9/個 用家讚質量唔似廿幾蚊粗用都抵！

好用的枕頭未必一定貴！最近Pricerite實惠門店及網店驚現一款平價枕頭，每個僅售$24.9，$25內可以入手一個枕頭，實在超值！有網民就於Facebook群組分享，稱自己一買就要入手2個，前後合共也只是$50，再使用會員積分扣減十多元，大讚「勁勁勁抵買」。

（圖片來源：FB@超市關注組）

記者翻查官網，該款枕頭由中國內地生產製造，面料主要為纖維，標榜吸濕通氣，柔軟舒適，但僅有白色款，目前每個劈價至$24.9（原價$69.9），門店及網店仍然有售。至於材質方面，該網民表示，枕頭「好厚身」，主要為中高厚度，並形容手感幾好，直言此質量「唔似20幾蚊」。

（圖片來源：Pricerite實惠）

平價枕頭一推出，就引來不少網民討論。有部分網民對於枕頭質量有存疑，同時亦十分好奇用家的用後感；有人則覺得「枕頭唔可以用價錢衡量，一定要買適合自己的，用唔適合的，晚晚無得瞓」，認為買枕頭一定要試。不過售價如此便宜，買來粗用都算幾抵，大家有興趣記得留意！

Pricerite實惠纖維枕頭（白色） 詳情

售賣地點：Pricerite實惠門店及網店

售價：每個$24.9（原價$69.9）

尺寸：450W x 680D mm

*詳情請向店舖職員或至官網查詢。

