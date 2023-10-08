颱風小犬｜樂園景點退票安排　戲院/海洋公園/迪士尼/昂坪360

颱風小犬將掠過香港，8號風球將掛，旅遊區如︰海洋公園、迪士尼、戲院、旅遊網購平台等如何退票？記者為大家整合了資料，方便大家知悉在颱風小犬8號風下，可以如何辦理門票及網上銷售平台的退票手續。



8號風球逼近。（資料圖片）

香港旅遊景點、網上平台退票安排

1. 昂坪360

昂坪360門票持有人，可以電郵至info@np360.com.hk辦理改期或退票手續。除此之外，門票持有人亦可於昂坪360重開後，到東涌纜車站售票處或昂坪纜車站售票處辦理有關手續。

昂坪棧道大部份路段位於昂坪360的纜索下（陳葦慈. 攝）

2. 香港濕地公園

已經預繳香港濕地公園今日門票的遊客或團體，可於公園恢復服務後聯絡公園票務處，以安排退款或更改參觀日期。

濕地公園（資料圖片）

3. 香港海洋公園

香港海洋公園宣佈，訪客如已憑門票預約於今日入場，有關預約將會自動取消。訪客可憑未使用之入場門票，再次預約將來的入場日期。而已預約今日停車場泊位及海洋快證的遊客，將會獲得退款（經先前付款的渠道），有關手續需時6至8星期。

4. 香港海洋公園水上樂園

香港海洋公園宣佈，訪客如已憑門票預約於今日入場，有關預約將會自動取消。訪客可憑未使用之入場門票，再次預約將來的入場日期。

而已預約今日停車場之泊位、儲物櫃、水上通行證、映灣小屋及映灣台的遊客，將會獲得退款（經先前付款的渠道），有關手續需時8至10星期。

海洋公園

5. 香港迪士尼樂園

香港迪士尼樂園呼籲於受天氣影響當日入園之賓客請保留原有門票，香港迪士尼樂園之1日及2日門票有效期為3個月，賓客可繼續於門票有效期內到訪樂園。園方亦表示對退票有疑惑的遊客，可致電+852 1-830-830作查詢。

東京迪士尼婚禮服務官網照片（disneyweddings.jp）

6. 香港挪亞方舟

已訂購香港挪亞方舟今日門票的人士或團體，可致函挪亞方舟票務處換取同等價值同等級別的門票。

7. 山頂纜車

山頂纜車車票持有人，可於受影響日起計30天內到山頂纜車售票處換取即日纜車車票。

山頂纜車（資料圖片）

8. 凌霄閣摩天台428

凌霄閣摩天台428門票持有人，可於受影響日起計30天內到山頂纜車售票處換取即日摩天台門票。

9. 天際100

天際100表示，已選定日期和時段之門票，其有效期將由受天氣影響當天起計延長30日。持有人需帶同原來門票之確認電郵，前往天際100票務大堂換取相同類別之新門票，並於當天使用。天際100 客戶服務部將透過在線預訂套票時使用之電話號碼或電郵聯絡已選定日期和時段之餐飲套票的訪客，以安排他們的另一到訪日期。

10. MCL 戲院

MCL院線宣佈，旗下戲院黑色暴雨警告期間暫定營業。若顧客未能前往戲院觀賞電影，可於戲票日期14天內憑戲票或訂票號碼到同一間MCL戲院換領戲票代用券。憑此券可到任何一間MCL戲院觀賞同一版本之電影。而代用券有效期為領取當日起計一個月。有關安排不適用於公司包埸、團體購票或特備節目。所有已售出之門票恕不設退款。

11. 百老匯院線

百老匯院線表示，旗下戲院黑色暴雨警告期間一般仍會照常營業。但若觀眾未能到戲院看戲，可於警告信號除下後7天內帶同戲票或購票時使用的信用卡或「禮蜜卡」。到觀看電影的同一戲院票務處，更換相等票值的其他場次戲票，已出售的戲票均不設退款。

12. KLOOK

KLOOK表示，在惡劣天氣下，活動營辦商會取消客戶所預訂的活動，客戶的訂單將被取消，客戶將會獲得退款。如果營辦商未有取消客戶的訂單，客戶可以透過網上聊天系統（需前往訂單頁面，選擇有關訂單，再點選聊天圖案）與職員聯絡。

13. KKday

如要聯絡KKday職員查詢惡劣天氣下的安排，KKday建議客戶可以下載KKday app，直接針商品做詢問。客戶也可以透過商品頁面右下角的「聯絡客服」鍵詢問。

14. Trip.com

Trip.com客戶，可以致電3008 3268—聯絡Trip.com職員查詢惡劣天氣下的退票安排，熱線對於機票及酒店訂單的服務時間為24小時，而對於其他訂單（包括景點）的服務時間為 09:00-18:00。

15. Holimood

Holimood表示，服務提供商保留更改及取消訂單的權利（涉及船隻的活動例外）。如服務提供商無法提供訂單上列明的服務，Holimood會儘早向客戶提供相應方案，將視情況而定提供相同費用的更換服務。

如果服務提供商在上船當日突然無法提供船隻租賃，客戶可以選擇：更換同級之船隻（視情況而定）或全額退款。