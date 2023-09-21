iHerb推介｜16件增抵抗力保健品 27周年慶全網73折附獨家優惠碼

疫情讓大家意識到身體健康的重要性，進食保健品補充營養和增強免疫力更是「治未病」的關鍵。近年成為熱門網購平台的iHerb，擁有高CP值、良好信譽及多範疇的優質產品之外，逾3300萬條真實用家評價亦帶來信心保證。為慶祝IHerb成立27周年，9月22日至25日期間，現時推出無門檻優惠，於IHerb平台輸入優惠碼「27HK01」購買任何產品，即可享73折！文章尾端還有更多關於優惠的詳情，大家記得要睇埋落去，以至抵價入手心水貨品！



性價比高值得信賴 3大原因買保健品必揀iHerb

天然健康產品優選平台iHerb ，提供全球超過 30,000 款品牌商品，並直接銷售和發貨。(圖片來源:iHerb官網截圖)

1. 保證正品、定價購入

全球最大型天然保健品網購平台之一的iHerb，於1996年在美國加州成立，至今提供1500多個知名品牌、超過3萬款產品。當中包括天然保健食品、美容保養品、母嬰百貨、運動營養品、寵物用品等。iHerb與各大健康產品品牌合作，採用「直接採購、直接銷售、直接運輸」的經營模式，保證正品及確保全球買家以相同定價購入優質商品。

2. 最快翌日收貨

iHerb網站設有16種語言、80種貨幣和40種支付方式。為照顧大中華地區用家所需，網站除設有䌓體中文語言界面之外，在香港亦設立全亞洲第二個獨立倉庫直接存貨及運輸處理，完善網購線上線上下配送服務。只要於指定截單時間前訂購，絕大部分地區可即日出貨，最快翌日收貨，偏遠地區3天內收貨，快捷方便。

3. 性價比高值得信賴

除與各大品牌合作銷售外，iHerb亦自家研發旗下健康產品，並直接生產及包裝，定價亦物超所值。iHerb遵循嚴格的質量控制，其獨家品牌之產品會參加iTested計劃，經由第三方質量檢測機構測試，得出中立客觀結果，讓大家買得放心，食得安心。透過iHerb網站或應用程式購買商品退款期為30天，自家品牌商品退款期更長達至90天，保障消費者權益。

iHerb人氣必買產品推介

都市人平日生活繁忙、工作壓力大，容易導致營養不均、失眠、情緒健康等問題。即使踏入後疫情時代，大家更需要定期進食保健品加強免疫力，鞏固健康。以下為各位整合iHerb 6大天然健康產品品牌，特別適合重視身心健康和養生的你!

Force Factor

2009年在哈佛大學成立，產品經過GMP認證工廠製造，確保質量安全。主打產品有膳食補充劑、Green Superfood系列、益生菌、助眠劑等。當中最暢銷為蟲草膠囊Fundamentals 高效配方，能夠促進快速吸收，有助抗氧、補充蛋白質、提高免疫力、防治心血管疾病。

Force Factor 蟲草膠囊 (HK$53.5) 立即購買

Force Factor蟲草膠囊60粒 (HK$53.5) 在iHerb蟲草熱銷產品排名第3位，促進快速吸收蛋白質，提高免疫力、防治心血管疾病。(圖片來源:iHerb)

Nature's Way

創立於1969年，美國最大營養補充劑及保健品製造商之一，提供超過500種優質保健品。人氣產品：綜合維他命、礦物質、助眠保健品及有機椰子油等。

Nature's Way 紫松果菊免疫強化滴劑 (HK$66.5) 立即購買

Nature's Way Alive! 女性優效多維生素 (HK$171.20) 立即購買

Nature's Way 纈草根膠囊 (HK$67.78) 立即購買

Metabolic Maintenance

根據cGMP標準生產，堅持採用純淨、高品質原料製作保健品，所有原材料和成品都會經由第三方檢測，以確保產品不含防腐劑、填充劑、粘合劑、人工成分、麩質及乳製品。最暢銷產品：免疫健康營養品、助眠保健品。

Metabolic Maintenance 甘胺酸鎂膠囊 (HK$243.65) 立即購買

Metabolic Maintenance N-乙醯半胱氨酸膠囊 (HK$183.43) 立即購買

Metabolic Maintenance 複合維生素B膠囊 (HK$275.15) 立即購買

La Tourangelle

十九世紀末創立於法國，其後拓展至加州創建新廠，保留法國傳統製油技術的同時，亦加入天然堅果的萃取精華，不斷開發新口味。這個法國百年手工油坊，除了為許多國家提供高品質堅果油品外，亦獲得多個頂級名廚讚賞。熱賣推介：烤榛仁油、有機高級初榨橄欖油及牛油果油等，在拌炒、烘焙或製作沙律時加入手工油，健康之餘又可帶出食物層次。

La Tourangelle 烤榛仁油 (HK$125.62) 立即購買

La Tourangelle 有機高級初榨橄欖油 (HK$91.39) 立即購買

La Tourangelle 牛油果油 (HK$155.33) 立即購買

NOW foods

成立於1968年，獲得GMP A級認證及cGMP認證，主打天然原材料的營養補充劑、美容及精油產品等。iHerb暢銷榜長期榜上有名的產品：超級Omega-3魚油、助眠保健品等。

NOW Foods Ultra Omega-3 500 EPA/250 DHA魚油 (HK$196.08) 立即購買

NOW Foods 甘氨酸鋅軟膠囊 (HK$81.62) 立即購買

NOW Foods 薰衣花草精油 (HK$68.85) 立即購買

California Gold Nutrition

iHerb自主研發品牌、最暢銷營養補充品品牌之一，所有產品經由GMP及FDA認證工廠製造。人氣熱賣產品：維他命C保健品、膠原蛋白粉、益生菌、健身營養食品等。

California Gold Nutrition Gold C 維他命 (HK$94.37) 立即購買

California Gold Nutrition CollagenUP 膠原蛋白粉 (HK$134.72) 立即購買

California Gold Nutrition Lactobif 益生菌 (HK$158.49) 立即購買

iHerb 27週年優惠折扣攻略

iHerb 9 月週年慶精選品類可享 73 折，把握最優惠時機選購 ! (01製圖)

為慶祝iHerb成立27周年，平台推出無門檻優惠，超過30000件產品任你揀！網站平日除了設有首次購物8折外，9月22至25日買一件即可享73折！9月26日至30日則有不同種類的產品優惠，亦可享有73折，購物滿HK$300更獲免費送貨。

01讀者更可使用獨家優惠碼「27HK01」，享有一次全單73折。大家記得Mark低優惠碼於周末期間趕快下單，把握最佳機會入手心水健康保健品。

27週年慶優惠詳情

網址：iHerb官網

日期：2023年9月22日至25日

優惠：優惠期間全網73折，購物滿HK$300即免運費。

01獨家優惠碼：27HK01

注意：

1. 只適用於香港、澳門。

2. 價格以網站顯示為準。

3. 價惠不可以疊加使用，每次只能選用一組優惠碼。

4. 部分品牌不參與折扣，請以購物車顯示為準。