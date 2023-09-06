銅鑼灣Bazaar開倉｜潮流服飾衫鞋袋1折激減　附開倉日期時間地址

銅鑼灣開倉！銅鑼灣開倉潮流服飾優惠1折起，包括Marc Jacobs、Armani、MM6、Kenzo、RICCINI、Undercover等，Cap帽及配飾一口價$99，精選CLOT Tee及褲款$199，還有多款1000% BE@RBRICK，一律$1800！此外，同場還有大量日牌服飾、女裝鞋、波鞋、背囊及護膚品等，想掃平貨不妨去銅鑼灣名牌倉睇睇。



（圖片來源：Facebook@Times Square Bazaar 時代廣場展銷集）

銅鑼灣時代廣場舉行潮流服飾特賣開倉優惠，多個潮流服飾品牌開倉優惠特價發售，其中包括Marc Jacobs、Armani、MM6、Kenzo、RICCINI、Undercover等品牌，Cap帽及配飾一口價$99，精選CLOT Tee及褲款$199、Ellesse 精選款式Tee $330/2件、MM6 Tee $499起、RICCINI大量名牌圍巾也低至半價發售！此外，同場JUICE貨品也激減低至2折，買2件額外再9折，買3件或以上再8折！

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另外，潮人象徵名牌服裝及鞋履包括 Undercover、J.W Anderson、NIGEL CABOURN、BALMAIN、 DSQUARED2等勁減低至5⃣折！EyePick Express也提供多款超值眼鏡 及太陽眼鏡 ，今次更有兩個全日本製造的日本眼鏡品牌 "lessthanhuman" 及"stormy weather"，超多筍價，是時候上嚟睇睇！

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銅鑼灣開倉優惠將於即日起至至9月11日期間，早上11時至下午9時止，有興趣要留意地址時間，趁平入貨喇！

銅鑼灣Bazaar開倉 流行便服特賣

日期：即日起至9月11日

時間：11:00am - 9:00pm

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓 (16/F, Tower One, Times Square, Causeway Bay)

