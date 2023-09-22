越北牛肉粉疑用啜過話梅沖飲品被批嘔心　內行人1招教分清勿鬧錯

食飯最緊要乾淨衛生！近日，有網民指自己去元朗越北牛肉粉用餐，點了金邊粉及咸甘柑水，怎料食食吓發現飲品中有粒疑似被人食過的話梅，大呼嘔心「永不光顧」！帖文一出即引起熱議，有人指不能姑息連食品衛生都做不好的食肆，批香港快成為「劣食天堂」，不過亦有人持反向意見，以1理由反駁可能冤枉了餐廳，即睇網民點講！



越北牛肉粉在香港各區也有分店，食物出名大份兼平宜。（圖片來源：越北牛肉粉官方）

越北牛肉粉疑用食過話梅沖飲品 食客批嘔心 網民：唔負責任嘅食肆！

（截圖自「飲食黑店大全 🥜 (全港食店質素/價錢/服務關注組)🍟🍣🍷🥩🍩」Facebook群組）

早前有網民在Facebook群組中分享自己中伏經歷，指自己幫襯元朗越北牛肉粉，食食吓發現飲品中有疑似被人食過的話梅，直呼嘔心，大斥餐廳唔負責任「永不光顧」！

隨後即引發熱討，不少和議帖主意見，認為連食品衛生都做不好的食肆應「執ｘ咗佢」、反諷「喺香港住就要習慣一下食店嘅服務質素」、「之前客人吃過好味，2次回味，環保重用」，「香港不愧為劣食天堂」。

話梅一定有肉？網民1理由反駁或冤枉了餐廳

雖然聲訴聲音不少，但也有網民出來反駁指可能冤枉了餐廳。有做飲食業的網民指，有時話梅來貨真的無「肉」㗎，解釋指「製作梅乾前粒梅子己經乾到無晒肉，再由工廠加工就乾到得返粒核」，然後網民又教帖主應也拆開其他有肉的話梅，看看兩粒核是否不同色，一樣色就表示純粹來貨的問題。不過樓主也反映試過用茶匙上上擢其他話梅，可惜太硬，擢唔開話梅肉。

誰是誰非，雖然最後也無定論，不過食肆的確有責任做好食品質量控制，有時傳出去給客人前，睇清楚一些就可避免這些爭議。