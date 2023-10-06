Pizza優惠｜PHD薄餅13吋大批$83四款任揀　加$19升級360°芝心大批

Pizza優惠！PHD薄餅優惠！PHD「日日驚喜狂賞節」優惠活動，11.5至13吋寬的大批低至$83起，多達4款口味可揀。此外，PHD有3款期間限定的「PHD個姑媽고구마」系列套餐，大家可一嚐有韓國風味的「甜辣雞番薯蓉批」新口味。即睇優惠適用日期、期間限定套餐包含甚麼食品！PHD狂賞節大批低至$83！



（圖片來源：PHD）

PHD即日起有「日日驚喜狂賞節」優惠活動。於星期一至五購買「PHD真多寶」、「夏日瘋情」、「辣肉腸狂迷」以及「千島夏威夷」4款11.5至13吋寬的大批，只需要$83。此外，加$19便可以將大批升級成具加倍芝士的「360°芝心大批」。

韓風甜辣雞番薯蓉批限時發售

PHD目前新出「甜辣雞番薯蓉批」，是期間限定兼有韓國風味的薄餅。甜辣脆雞伴著番薯，再配上沙律醬和韓式甜辣醬，又甜又辣一定會刺激味蕾。「甜辣雞番薯蓉批」除了可單購（$127起）之外，PHD亦有3種包含「甜辣雞番薯蓉批」的配餐。

（圖片來源：PHD）

【1】2人個姑媽餐

價錢：$225（原價為$250）

食品：「甜辣雞番薯蓉批」或其他款式普通批1個、焗飯或意粉1客、蜜糖BBQ雞翼4件、小食2客、湯或飲品2客



2人個姑媽餐（圖片來源：PHD）

【2】4人個姑媽餐

價錢：$287（原價為$319）

食品：「甜辣雞番薯蓉批」或其他款式大批1個、焗飯或意粉1客、拼盤1客、小食2客、湯或飲品4客



4人個姑媽餐（圖片來源：PHD）

【3】8人個姑媽餐

價錢：$502（原價為$550）

食品：「甜辣雞番薯蓉批」或其他款式大批2個、焗飯或意粉2客、拼盤1客、小食3客、湯或飲品8客



8人個姑媽餐（圖片來源：PHD）

PHD「日日驚喜狂賞節」

日期：即日起

官方訂購網站：https://order.phd.hk/tc/order?utm_source=facebook&utm_medium=Imagepost&utm_campaign=20230921_20231004_2023_SEP_PROMOTIONAL_VALUE&utm_content=TC_PROMOTIONAL_VALUE_FB_OWNSOCIAL_1&utm_audience=ald_P18_34_AFF_MASS&utm_creative=RONF_IMP_1x1#/deals/HF166

