11月酒店自助餐優惠＋放題10間推介　任食生蠔片皮鴨　最平$184起

踏入11月，正值「食慾之秋」兼雙11大節來臨，不少酒店及放題餐廳都推出多重抵食優惠，任飲任食龍蝦、生蠔、片皮鴨等，最平$160起！今次《香港01》好食玩飛記者整合全港10間最新餐飲優惠，即睇內文！



（圖片來源：香港嘉里酒店）

酒店自助餐優惠【1】香港嘉里酒店大灣咖啡廳——環球海鮮饗宴自助晚餐買1送1

迎接初秋，香港嘉里酒店大灣咖啡廳由即日起至11月30日推出「環球海鮮饗宴」嚐鮮自助晚餐，為一眾海鮮愛好者呈獻多款豪華海鮮美饌！頭盤為酸橘汁醃帶子，以鮮嫩多汁的帶子薄片搭配鹹香滿溢的三文魚籽，入口散發濃郁的鮮味。除了一直備受饕客歡迎的冰鎮海鮮，包括龍蝦及皇帝蟹（只限星期五至日及公眾假期供應）、藍青口、鮑魚和大蝦等，酒店廚師團隊更於星期五至日及公眾假期特意為賓客送上現場即劏原條黃鰭吞拿魚表演，讓食客品嚐多個不同美味部位，同時滿足視覺及味覺享受！

大灣咖啡廳由即日起至11月16日更推出自助餐買一送一優惠！自助晚餐人均低至$425，優惠期有限，立即預訂來一頓豐富的滋味盛宴犒賞味蕾！

大灣咖啡廳環球海鮮饗宴嚐鮮自助晚餐 詳情

日期：即日起至11月30日

時間：下午6時至晚上9時30分

自助晚餐買1送1價：成人$708（星期一至四）、成人$ 808（星期五，六，日及公眾假期）

地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓

訂座熱線：2252 5246

官網訂購：http://www.shangri-la.com/hongkong/kerry/dining/restaurants/big-bay-cafe/



酒店自助餐優惠【2】歷山餐廳——金秋「蟹」逅 ･ 和牛自助餐買2送1

為慶祝歷山酒店2周年誌慶，現惠顧歷山餐廳自助餐即可享「*買2送1」優惠（惠顧2位成人1位小童免費） ! 新自助餐以時令食材入饌，炮製多款蟹饌及和牛等滋味菜式，如大閘蟹、星洲胡椒蟹、芝士蟹肉海鮮焗蟹蓋、蟹油蒸小籠包、慢燒美國和牛肩胛肉眼和澳洲M7和牛壽喜燒等，還有多款冰鎮海鮮如即開新鮮生蠔、鱈場蟹腳、招牌芒果拿破崙及Movenpick雪糕等，菜品豐富！

歷山餐廳金秋「蟹」逅 ･ 和牛自助餐 詳情

供應日期：即日起至12月9日

供應時段：假日自助晚餐（逢星期五至六）18:30 - 21:30，假日自助午餐（逢星期六至日）12:00 - 14:30

假日自助晚餐價錢：成人$756.8、小童$382.8、長者$624.8、買二送一小童$1,896.4

假日自助午餐價錢：成人$514.8、小童$261.8、長者$426.8、買二送一小童$1,291.4

地址：香港北角城市花園道32號

訂座熱線：3893 2868

假日自助晚餐訂購連結：https://shorturl.at/qrszE

假日自助午餐訂購連結：https://shorturl.at/bCEY3



酒店自助餐優惠【3】萬麗咖啡室——青口海洋盛宴自助餐半價

食慾之秋的時令滋味隨海風翩然而至，今個11月，萬麗咖啡室帶來當造的荷蘭青口，讓大家盡嘗至鮮的海洋盛宴！除冰鎮青口，大廚精心炮製了青口海鮮沙律、荷蘭傳統青口鍋、意式蕃茄青口鍋及泰式青口鍋，另可嘗一系統焦點美饌，包括鱈場蟹腳、時令冰鎮海鮮、新鮮刺身、環球風味熱葷及特色甜品等，美食琳瑯滿目！現萬麗咖啡室推出青口海洋盛宴自助餐半價，任飲任食最平人均約$219！

（圖片來源：萬麗咖啡室官方）

萬麗咖啡室「青口海洋盛宴」自助餐 詳情

日期：即日起至11月30日

自助午餐人均價：成人$219.3（星期一至五）、成人$253.3（星期五，六，日及公眾假期）

自助晚餐人均價：成人$389.3（星期一至五）、成人$406.3（星期五，六，日及公眾假期）

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓

官網訂購：https://www.renhongkong-eshop.com/tc/product/StDdg202Kh09/%E8%90%AC%E9%BA%97%E5%92%96%E5%95%A1%E5%AE%A4%E9%9D%92%E5%8F%A3%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E7%9B%9B%E5%AE%B4



酒店自助餐優惠【4】MoMo Cafe——「醉芝莓味饗」自助餐買1送1

沙田萬怡酒店的MoMo Cafe今月推出全新主題自助餐「醉芝莓味饗」，帶來多款以酒入饌的特色菜式，包括辣酒煮東風螺、花雕薑蔥焗醉蝦、香煎羊架配雜莓紅酒汁等，同場還有即開生蠔、波士頓龍蝦等海鮮，任食任拎非常豐富！每位更附送四式芝士焗帆立貝或清蒸大閘蟹！想食平靚正自助餐的朋友必不可錯過！

沙田萬怡酒店MoMo Cafe「醉芝莓味饗」自助餐 詳情

日期：即日起至12月

自助午餐買1送1價：成人$442，小童$160，長者$209（星期一至五）；成人$351，小童$246，長者$276（星期六，日及公眾假期）

＊每位奉送四式芝士焗帆立貝一客

自助晚餐買1送1價：成人$766，小童$279，長者$377（星期一至四）；成人$874，小童$300，長者$440（星期五，六，日及公眾假期）

＊每位奉送清蒸大閘蟹一隻和波士頓龍蝦半隻

地址：新界沙田安平街 1 號2樓

訂購：https://www.klook.com/zh-HK/food-and-dining/package/20516-momo-cafe-courtyard-marriott-hong-kong-323152/



酒店自助餐優惠【5】The Place——「Snap! Crack! Pop!」海鮮自助餐82折快閃優惠

香港康得思酒店The Place十一月推出「Snap! Crack! Pop!海鮮自助餐」，可讓大家品嘗一系列冰鎮海鮮及海鮮主題熱食，並無限暢享精選酒類及飲品，好適合好酒好肉的朋友！此外，自助晚餐時段更新推出的清蒸海鮮，包括鮑魚、海蝦及扇貝，燒烤區更供應即煎鵝肝、烤火雞，讓人垂涎！

（圖片來源：香港康得思酒店官方）

香港康得思酒店The Place「Snap! Crack! Pop!」海鮮自助餐 詳情

日期：即日起至12月

自助午餐82折價：成人$331（星期一至五）；成人$403（星期六，日及公眾假期）

自助晚餐82折價：成人$682（星期一至四）；成人$718（星期五，六，日及公眾假期）

地址：香港九龍旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

訂購：https://www.klook.com/zh-HK/activity/54415-the-place-cordis-hong-kong/?spm=SearchResult.SearchResult_LIST&clickId=3a488441fe



酒店自助餐優惠【6】PLAYT——秋賞・邂逅江南自助餐買2送1優惠

金秋時節，正是一年中螃蟹最肥美的時刻！由即日起至11月12日，香港柏寧酒店PLAYT推出「PLAYT大閘蟹主題自助晚餐」，可品嘗到由主廚陳建聰師傅以傳統粵菜手藝烹調的大閘蟹菜式，當中包括每人兩隻4両清蒸大閘蟹，、蟹粉海皇燕窩羹、黃金蟹粉蒸蛋白、蟹粉拌麵、蟹粉肉絲炒上海年糕，以及江南菜：龍井蝦仁、酸甜松子魚及南京鹽水鴨等。當然更有即開生蠔、龍蝦、雪蟹腳、西班牙烤脆皮乳豬等多國菜式，還有必食的自家製茅台意大利雪糕。現時PLAYT推出買2送1優惠，自助晚餐人均$581食到！

香港柏寧酒店 PLAYT秋賞・邂逅江南自助餐 詳情

日期：即日起至11月12日

買2送1價：成人$1,743（不限成人、小童、長者）

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

訂購：https://www.klook.com/zh-HK/activity/54415-the-place-cordis-hong-kong/?spm=SearchResult.SearchResult_LIST&clickId=3a488441fe



酒店自助餐優惠【7】8度餐廳——半自助午餐 任食沙律及特式甜品71折優惠

8度餐廳的半自助午餐向來以平靚正見稱，這兒供應9款精緻美饌主菜，如香煎三文魚、燒特級牛肉扒和香烤羊架等美味佳餚，此外，還無限供應精選沙律和特色甜品，如餐廳招牌的芒果拿破崙和鮮果Creme Brulee，讓你的味蕾沉浸在美味的享受中！

8度酒店8度餐廳半自助午餐 詳情

供應日期：即日起至另行通知

享用時間︰12:00pm 至 2:30pm

半自助午餐71折價：成人$184（星期一至五）

地址：土瓜灣九龍城道199號

訂購：https://www.klook.com/zh-HK/activity/53619-harbourplaza-8degree-festive/?spm=SearchResult.SearchResult_LIST&clickId=d8601cfd05



酒店自助餐優惠【8】陶源酒家——2小時無限任食大閘蟹、片皮鴨放題

趁大閘蟹季，何不去歎大閘蟹放題？陶源酒家最近推出2小時無限任食大閘蟹、片皮鴨放題，85折後人均只需$498！放題套餐可任食3款大閘蟹、京式片皮鴨、主食、小菜及甜品，而且餐廳更加碼每位再送花雕熟醉蟹一隻、特盛三式，包括鮑汁原隻鮑魚伴百靈菇及蟹粉扒豆苗，以及汽水一罐，喜歡食大閘蟹的話絕對可以大滿足！

延伸優惠：陶源酒家｜大閘蟹放題2小時任食｜加送特盛三式及花雕熟醉蟹 | 低至85折起立即預訂

陶源酒家2小時無限任食大閘蟹、片皮鴨放題 詳情

供應日期：即日起至另行通知

享用時間︰18:00 - 20:00 / 19:45 - 21:45

優惠價：$528位（兩位起，原價：$588位）

地址：灣仔菲林明道 8 號大同大廈 1-2 樓（灣仔店）

觀塘成業街 7 號東廣場 2 樓 201 至 204 號舖（觀塘店）

旺角豉油街 118 號仕德福酒店地下（旺角店）

尖沙咀加連威老道 98 號東海商業中心 LG1 樓（尖沙咀店）

九龍灣常悅道 9 號企業廣場 1 期地下（九龍灣店）

荃灣沙咀道 6 號嘉達環球中心地舖（荃灣店）

將軍澳康城路 1 號 The LOHAS 康城 4 層 418 號舖（日出康城店）



酒店自助餐優惠【9】富臨海鮮酒家——2小時任食大閘蟹+片皮鴨

每逢大閘蟹季節，金黃色的蟹膏散發著鮮甜的香氣，吸引著眾多蟹迷前來品嘗。今年富臨海鮮酒家推出2小時任食大閘蟹放題，除可歎大閘蟹外，同樣還設有任食片皮鴨放題及各式珍味菜式！此外，每位客人還可各得一份蠔皇原隻鮑魚、花膠濃雞湯、生拆蟹粉扒豆苗、菠蘿生炒骨，每枱送白葡萄酒一支。

延伸優惠：低至82折｜富臨海鮮酒家｜任飲任食大閘蟹、片皮鴨放題立即預訂

富臨海鮮酒家2小時任食大閘蟹+片皮鴨 詳情

2小時無限任食大閘蟹放題

日期：即日起至另行通知

售價：$468／位（星期一至四），$528／位（星期五六日及公眾假期）， 2位起

多間分店預約：柴灣分店、美孚分店、黃大仙分店、欣榮分店、天盛分店、紅磡分店、沙田分店、建勞分店、貿易分店、和宜分店、中央分店、鯉魚門分店、九龍灣分店、西環分店



酒店自助餐優惠【10】JW咖啡室——蟹宴自助晚餐 任食麵包蟹、紅蟹

踏入微涼的秋季，正是一衆海鮮饕客盡情品嚐鮮蟹的最佳季節。香港JW萬豪酒店的JW咖啡室推出蟹宴自助晚餐，提供多款令人食指大動的冰鎮鮮蟹，如英國麵包蟹、亞洲紅蟹或加拿大鱈場蟹腳等。琳瑯滿目的熱葷匯聚國際風味，滿足不同喜好的蟹迷。喜歡濃郁香口菜式的食客，又可品嘗湖南炒辣蟹、泰式咖喱炒蟹、焗釀蟹蓋和西式煎蟹餅，款款惹味十足。花雕雞油蒸蟹、蟹粉小籠包及蟹肉扒時蔬帶出鮮蟹的香甜滋味，回味無窮。即席烹調專區更供應鮮味無比的秘製蟹粥和蟹粉撈麵，必讓客人捧腹而回。

JW咖啡室蟹宴自助晚餐 詳情

日期：10月1日至31日，18:00-22:00（星期一至日）

售價：星期一至四/成人$928位；小童（3-12歲）$648位

星期五至日及公衆假期/成人$968位；小童（3-12歲）$678元位

地址︰金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店5樓

訂座︰2810 8366

