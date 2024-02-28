香港櫻花2024｜沙田石門安景街公園盛放！7大賞櫻好去處+交通方法

【香港櫻花2024｜香港好去處】又到櫻花季節，香港多處櫻花已含苞待放，天水圍公園的櫻花更在2月中旬踏入最佳觀賞狀態，已成為打卡熱點，除此之外，東涌櫻花園、大埔海濱公園和城門河畔都有櫻花可以讓大家拍下美照、感受浪漫氣氛，即睇本地7大賞櫻好去處的地址、交通、預計開花日期。



機場櫻花園的櫻花已於1月下旬盛放（圖片來源：FB@iamline819）

香港賞櫻好去處【1】沙田石門安景街公園 —— 百棵櫻花樹綻放

最近大熱的賞櫻熱點是位於沙田石門的安景街公園，櫻花樹增加至近百棵，品種包括洲府枝垂櫻、染井吉野櫻、吉野櫻、香水吉野櫻、福爾摩沙櫻等等，其中一段約20米的緩步徑，便種滿「染井吉野櫻」（又名日本櫻花），吸引大批市民到場賞櫻打卡。此外，現場還大量吉野櫻，剛開花時呈淡淡的粉紅色，然後會漸漸變為白色花，據現場所見，近日大部份花已轉為白色，想打卡就要快。

沙田安景街公園櫻花盛況👇

沙田石門安景街公園詳細報道👇

沙田石門安景街公園交通：

港鐵石門站C出口步行約10分鐘



香港賞櫻好去處【2】天水圍公園 —— 2月中旬踏入最佳狀態

踏入2月中旬，天水圍公園的20多棵櫻花，經已進入最佳觀賞狀態。根據康文署的《開花情報》，天水圍公園的櫻花在2月19日已達至最高的5級，屬櫻花開得最燦爛的最刻。艷美的櫻花，引來了不少攝影愛好者到場記錄今年大地色回春的姿彩。

天水圍公園今年開花的盛況：

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天水圍公園

地址：天水圍天瑞路6號

交通：乘搭輕鐵，於銀座站下車，穿過銀座廣場後進入天水圍公園

預計花期：2月中旬至2月下旬



香港賞櫻好去處【3】機場櫻花園（東涌櫻花園） —— 85棵粉色櫻花樹盛放

位於機場赤鱲角南路、觀景山山腳的「機場櫻花園」（因位於東涌灣畔而又被稱為「東涌櫻花園」），有85棵粉色櫻花樹正在盛放，並已開放供公眾參觀。截至2月1日，園內的粉紅櫻花已開放七成，相信在2月的首個周末，所有櫻花樹都會開花，想睇的朋友就要注意了！

機場櫻花園今年開花的盛況：

機場櫻花園（東涌櫻花園）

地址：赤鱲角南路近觀景山

交通：乘搭大嶼山北部穿梭路線S1、S52、S52A、S52P、S56、S64、S64C、S64P或S64X，在飛機燃料庫站下車，再沿觀景路南行約5分鐘。

預計花期：1月下旬至2月中旬



香港賞櫻好去處【4】昂坪春花徑 —— 5款櫻花同時睇！多達400棵

土木工程拓展署在昂坪設立的「昂坪春花徑」，種有5款、共約400棵櫻花樹，是少數能夠同時欣賞多種櫻花的賞花好去處。在春花徑徜徉，可以欣賞到山櫻、重瓣山櫻、廣州櫻、南國早櫻與染井吉野櫻，亦可同時觀看到吊鐘王、木薑子、梅花等春天開花的樹木，各種春花同時綻放，讓人娛心悅目。

昂坪春花徑過去開花的盛況：

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昂坪春花徑

位置：貫穿昂坪市集、昂坪廣場、昂坪營地

交通：乘搭昂坪360，於昂坪總站下車

預計花期：2月上旬至3月上旬



香港賞櫻好去處【5】大埔海濱公園 —— 富士櫻、山櫻花

想一次過觀賞不同種類的櫻花，又不想長途跋涉到郊外嗎？可以選擇大埔海濱公園賞櫻！公園裡不單有幾棵淺粉紅的富士櫻，還有幾棵顏色較富士櫻深色的山櫻花，相當艷麗奪目！公園裡還有奇型遊樂場、昆蟲館，帶同小朋友賞花，也不怕他們會喊悶。

大埔海濱公園過去開花的盛況：

大埔海濱公園

地址：大埔大發街

交通：乘搭九巴73F、74F或275R號線，於大埔海濱公園站下車

預計花期：2月上旬至2月下旬



香港賞櫻好去處【6】嘉道理農場暨植物園 —— 傘形紫紅櫻遍山上

在新界的嘉道理農場暨植物園裡除了可觀賞各種動物，亦能賞花。園內的多棵鐘花櫻花（又名鐘花櫻桃、山櫻花、緋寒櫻等），會於每年初春之際綻放早櫻。呈傘形的紫紅色櫻花在微風下飄蕩，為植物園所在的大帽山北坡添上了色彩。

嘉道理農場暨植物園去年開花的盛況：

想知道嘉道理農場暨植物園的地址、交通、過往普遍的開花時間，可點擊以下連結：

香港賞櫻好去處【7】太和廣褔道 —— 粉嫩櫻花讓街頭更浪漫

除了高山、公園之外，市區街頭亦有櫻花供大家觀賞！太和廣褔道的櫻花色澤粉嫩，比起紫紅色的櫻花更賦浪漫感，每年均吸引了不少愛花之人專程到場觀賞。

太和廣褔道去年開花的盛況：

想知道太和廣褔道櫻花的地址、交通、過往普遍的開花時間，可點擊以下連結：

（全文完）