【編輯推介】長期99磅不復胖的日常飲食　3個月減26磅的親身經歷

攝影：尹嘉蔚

我跟很多女子一樣著緊自己的體重及外型，記得小六體檢，那時148厘米有48公斤（105.6磅），姑娘定義我為「癡肥」（obesity）。然後，由中一開始積極減重跌回45公斤，不過總覺得自己因此而拖低了長高的幅度，成年後得155厘米，心酸啊！雖然走到街上跟大部分女子的身高相若，然而「人長得高啲，就唔使成日趷高對腳」。19歲開始拍拖「無咩好做」，兩個人四圍瓹竉瓹罅搵食，日積月累幸福地肥下去，2013年直逼126磅，「天啊！」一大圈水泡在腰間死纏，實在慘不忍睹！最激發我下定決心要甩肉的一次是跟同事遊船河，「阿媽級」同事大曬身材，平坦小腹穿比堅尼「好睇！」望回自己的肚腩：「我咩事啊？」由於那時有籌備婚禮的想法，「一定要減肥成功！」成了我最大的目標。

#6yearchallenge－（左）2013年我有126磅，用了3個月減走26磅。（右）2019年的自己，好彩這幾年沒有復胖，體重沒有反彈，我一直自律地做好體重管理。

下圖是減肥前後的對比照，自己再看回也覺得對比頗大：

我用了3個月減掉26磅，這6年間一直維持99磅左右，慶幸沒有復胖。那時平均每月減了8－9磅，用了唐安麒的#宇宙天然飲食法，自此慢慢轉向吃素，吃好多蔬菜，開始學懂吃五穀粗糧，完全放棄罐頭加工食品及高糖甜品，回想起來被自己的自律嚇親，力抗嘴饞之慾真的超辛苦，但「一係唔做；一做就去盡」，發現自己「忍唔到口」時，開始自學下廚煮低熱量的食物餵飽自己。現在我最愛仍是：

(1)煮蔬菜湯，因為夠簡單一煲過「搞掂」作正餐，慳錢省時間，沒有技巧；不用思考，連湯吃渣方便夠飽。

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煮蔬菜湯已是我的習慣，當「唔想煮嘢又唔想使錢」，便打開雪櫃看看有甚麼蔬菜料，一煲過煮熟，喝湯吃湯渣作正餐，慳錢省時間，這碗是番茄雜菜湯。

減肥期當然遇上平台期，磅數一直未能再跌，的確有質疑自己的時候，於是我去搜尋「如何突破減肥平台期？」調整平日乏味的飲食，不能因怕進食、怕肥而不吃，反而更要保持好適量進食，我會粗略地心算自己攝取了多少卡路里。另外，當年好流行「鄭多燕Aerobic」，我每天做上30分鐘至1小時，加強肌肉力量訓練，有利新陳代謝。過了2星期，體重又慢慢再跌，減到99磅我「收手」了，然後學習維持，正如「開業容易守業難」，常聽見好多人說「瘦了咁多；肥返咁多」，真心驚啊！所以一直好自律地keep fit，keep好自己不想復胖。

(2)每天早上我會吃2個室溫奇異果，已經是我10年來的習慣，奇異果的膳食纖維相當豐富，有助活化腸胃蠕動，還會增加飽腹感減少食量。

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每天早上我會吃2個奇異果，1個奇異果熱量只是50大卡，這習慣已養了10年，那天沒有奇異果就用蘋果代替。

減肥的另一個改變是展開了茹素的習慣，我走的是蛋奶素路線，不過慢慢地也少吃了雞蛋、牛奶及芝士等奶製品。雞蛋比較難代替，牛奶相對地容易好多。

(3)不少植物奶包括堅果奶、燕麥奶和豆奶等也可代牛奶。最近在西環新開的SLOWWOOD發現了夏威夷果仁奶，我揀了無糖那款。味道比杏仁奶及燕麥奶清淡，質地比較稀薄，淨飲以外，可以用來沖燕麥片、做醬汁和smoothie代替忌廉。

平日我已經用植物奶代牛奶，多喝豆奶及燕麥奶，第一次見夏威夷果仁奶，沒有多大考慮下買了試試。

下圖有夏威夷果仁奶的營養成分及熱量：

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(4)燕麥片也是我經常會吃的，留意是大大塊的快熟燕麥片，而非即沖燕麥片。常見的我不說了，反而在馬莎見到有杯裝的即食燕麥粥，大概70克一杯賣$19，特價時賣$15，打開包裝看來好少啊！加水後燕麥發脹，又剛剛好算飽。它有4種味，比「齋啃」淡而無味的燕麥片更有新鮮感。

即食燕麥粥有4款味道，買了原味及椰子朱古力味（$19），椰子朱古力味裡面是朱古力粒而非朱古力奶，所以這兩杯比較，我覺得原味已經不錯，而且它有特價，感覺更抵食。

即食燕麥粥的營養成分及熱量詳見下圖：

至於零食方面，其實我好喜歡吃脆卜卜的薯片及蔬菜脆片，但想起要keep fit，那些零食偶爾淺嚐便好了。記得有位營養師朋友提過及推薦米餅。

(5)米餅出現的形態有2種，一款是脆口的好似「旺旺」，另一款是爆谷米通狀，比較無味好像「發泡膠」。哈哈～「咁點會好味？」事實上我初嚐之時都覺得它好奇怪，但基於它熱量頗低而且脆脆地可以止口痕，吃2至3塊又飽飽地，是款不錯的office零食之選，所以慢慢喜歡上它的獨特。

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也是在馬莎食品中找到，一大筒16塊賣$25，有無鹽及低鹽2款可揀。

米餅的營養成分及熱量詳見下圖：

講到飲品，真心說其實我未夠喜歡喝水，因為無味的水好悶，不過我還是會要求自己：(6)每天至少有6杯暖水，促進新陳代謝。另外，我不知道這是否一個瘦身的小秘密，我非常喜歡喝齋啡，(7)每天我習慣喝2杯美式咖啡（1 shot espresso加水為１杯），這幾年的水腫問題似乎輕了，咖啡因飲品的確可以利尿或者是減水腫的因素之一，但大前提下我會喝夠水，防止水分流失，另外也會揀低鹽的食物。咖啡以外還會(8)喝花茶，因為花香味令我覺得舒服，有detox（排毒）成分的更好，可樂、啤酒、珍珠奶茶我好少飲。

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齋啡是我每天的「救命丹」用以提神，不過現在會限自己最多每天喝2杯美式咖啡便夠了，並盡量不在正餐時喝，避免阻礙鐵質吸收。

其他不含咖啡因成分的飲品，我會揀抹茶（用抹茶粉沖泡）及Detox Tea，可以參考下圖：

上述8項是我的keep fit日常習慣，我相信想令自己變得更好更漂亮，恆心、堅持及耐力都要有，其實我也在學習中，偶爾都會「為食」吃甜品及零食放鬆一下自己。假如做「女人點可以唔化（化妝）」，我想補充多一句做個對自己有要求的女人也重要，包括控制好自己體重、健康及心靈健康。看來有些矛盾，如此自律地keep fit，心靈會健康嗎？然而，我更想說如果常常放任自己「食咗先減啦！減肥好辛苦啊！」除非妳有吃不胖的體質，否則似我易肥的人，平日不妨多關注自己選擇的食物。我不信吃消夜不胖，亦不贊同生酮飲食（ketogenic diet）－強迫脂肪代謝達到瘦身效果，卻有提高血脂及酮酸中毒等疑慮，如果有專業人士指導下進行，okay~否則為「瘦」拿健康作賭注，不智啊！希望正在減肥中的鬥士，忍口、改變不良的飲食習慣、多郁動，你會成功。

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