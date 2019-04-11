【紅茶焦糖燉蛋食譜】免焗法式甜品香甜嫩滑！加紅茶包中和膩滯感

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法式焦糖布甸（Crème brûlée），正宗的製作方法，當然是放進焗爐焗至香脆，不過，「你估人人屋企都有焗爐咩！」所以今次就以蒸的方式製作，做法像中式燉蛋，不過蒸出來的燉蛋，口感更嫩滑。再加點新意思，以紅茶包作調味，蛋與紅茶味道出奇地夾，中和蛋與忌廉的厚重與膩感。即睇點樣整免焗版焦糖燉蛋！

攝影：李賢華、吳釨健

剪接：林宛津

製作焦糖燉蛋，一般以全蛋黃，混合淡忌廉、牛奶和糖，便可製成燉蛋漿。與中式蒸蛋不同，這個蛋漿加入忌廉和牛奶，效果更滑溜。

不過，由於只用蛋黃，一件焦糖燉蛋的膽固醇會較高，偶爾淺嚐便可。

加入紅茶包，令焦糖燉蛋做出變奏版本。茶與蛋的味道非常夾，而且可中和燉蛋的膩感。除了紅茶，可試伯爵茶或烏龍茶，效果都幾香，入口不錯。

可根據個人喜好，加入茶包於牛奶和忌廉當中，進行調味。

健康小貼士：蛋中只含少量飽和脂肪，反式脂肪更是0。脂肪雖然都集中在蛋黃，但其營養素及礦物質都比蛋白多，而蛋黃所含的卵磷脂、葉黃素、玉米黃素等抗氧化物，更具保護細胞、健腦和防癌作用。

紅茶焦糖燉蛋食譜

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食譜 免焗紅茶焦糖燉蛋（蒸）
材料 紅茶包1個、牛奶100毫升、淡忌廉200毫升、蛋黃3隻、糖3茶匙
做法 1. 將牛奶、忌廉放在鍋中，並加紅茶包，用中火煮3-5分鐘，滾後熄火備用。
2. 將蛋黃和糖混合，加剛才煮好的奶和忌廉於蛋黃中慢慢攪拌。
3. 準備容器，將蛋黃忌廉奶混合物用篩倒進容器中。
4. 放在已滾好水的鍋，開中火隔水蒸10-15分鐘。
5. 燉好的燉蛋從蒸架上拿出來，待涼10分鐘便放在雪櫃冰4小時。
6. 從雪櫃中拿出燉蛋，將糖放在燉蛋上，以火槍將糖燒焦即成。

 

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