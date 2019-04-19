【護眼食物】研究指雞蛋有益眼睛　每周吃2至4隻可預防黃斑部病變

老土都要說一句「眼睛是靈魂之窗」，自從智能手機出現後，所有人都變了「低頭族」，上班族又每天都對著電腦，眼睛自然易倦，也容易出現眼疾。幸好早前就有一個澳洲悉尼大學的研究，指出雞蛋含有兩種有助護眼的類胡蘿蔔素，對眼睛有益，除此之外，營養師也列出15種護眼食品，能夠對抗藍光，使雙眼保持精靈！

澳洲悉尼大學進行了一項歷時15年的研究，找來3,654位49歲以上的研究對象，當中2,034位順利完成整個研究，而近日終發佈出研究結果，結論顯示：「每周食2至4隻雞蛋的人，相比每周吃少於1隻雞蛋的人，患上晚期黃斑部退化（Age-related macular degeneration）的機率會低49%，另外患上新生血管型黃斑部退化的機率也低62%。」

最新研究顯示，雞蛋能預防黃斑部退化，即使每星期只吃1隻雞蛋，比起每星期吃1隻或以下的人，也可減低46%患上晚期黃斑部退化的機會。（VCG）

甚麼是黃斑部退化呢？首先錐狀細胞和桿狀細胞等視網膜細胞多集中於視網膜中心區的「黃斑部」，將訊息傳送到大腦，從而形成視覺。若黃斑部承受過多光線、自由基過高，黃斑部將受到損害，眼睛看到的影像會變得扭曲。簡單來說，黃斑部退化即視網膜黃斑有損傷，導致視力模糊、中央視野急速減退等，上述提到的新生血管型黃斑部退化更有機會引致失明。

至於雞蛋何以能預防眼疾，是因為含有葉黃素（Lutein）和玉米黃素（Zeaxanthin），兩者能吸收紫外線中過量的藍光，若你經常使用電腦、電話及LED照明燈等藍光比例特別高的科技產品，則尤其需要吸收葉黃素及玉米黃素。雞蛋中以蛋黃含較豐富葉黃素及玉米黃素，以100克為例，已有1094μg。

或許你會覺得，黃斑部退化較常出現於老年人，與自己無關。其實葉黃素及玉米黃素等類胡蘿蔔素不僅能預防這個病，對於減輕患白內障、糖尿病視網膜病變、視網膜脫落及虹膜炎風險也有一定幫助，多吃無妨。

葉黃素及玉米黃素對預防眼部疾病極其有益。（GettyImages）

以下就介紹15種由外國營養師Daisy Whitbread營養師推介，含豐富葉黃素或玉米黃素的常見食品，當中以綠葉蔬菜或黃色食品居多。

粟米｜每100克含644μg葉黃素及玉米黃素（GettyImages）

+ 10 + 9 + 8

資料來源：《Clinic Nutrition》期刊、良醫健康網、Very Well Fit、Healthline、My Food Data

【第一屆武博】眼界．決定境界！



5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁