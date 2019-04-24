【鵪鶉蛋肉丸食譜】烚蛋剝殼搓丸全部有技巧　跟足步驟保證零失敗

鵪鶉蛋食法好像不多，來來去去都是街邊的鹽焗鵪鶉蛋，早前就做了道非一般的鵪鶉蛋肉丸，煮給朋友食，相信他們咬開的時候也會很有驚喜！ 攝影、攝錄：鄧藹彤、詹郭敏 剪接：潘諾兒

不少人都試過自己搓肉丸，今次這個則是有餡的肉丸，切開見到整顆鵪鶉蛋，就像「炸蛋」。第一個步驟是要烚熟鵪鶉蛋，但之前試過明明用小火，蛋殼還是裂開了。之後就試著坊間所提供的心得，掌握好以下兩點就萬無一失：

（1）不要用冷藏過的蛋，因為溫差一下子太大，會使雞蛋內的氣室膨脹，蛋殼破裂，因此應該用貯存在室溫的鵪鶉蛋，連同白開水下鍋，並用小火烚蛋。

（2）烚蛋時加醋，作用是以醋的酸性溶解蛋殼表層的鈣質，使它變得軟身，張力降低，自然不如硬殼般脆弱易碎。

到剝鵪鶉蛋的時候，由於蛋殼本身有些極其微小的洞孔，故可以將剛烚起的蛋浸在凍水中，增加蛋殼與蛋衣間的水分，使兩者不會黏著，更易剝開。

另外，包肉丸的時候最好確保整顆肉丸的免治豬肉碎厚度均一，受熱程度均勻，另豬肉也不能包得太薄，否則很易在煎的過程中裂開，使得肉丸「露餡」。想做出圓碌碌的肉丸，搓完可以先用保鮮紙包住，放進雪櫃冷藏一會；更重要的小貼士，是煎肉丸期間要不時移動它，讓肉丸在鑊上滾動，這個塑形步驟非常關鍵，否則「煎死一面」很容易使肉丸變肉餅，會起角或者某面特別扁平，影響賣相。

鵪鶉蛋肉丸食譜

健康小貼士：

鵪鶉蛋含有的卵磷脂和腦磷脂比雞蛋高出3至4倍，使頭腦更靈活，亦可預防和改善心腦血管疾病、防止脂肪肝和肝硬化等。鵪鶉蛋常被指是高膽固醇的代表，但註冊營養師就曾指出，3隻鵪鶉蛋的膽固醇和卡路里成分才等同於1隻雞蛋，並不特別高，反而它的維他命B1與B2，分別是雞蛋的6倍和15倍。

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食譜 鵪鶉蛋肉丸（煎） 材料 鵪鶉蛋12隻、白醋2湯匙、免治豬肉400克

醃料：胡椒粉適量、糖半茶匙、生抽半茶匙、生粉半茶匙、麻油少許、水2湯匙 做法 1.凍水連醋下鵪鶉蛋，小火烚5-6分鐘後放涼，剝殻備用。 2.免治豬肉用醃料醃15分鐘。 3.取一小部分免治豬肉鋪平在手心，放上鵪鶉蛋包裹好，搓成肉丸。 4.燒熱鑊下油，小火煎肉丸至每邊微微焦燶，即成。

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