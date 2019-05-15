【麵食譜】糖醋兩面黃酸甜開胃　簡易版潮式美食15分鐘金黃香脆

撰文：鄒家鳳
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糖醋兩面黃，又叫糖醋麵，第一次吃在潮州菜館，但原來是出自上海蘇浙等地傳統麵食。兩面黃，就是把麵煎香兩面至金黃，再澆上煮好的肉絲或蝦仁等同食，就像我們現在的「肉絲炒麵」，炒麵變煎麵，全因當年上海商賈南來，懷念家鄉美食，廣東廚師為迎合他們口味，遂演變出煎麵版的肉絲炒麵來。潮版的糖醋麵，就更簡單得多，只需把蛋麵煎香兩面，蘸點陳醋和砂糖進食，酸酸甜甜，開胃飽肚，買餸時間都省掉！
攝錄：李賢華、林宛津
剪接：呂志豪
糖醋兩面黃，傳統用鴨蛋麵愛它更蛋香更濃，先走油然後以上湯燴完再煎，有些食店會煎，有些食店會炸；有些煎一面，有些煎兩面；有些放入蛋液，有些直接煎。初級簡易版，沒有鴨蛋麵，沒有上湯和蛋液，只把麵煮好瀝乾，因麵要乾身才能煎得香脆，吃時蘸上糖和醋，油膩感即時消失。
糖醋兩面黃，兩面煎得金黃香脆。
醋，由酒糟發酵而成，相傳是發明釀酒的杜康的兒子黑塔發明，由於最初是浸泡了廿一日而製成醋，故以酉、廿、一、日組合成「醋」字。糖醋麵，跟糖搭配的醋，以陳醋較佳，香醇富層次感；米醋、白醋則味較單薄，果醋惟恐喧賓奪主，不夠醇厚。
糖醋兩面黃食譜
健康小貼士：
醋，含豐富氨基酸及有機酸，能抗氧防衰老，有助軟化血管、降血壓、降膽固醇。並可有效地把體內過多的脂肪轉化成能量消耗，幫助消化，有助瘦身，養顏護膚。
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|食譜
|糖醋麵兩面黃（煎）
|材料
|全蛋麵2個、糖適量、陳醋適量
|做法
|1. 煲滾一鍋水，放入麵餅，烚軟鬆開，盛起瀝乾。
|2. 燒熱鑊，下油。
|3. 放入蛋麵，拌鬆鋪平，以中火半煎炸至兩面金黃。
|4. 盛起切開，分成8份，伴以糖醋同吃。