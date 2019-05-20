【和菓子食譜】紫薯茶巾超簡單　一綁一擰漂亮茶點誕生

飲食
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茶巾是日式的菓子茶點，看名稱便能會意，即用茶巾裹成的食物。

攝錄、攝影：詹郭敏、楊帆

剪接：李偉軒

不過，現在我們都用保鮮紙取代茶巾了。 製作茶巾食物非常簡單，用新鮮的材料例如紫薯、南瓜、栗子等澱粉質較重的食材製作，簡單說將它們蒸熟壓成蓉，待涼後用保鮮紙包起，扭緊做成花紋，鬆開保鮮紙便完成。隨喜包入紅豆蓉，或者在外層沾少許黃豆粉，又或者將紫薯蓉或南瓜蓉等混合做成不同形態，不同顏色的茶巾，搭配一杯抹茶或麥茶享用，便是一份簡單、樸實又美味的茶點。

紫薯茶巾

紫薯茶巾食譜

健康小貼士：

紫薯有豐富的花青素，抗氧化效果佳，可以抗衰老，改善膚質，調理內分泌，另外它的纖維含量高，能促進腸胃蠕動，改善消化系統。

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食譜

紫薯茶巾（蒸）
材料

紫薯450克（約2條中型）、糖2.5湯匙、豆奶1湯匙、紅豆蓉適量、黃豆粉適量
做法 1.先將紫薯蒸熟至少20分鐘，之後去皮，趁熱壓成蓉。
2.加入糖、豆奶拌勻薯蓉，平均地搓成8-10個小球。
3.放入紅豆蓉包好搓圓，放入保鮮紙紮起、摟緊、鬆開。
4.將紫薯茶巾底部蘸少許黃豆粉，完成。
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