【和菓子食譜】紫薯茶巾超簡單　一綁一擰漂亮茶點誕生

茶巾是日式的菓子茶點，看名稱便能會意，即用茶巾裹成的食物。 攝錄、攝影：詹郭敏、楊帆 剪接：李偉軒

不過，現在我們都用保鮮紙取代茶巾了。 製作茶巾食物非常簡單，用新鮮的材料例如紫薯、南瓜、栗子等澱粉質較重的食材製作，簡單說將它們蒸熟壓成蓉，待涼後用保鮮紙包起，扭緊做成花紋，鬆開保鮮紙便完成。隨喜包入紅豆蓉，或者在外層沾少許黃豆粉，又或者將紫薯蓉或南瓜蓉等混合做成不同形態，不同顏色的茶巾，搭配一杯抹茶或麥茶享用，便是一份簡單、樸實又美味的茶點。

紫薯茶巾

紫薯茶巾食譜

健康小貼士：

紫薯有豐富的花青素，抗氧化效果佳，可以抗衰老，改善膚質，調理內分泌，另外它的纖維含量高，能促進腸胃蠕動，改善消化系統。

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