【減肥】營養師推薦全日減肥餐單飽肚好味　自己煮15分鐘內搞掂！

許多人減肥失敗的原因，就是因為決心和動力不足，總覺得一旦開始了減肥期，便要跟美食講拜拜，光想就已提不起勁。為了打破這個觀念，記者特地找來註冊營養師吳耀芬，分享一些減肥都不必捱肚餓的食譜，製法簡單，全部15分鐘內煮好，重點是好味道！營養師更指出，根據此餐單進食的話，1個月可以健康地減去5至6磅。 攝影：鄧穎琪

註冊營養師吳耀芬（Kathy）指出，一個成年女性每日需攝取1,700卡路里，儘管每個人的年齡、體質和健康狀況皆有不同，很難制訂劃一的餐單，不過她仍建議了三餐的餐單供讀者參考，全部都不難烹調，所需時間也短。筆者親自煮過之後整理出以下食譜，Kathy亦建議出其他代替品，想暑假前減肥，不用遮掩肥肉去沙灘玩的話，就不妨參考一下！

早餐：煙三文魚墨西哥卷

煙三文魚墨西哥卷食譜

除了要開鑊烘墨西哥餅皮外，製作這個早餐的其他材料都不需烹煮。記者比較過卡夫原味芝士及低脂芝士的分別，前者每片芝士的總脂肪量為4.5克、飽和脂肪3.2克；而後者總脂肪則是3.2克、飽和脂肪2.2克，少了近30%。Kathy指煙三文魚墨西哥卷大約355卡路里，若然不喜歡吃三文魚的話，也可轉為水浸吞拿魚、火雞片或炒蛋；低脂芝士可轉為脫脂奶、無糖燕麥奶或豆漿。至於墨西哥卷餅，可以麥方包或Bagel等代替。

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午餐：香菇大蜆味噌湯、日式烤飯糰

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日式烤飯糰食譜

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這日式一飯一湯的熱量，加起來也只不過415卡路里！怕口味太寡的話，可將飯糰轉番薯，甚至在味噌湯中放年糕。至於素食者的話也不用擔心，把大蜆改成豆腐就可以了。

晚餐：番茄鮮蝦天使麵

番茄鮮蝦天使麵食譜

相比其他減肥餐單，這晚餐其實算極為豐富吧？整個天使麵約為385卡路里，對蝦有敏感或不喜歡食蝦的朋友，可以雞肉或牛肉碎取而代之；另天使麵即使換成螺絲粉、長通粉也無傷大雅。

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小食：香蕉

口痕的時候，可把香蕉當作零食，1條蕉約為90卡路里。（VCG）

之前提及過，成年女性每日需要攝取1,700卡路里，而這個三餐連小食餐單的熱量約為1245卡路里，並不算高。Kathy又建議：「根據以上建議餐單進食，適當地選擇不同的食物，符合營養均衡的原則，為期一個月已可減約5-6磅，但基於每個人的身體狀況有差異，需諮詢營養師意見去制定適合自己的餐單。」對比坊間那些神速減肥、1個月甩走十幾廿磅的方法而言，「心急人」或許嫌瘦得不夠快，然而均衡飲食才是比節食更能健康地減磅，亦不似其他方法般容易反彈。最後還是要補多句，想得到最強效果，配合運動永遠是最好！