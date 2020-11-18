東鐵線新系統測試屢爆「假衝燈」　專家指涉安全　過海段延誤惡化

沙中線項目下，為配合東鐵線日後延伸過海至金鐘站，東鐵線新信號系統原訂今年9月12日投入服務。惟《香港01》早前獨家報道，系統於演練期間疑現「入錯線」問題，政府認為嚴重影響鐵路服務可靠性，決定投入服務前一日急煞停計劃。港鐵其後宣布成立調查委員會徹查事件。 據了解，自計劃煞停後，東鐵線新信號系統於非行車時段仍有進行測試。《香港01》獲悉，10月中至11月初演練期間，新系統至少出現三次失靈，誤判列車衝燈，控制中心更一度要求所有列車停駛，惟實際上列車未有發生的「假衝燈」事故。 港鐵回覆查詢指，已就有關的情況適時通報相關政府部門，並會與承辦商深入分析及跟進。機電署則指，港鐵已通報有關測試及不正常情況。

入錯線煞停啟用新系統

東鐵線原訂9月12日啟用新信號系統，但前一日《香港01》獨家披露入錯線事故，港鐵緊急煞停計劃。《香港01》再次接獲獨家消息，港鐵於10月及11月測試新系統期間，最少發生三宗事故。

9月11日，港鐵舉行緊急記者會，煞停原定於翌日啟用的東鐵線新信號系統。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

系統顯示「衝燈」要全線停車

首宗事故於10月18日發生，當時列車仍未開始行駛，車務控制中心透過系統發現列車衝燈，惟實際燈號顯示黃色，即列車可前行的信號。控制中心向涉事司機了解後，為免日後出現任何爭拗。自此，列車司機在測試新信號系統期間，開車前必須拍攝前方燈號。



第二次事故及第三次事故則分別在10月28日及11月6日凌晨時分發生，列車行駛期間，車務控制中心再發現系統顯示列車衝燈，隨即叫停所有列車，惟兩次事故查找問題後，均發現實際情況未有衝燈。

鐵路信號工程師：系統識別列車位置存誤 涉鐵路安全問題

就新信號系統誤判「假衝燈」情況，鐵路信號工程師學會香港分會副會長張年生指，相信系統設計出現問題、數據出錯，導致控制中心識別列車的位置與實際存差距。他強調，即使列車實際未有衝燈，「但控制中心睇到嘅有誤差，會影響鐵路安全問題，究竟你信唔信個系統好？」故他重申，港鐵須重新檢視系統設計，再作風險評估及數據分析，預計至少需時三至六個月修復有關問題。

有熟悉相關程序的港鐵職員亦透露，此問題屬系統的電腦計算與實際距離出現誤差，視乎承辦商能否修復。倘未能解決問題，系統一旦投入服務並識別到列車「假衝燈」，車務控制中心為安全起見，將要求所有列車暫時停駛並確認實際情況，鐵路延誤情況將惡化。

鐵路信號工程師學會香港分會副會長張年生指，相信新信號系統設計出現問題，導致控制中心識別列車位置與實際存差距，料修復系統需時至少三至六個月。（網上圖片）

首宗事故10月18日發生 陳帆出席立法會會議未有公布

至於運輸及房屋局局長陳帆於10月21日出席立法會會議，一度回應實政圓桌立法會議員田北辰就東鐵線新信號系統的質詢，惟對於上述指出10月中至11月初發生至少三宗的「假衝燈」事故，陳帆則未有透露。

運輸及房屋局局長陳帆於10月21日出席立法會會議，回應實政圓桌立法會議員田北辰質詢時，未有透露東鐵線新信號系統於10月至11月期間發生三宗事故。（資料圖片／李澤彤攝）

機電署：港鐵有通報

《香港01》就接獲消息所指的三宗事故分別向港鐵、機電署查詢。港鐵回覆指「閣下查詢提到的」屬於東鐵線新信號系統進行不同預設情況測試，期間出現的情況，將與承辦商深入分析、跟進，並會通報相關政府部門。

而機電署則稱，港鐵公司已通報有關測試及相關不正常情況。實際上所有測試列車在10月及11月非行車時段的測試期間並沒有發生衝燈事件。

惟記者再進一步追問港鐵及機電署，相關事故實際於何時發生、何時通報機電署，機電署又何時接獲通報？為何陳帆於10月21日出席立法會期間未有交代事件？各涉事方均未有直接回應，運房局重申，港鐵公司已通報機電工程署有關測試，測試過程中沒有發生須按香港鐵路規例需要呈報的鐵路安全事件。

東鐵線新信號系統原訂9月12日啟用，12卡列車將變9卡，但啟用前一日因為系統曾入錯線而煞停。（資料圖片 / 張浩維攝）

田北辰：一個月內三宗「係幾嚴重」

實政圓桌立法會議員田北辰表示，一個月內發生三宗「假衝燈」事故「係幾嚴重，不理想，下次系統見到衝燈，停不停好？」。他續指，列車設有自動保護系統，對實際鐵路安全未見太大影響，形容「這是擾民問題，因為要叫停列車看實際情況」，料會加劇鐵路延誤。



惟他續指，從政府消息得知，早前「入錯線」問題至今仍未解決，需等待承辦商提供解決方法，連同今次「假衝燈」事故，一度激動稱「過海段通車日期好大問題，我都好擔心」。

實政圓桌立法會議員田北辰表示一個月內發生三宗「假衝燈」事故「係幾嚴重」。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

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