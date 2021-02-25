「安心出行」各地區下載量無答齊　八地區合共2.4萬下載首曝光

撰文： 梁祖饒 最後更新日期： 2021-02-25 20:45

「安心出行」周一 （22日）在多個島國及非洲國家的「健康與健身」種類應用程式下載量均排名第一，曾被質疑下載量造假。 《香港01》當日向資科辦查詢「安心出行」於各個地區的下載量，惟職員至傍晚仍拒披露詳細數字，僅口頭稱「沒有補充」，記者其後成功取得數字。但記者覆核各地區下載量，合共只有約266萬人次，較公布的約269萬總下載量少了2.4萬次。 資科辦其後再回覆，少了的2.4萬下載是以下八個地區，分別為美國（8,752次）、英國（4,954次）、日本（3,881次）、台灣（2,451次）、菲律賓（1,263次）、新加坡（1,011次）、印尼（943次）及澳門（773次），僅稱帖子的18個地區只是供參考。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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創科局曾口頭拒覆各地區下載量

《香港01》22日查詢「安心出行」各地區IOS及Android系統的分別下載量，但政府資訊科技總監辦公室（OGCIO）僅提供香港地區的總下載量，以及IOS及Android分別的總下載量。資科辦至傍晚仍拒披露「安心出行」於各地區的數據，未能回應網民質疑，記者再三查詢下，職員僅口頭稱「沒有補充」。

凌晨電郵追問要求解釋 資科辦數分鐘後發帖文供數據

記者隨即要求書面解釋原因，至23日凌晨一時許仍未獲回覆，再向資科辦追問。惟發出電郵數分鐘後，資科辦恰巧在其社交網站專頁發布「安心出行」各地區下載量。資科辦其後在同日中午才以發布的帖文數據回覆《香港01》。

記者在23日凌晨一時許仍未獲回覆，再向資科辦追問。惟發出電郵數分鐘後，資科辦恰巧在其社交網站專頁發布「安心出行」各地區下載量。（資科辦FB專頁）

▼資科辦在社交平台發布「安心出行」18個地區下載量（截至2月22日）▼

各地區下載量總和少2.4萬 資科辦首覆餘下八地區下載量

但記者覆核回覆的數據，發現各地區下載量總和只有約266萬次，較港府公布的接近269萬總下載量少約2.4萬次。

記者追問為何提供資科辦帖子各地區的數據，與總下載量不一致。職員其後回覆，並首次曝光餘下八個地區數據。八個地區分別為美國（8,752次）、英國（4,954次）、日本（3,881次）、台灣（2,451次）、菲律賓（1,263次）、新加坡（1,011次）、印尼（943次）及澳門（773次），稱社交網站帖子的18個地區只供參考。

有網民在周一（22日）翻查應用程底數據分析網站APPFIGURES，發現「安心出行」在安地卡及巴布達、巴哈馬、伯利茲、百慕達、英屬處女群島、佛得角、開曼群島、斐濟、畿內亞比索等地區排名（Ranking）第一，質疑「安心出行」下載量造假，引起各界對地區下載量數據質疑。