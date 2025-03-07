無牌救生員｜食環署從未發現假證　拒答核查方式　議員促建查冊庫

私人泳池聘用無牌救生員風波，《香港01》追查發現，將軍澳一個私人泳池的19歲救生員2023年9月癲癇症發作溺斃，原來死者持有偽冒救生員證。負責監管私人泳池的食環署，去年底曾表示巡查逾2.8萬次，從未發現「A貨」。記者追問食環署以往巡查泳池如何核查救生員身份，署方人員手上是否有救生員名單等，至今沒有回覆。

署方昨（6日）宣布將於泳季加強巡查，又要求私人泳池聘請救生員前核查身份，有救生員工會歡迎做法，但認為最有阻嚇力的方法是盡快有判頭或假救生員被判刑。立法會議員何敬康則認為若要堵塞漏洞，一定要有完善的救生員電子查冊資料庫，惟拯總稱資源不足，食環署亦不願「泵水」，難以提升核查救生員的效率。



負責監管私人泳池的食環署，去年底曾表示巡查逾2.8萬次，從未發現「A貨」。（廖雁雄攝）

食環署假救生員零發現 拒答如何判斷證件真偽

私人泳池由食環署監管、發牌及巡查，救生員則由拯溺總會培訓、考核及發出救生員證件。《香港01》1月15日向署方查詢，過去三年巡查私人泳池的次數、如何判斷救生員證件並非偽造、署方手上有沒有持證救生員名單等。查詢至今超過一個半月，署方沒有回覆。

食環署2022至2024年9月巡查私人泳池超過2.8萬次。根據署方去年11月回覆，署方曾向拯總查核187個救生員的證件，並未發現問題個案。

私人泳池以往被揭發多宗聘用無牌救生員，有人偽造救生員證，或借用、盜用他人證件。（譚曉彤攝）

暑假加強巡查 稱會向拯總核實證件

食環署至昨日（6日）發新聞稿，表示今個泳季起，泳池持牌人聘請救生員前，要先核對其身份證明文件、救生章及救生手冊，亦要記錄資料。食環署在七、八月加強巡查，稱會向拯總「核實救生章的有效性」。如發現假救生員，署方會報警處理，泳池亦可因屢次違規而被取消私人泳池牌照。

立法會議員何敬康認為應成立救生員電子查冊資料庫，才能有效查核身份。（王海圖攝）

何敬康：食環署職員都唔識分真假

立法會議員何敬康認為增加巡查「有好過冇」，但若要堵塞漏洞，一定要有完善的核查系統才可以提升效率及執法能力。他說現時拯總並沒有電子版的救生員名單，往往查核需時，食環署巡查時亦沒有名單作依據，成效亦不彰。

他舉例交通警員檢查司機駕駛執照時，會「Call上台」即時核查，但救生員並沒有類似的系統。何敬康說：「一比較之下，就見到救生員查冊系統完全沒有效，需要很大的改進才能追近……你問食環署職員點樣分真假，佢都唔識分。」

食環署將明確要求持牌人在聘用救生員前須核對個人救生紀錄手冊。（譚曉彤攝）

拯總有意成立電子查冊資料庫 求政府「泵水」被拒

何敬康近月多次與拯總以及食環署開會，引述拯總希望成立電子資料庫，方便查核及署方巡查。不過，礙於資源及人手不足，希望政府「泵水」資助，否則可能要求救生員繳交年費以營運資料庫。他又指食環署知悉假救生員情況有多嚴重，亦認同需要一個更有效的查冊系統。

他們（食環署）認為責任在於拯總，拯總非常願意接受這個任務，但資源不足。當資源不足的時候，政府亦有監察的責任，那麼政府是否應該分擔部份資源？我認為是應該。 立法會議員何敬康

胡啟榮歡迎食環署措施，又希望盡快有聘請假救生員的判頭被起訴及判刑。（港九拯溺員工會提供）

工會：歡迎食環署措施 望抽出瘀血

港九拯溺員工會發言人胡啟榮指，以往會所聘請救生員並不嚴謹，亦擔心沒有足夠救生員當值、關閉泳池會引起住客投訴，因此當有救生員上班時，會所職員便「隻眼開隻眼閉」，不會仔細檢查和核對證件。胡啟榮歡迎食環署的措施，認為有助堵塞現時的漏洞，「抽出瘀血」，惟成效需視乎署方巡查的密度。

救生員考試。（資料圖片）

胡啟榮：未有判刑點會有阻嚇性？

青衣灝景灣有救生員稱不懂游泳，惹起同事疑心及報警，該懷疑假生員後來被捕。在天水圍，亦曾有青年涉嫌藏有他人救生證及身份證，繼而揭發嘉湖山莊鄉村俱樂部聘請多名假救生員，五人被捕。兩宗案件至今未有人被起訴，警方早前指仍在調查。（另見稿）

胡啟榮指，聘用假救生員的判頭每月可賺30萬元。至今多宗假救生員案件未有判刑，他反問「點會有阻嚇性」。他希望警方嚴肅處理案件，否則政府的執法行動形同虛設。