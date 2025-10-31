西貢沙咀街地舖主力牆遭鑿穿　屋宇署發現兩年始要求糾正

鑿穿主力牆隨時會變危樓。西貢沙咀街11號地舖租戶簽下租約後，才發現店舖有兩幅主力牆結構遭改動，其中一幅主力結構牆被鑿穿，另一幅就由厚牆變薄牆。租戶本來想經營食肆，卻因結構牆改動拿不到屋宇署的許可，連食環署食肆牌照也申請不到。

《香港01》調查發現，這幅被鑿穿的結構牆，比起前年日出康城被鑿穿的結構牆闊一倍。原來屋宇署早在2023年已用同一原因，反對上手租戶的食肆牌照申請，卻一直沒要求業，即是被屋宇署發現鑿穿主力牆至少兩年都沒理會。



西貢沙咀街11號地舖。（鄭子峰攝）

租舖後方知結構牆改動 屋宇署拒批食牌

租戶李小姐一直在西貢市中心經營食肆，今年4月因本身的租約滿要物色新舖位，決定搬去這間地舖，與業主簽了六年死約。準備裝修時，才發現原來這舖位樓宇結構不安全，連食肆牌照許可也申請不到。

從屋宇署給予李小姐的信件見到，署方對比圖則，發現結構牆有被改動的痕迹。屋宇署表示，除非結構牆已根據核准的圖則重新修復，否則不會批出許可，讓李小姐申請到食肆牌照。

測量師學會前會長何鉅業發現，近中間門口的位置密度較高，以檢測棒敲打牆身時聲音較實，但牆壁兩側的聲音較空洞，即密度較低。（鄭子峰攝）

結構牆開大門洞 改動範圍逾半 較日出康城闊

記者與測量師學會前會長何鉅業到現場實地視察，第一幅被改動的結構牆是餐廳後門走到室外的位置。圖則顯示，本來門口位置開在左右兩邊，中間就由一幅厚身的結構牆支撐。現時卻在結構牆的中間開了個大門洞，再補回側門的洞。何鉅業說，如果這是原有的承重牆，具承重能力，有承重用途的話，有機會整幢樓的力會壓了下來。

這座建築樓高五層，改動的結構牆位處地下，何鉅業說這幅結構牆改動的範圍佔了一半位置，卻見不到有加固結構，影響算大，設計不穩妥。

這幅被鑿穿的結構牆，門洞闊度約為130厘米，較前年將軍澳日出康城一幅違規被鑿穿的結構牆更闊一倍。該洞口有72厘米闊。

測量師學會前會長何鉅業檢測廁所牆身時發現，原屬厚身的結構牆疑被換了薄牆。（鄭子峰攝）

廁所厚牆變薄牆

另一幅改動的結構牆是單層建築物，現時被用作廁所。圖則顯示，本來一個門口位處中間，被改成有兩個門口位。何鉅業檢驗牆身時，發現不同位置厚薄不一，相信整幅牆由厚身的結構牆被換成了薄牆，認為有可能影響結構。何鉅業表示，單層建築物也要有承重設計，這建築物相信是靠牆作為承重設計。他說：「如果牆身有大範圍的改動，對整個構築物，尤其是屋頂都有重量，有個結構風險。」

何鉅業說，要修復兩幅牆，大約要十幾萬元，如委託專業人士評估，復修難度並不高。

租戶李小姐。（鄭子峰攝）

租舖不知結構牆曾遭改動

李小姐租舖時完全不知情結構牆改動過。知悉後她試過聯絡業主，但對方一直沒跟進，更沒提過會負責修復工程，只得停止搬舖的計劃。

知道承租的店舖有結構牆被拆除，李小姐表示徬徨及害怕，因擔心安全風險不敢進入，也不敢安排任何人開工。她認為這情況不應繼續交租，卻也擔心不交租會被業主起訴，不知下一步該怎樣做：「一直放間舖在此，下一步是怎樣呢？將來是怎樣呢？ 」

因店舖有組構風險，李小姐沒法安排任何裝修事宜。(鄭子峰攝）

屋宇署2023年發現 未要求還原

連同裝修、訂傢俬，李小姐已虧蝕六位數。除了租務及經營問題，更令李小姐生氣的是，原來屋宇署早在兩年前，即地舖仍是上手經營時，已發現結構牆有改動。食環署2023年及2025年曾接獲上手食肆的牌照申請，屋宇署當時已反對建議圖則，卻未要求任何人還原結構牆。李小姐十分擔心樓宇的結構安全：「（建築）有五層樓高，樓上承重這麼多人，不知會否塌下來，這是地舖，（結構牆）是承托著樓上的。」

屋宇署現時只會針對新建工程、結構有高風險或會造成明顯滋擾的項目優先採取執法行動。這幢樓已有50年樓齡，何鉅業認為針對這類老化的樓宇，可增加執法力度。

西貢沙咀街11號地舖兩幅涉改動的結構牆。(鄭子峰攝）

屋宇署稱沒即時危險 再違例已發清拆令

屋宇署確認，2023年9月已經收過該地舖的食牌申請，發現有部份結構牆被拆除或改動，庭園有搭建物等違例建築，結構牆沒有即時危險，因此只要求拆除庭園的搭建物。事隔兩年，屋宇署今年6及8月，再收到地舖的食牌申請，見到庭園搭建物已拆除，但部份結構牆曾被改動，所以仍反對食牌申請。

屋宇署今年再找過顧問公司，見到部份結構牆有新的違例建築工程，屬「予以取締」類別的僭建物，因此要求業主清拆有關僭建物及糾正違規情況。

鑿穿主力牆以往亦有先例。2023年哈爾濱有租戶裝修時鑿穿承重牆，令全幢樓多處出現裂縫，240戶緊急疏散；同一年本港將軍澳日出康城亦有單位被揭發鑿穿主力牆，最後用了400萬元修復。

西貢沙咀街11號與鄰近建築相連，同樣樓高五層。（鄭子峰攝）

