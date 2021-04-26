撰文： 陳晶琦 最後更新日期： 2021-04-26 06:59

港鐵沙中線紅磡站屢爆出工程醜聞，《香港01》發現，總承建商「禮頓建築（ 亞洲）」在當局禁止投標期間，姊妹公司「CPB Contractors」中標運輸署轄下價值逾2.1億元的工程合約。 同樣承辦沙中線價值逾3.4億元的禮頓建築（亞洲）另一子公司「禮頓機電」，亦在禮頓爆出醜聞及停賽期間，改名為「偉明機電有限公司」；而禮頓多間子公司「分身」，部份均在發展局及房委會認可名冊承辦商名單之列。 《香港01》向禮頓建築（亞洲）查詢子公司改名及具體分工，截稿前未有回覆。

「禮頓停賽」系列偵查報道：

沙中線・獨家｜禮頓「停賽」期間 姊妹公司CPB中標政府2.1億合約

沙中線・獨家｜禮頓子公司中標兩度改名 多個分身可投政府標

▼禮頓與CPB關係圖▼

以「偉明工程」投標 中標後改名「禮頓」

禮頓於沙中線工程分別因紅磡站及會展站工程出現施工問題，合共被當局禁止投標21個月。惟資料顯示，除上述兩份合約，禮頓旗下公司「禮頓機電」於沙中線工程項目亦成功投得另外兩份合約，分別為編號1175「啟德站樓宇設備工程」及1176「宋皇臺站及附屬建築物樓宇設備」工程，合共價值逾3.4億元。



兩份合約批出日期為2014年1月7日及2014年3月4日。翻查文件發現，2013年該公司原名為「偉明工程有限公司」，其後在合約批出前，改名為「禮頓機電有限公司」。故港鐵沙中線官方網頁所列明的批出主要工程合約的名單，合約編號1175及1176均以「禮頓機電有限公司」名義中標。

爆醜聞後再改回「偉明」

然而，沙中線工程自2018年5月連環爆出多宗醜聞，包括紅磡站涉剪鋼筋、擅改圖則、缺失施工紀錄；會展站挖掘超出容許深度等。政府就事件責成的獨立調查委員會亦於最終報告批評，禮頓未符合合約所訂要求，且「管理及監督系統出現嚴重失誤」。



《香港01》發現，「禮頓機電有限公司」於相關工程醜聞爆出後，正值沙中線紅磡站獨立調查委員會展開聆訊以及禮頓建築（亞洲）停標期間，改名為「偉明機電有限公司」，截至現時依然沿用。

▼2月6日早上試搭東鐵線首班9卡列車情況▼

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禮頓多間子公司交叉持股 列政府投標名單

另外，禮頓亦設多間「分身」公司，包括「Leighton Asia Limited」、「Leighton Asia (Hong Kong Holdings (No.2) Limited」、「Regional Trading Limited」以及「Pekko Engineers Limited（柏高工程有限公司）」等。



上述四間公司的股權均分別由「CIMIC Group Limited（禮頓運輸城市集團）」、「禮頓建築（亞洲）」、「Leighton Asia Limited」及「Regional Trading Limited」全資擁有，意味多間禮頓有關聯公司，其股權均相互持有。

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同時翻查政府相關認可承建商名冊，「偉明機電」及「柏高工程」現時同樣被列入發展局及房委會認可名冊承辦商的名單，其組別可承辦的合約均未有限制價值。

《香港01》向禮頓建築（亞洲）查詢相關詳情，截稿前未有回覆。

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