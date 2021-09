凱莉山幼稚園官涌校舍被頒令收樓　月底需交吉　學前班無預警腰斬

貴族私立學校凱莉山亂局再有新發展。繼學校的前營運商負債三億,啟動清盤程序後,凱莉山位於官涌的幼稚園校園亦將被法庭頒令收樓,需於9月底前將校舍交還業主。

有凱莉山幼稚園家長表示,不知道法庭頒令收回校舍的事宜,需要時間考慮如何處理,亦有家長指,已為子女準備好轉校,直言相信其他學校會較穩定。



開學不足一個月 校舍被頒令收樓

凱莉山學校官涌校舍為學前班及幼稚園上課的地點,該處周一(13日)被貼上由律師樓發出的判決通知書。

文件指出,法庭於8月30日,已判訴訟原告、官涌校舍業主Sanney Limited勝訴,頒下收樓令,收回整個官涌校舍,共五個舖位,要求學校於9月23日前遷出舖位。如學校不遷出,或不向法院申請通融,業主就不需再作通知,即時根據收樓令收回物業。

創辦人妻子原稱買校舍

翻查資料,官涌校舍業主今年2月入稟高等法院,向學校的前營運商Mount Kelly International Limited(現改名PM Education Operation Limited)追討欠租,涉及的總金額近355萬元。

據知,學校創辦人汪栢賢妻子、學校前營運商原董事盧巧兒,去年8月曾委托律師,向業主購買官涌校舍的物業,但交易最後告吹。汪栢賢及盧巧兒更因此,拖欠處理交易的律師樓逾95萬元服務費,被入稟追討。汪栢賢今年6月更曾向該律師樓稱,學校的關聯公司將清盤及破產,自己亦會永遠離港。

學校創辦人汪栢賢(右)妻子、學校前營運商原董事盧巧兒(左),去年8月曾提出向業主購買官涌校舍的物業,但交易最後告吹,二人更因此拖欠律師樓逾95萬元服務費。(教聯會黃楚標學校網站圖片)

家長未知收樓 有人已準備轉校

記者昨日(14日)到場視察,原本貼在門前的法庭判決通知書已不見蹤影。至中午時份,有數名家長於學校門口接放學,學生由老師及職員帶領到門口,但在場所見,學生人數只有約10人。

記者昨日(14日)到場視察,放學時間,從學尖校出來的學生人數只有約10人。(李穎霖攝)

昨日在場的家長都表示,不知道官涌校舍會被收回,未見過日前貼在學校門前的文件,學校亦未就此通知家長。家長A女士(化名)表示,新學年學校大部份的舊老師都已離開,被問到對凱莉山有否信心,她直言「我不知道」。她又指,已為子女準備好明年轉到其他國際學校,相信其他學校會比較穩定:「(凱莉山)有很多問題,我想你們都知道。」

另一位家長X女士(化名)亦表示,官涌校舍會被收回對她來說是新消息,需要時間了解如何處理,暫未考慮轉校。她又指,學校一直指有新投資者,又曾說資金再不是問題(they said money is no longer a problem)。

汪栢賢早前接受訪問,指投資者向凱莉山注資,金額足夠學校營運數年。(資料圖片/余俊亮攝)

稱收生不足 學前班突腰斬

另外,《香港01》亦從多個渠道收到消息,指有凱莉山學校學前班的家長在開學後,於9月1日晚上突收到學校通知,指學前班因收生不足,會於翌日起停運,昨日學校門前的幼稚園家長亦確認有關消息。

凱莉山學校透過公關回覆時,並無回應官涌校舍被收回後,學生的上課安排,以及突然停辦學前班的問題。校方只重覆過往的說法,指學校的前營運商已結業(has been closed),並由新公司接手經營。

教育局回覆指,知悉事件後,已即時與學校聯絡了解詳情,並明確提醒學校須盡快通知受影響的家長及妥善照顧學生的褔祉。局方又指會繼續與學校保持聯絡,了解事件的發展,並會為有需要的學生提供適切支援。

學校風波不斷 關聯公司負債3億

凱莉山學校今年4月爆出欠薪事件,超過60名前員工入稟追討欠薪,亦有家長就無法贖回債券報案。前稱Mount Kelly International的前營運商,8月啟動清盤程序,債權人會議文件亦揭露,該公召負債逾3億元,現金只剩7,111元。

PM Education Operation Limited(前稱Mount Kelly International Limited)向債權人提供的資產及負債狀況說明書(Statement of affairs)指出,公司只剩10萬元資產,現金只有7,111元,更負債逾3億元。(受訪者提供)

學校創辦人汪柏賢及弟弟、學校前財務總監汪中,互相指控對方偷錢,導致學校財困。汪柏賢早前主動邀請記者進行訪問,回應爭議,但當中說法有矛盾,他亦被發現曾因欺詐入獄。汪當時亦稱,退還家長債券的工作已接近完成。

