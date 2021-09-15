凱莉山幼稚園官涌校舍被頒令收樓　月底需交吉　學前班無預警腰斬

貴族私立學校凱莉山亂局再有新發展。繼學校的前營運商負債三億，啟動清盤程序後，凱莉山位於官涌的幼稚園校園亦將被法庭頒令收樓，需於9月底前將校舍交還業主。

有凱莉山幼稚園家長表示，不知道法庭頒令收回校舍的事宜，需要時間考慮如何處理，亦有家長指，已為子女準備好轉校，直言相信其他學校會較穩定。



凱莉山學校調查・專頁｜英國貴族學校香港分校 財困亂賬醜聞內幕

▼凱莉山官涌校舍被貼判決通知書▼



開學不足一個月 校舍被頒令收樓

凱莉山學校官涌校舍為學前班及幼稚園上課的地點，該處周一（13日）被貼上由律師樓發出的判決通知書。

文件指出，法庭於8月30日，已判訴訟原告、官涌校舍業主Sanney Limited勝訴，頒下收樓令，收回整個官涌校舍，共五個舖位，要求學校於9月23日前遷出舖位。如學校不遷出，或不向法院申請通融，業主就不需再作通知，即時根據收樓令收回物業。

▼法庭頒收樓令收回校舍▼



創辦人妻子原稱買校舍

翻查資料，官涌校舍業主今年2月入稟高等法院，向學校的前營運商Mount Kelly International Limited（現改名PM Education Operation Limited）追討欠租，涉及的總金額近355萬元。

據知，學校創辦人汪栢賢妻子、學校前營運商原董事盧巧兒，去年8月曾委托律師，向業主購買官涌校舍的物業，但交易最後告吹。汪栢賢及盧巧兒更因此，拖欠處理交易的律師樓逾95萬元服務費，被入稟追討。汪栢賢今年6月更曾向該律師樓稱，學校的關聯公司將清盤及破產，自己亦會永遠離港。

學校創辦人汪栢賢（右）妻子、學校前營運商原董事盧巧兒（左），去年8月曾提出向業主購買官涌校舍的物業，但交易最後告吹，二人更因此拖欠律師樓逾95萬元服務費。（教聯會黃楚標學校網站圖片）

家長未知收樓 有人已準備轉校

記者昨日（14日）到場視察，原本貼在門前的法庭判決通知書已不見蹤影。至中午時份，有數名家長於學校門口接放學，學生由老師及職員帶領到門口，但在場所見，學生人數只有約10人。

記者昨日（14日）到場視察，放學時間，從學尖校出來的學生人數只有約10人。（李穎霖攝）

昨日在場的家長都表示，不知道官涌校舍會被收回，未見過日前貼在學校門前的文件，學校亦未就此通知家長。家長A女士（化名）表示，新學年學校大部份的舊老師都已離開，被問到對凱莉山有否信心，她直言「我不知道」。她又指，已為子女準備好明年轉到其他國際學校，相信其他學校會比較穩定：「（凱莉山）有很多問題，我想你們都知道。」

另一位家長X女士（化名）亦表示，官涌校舍會被收回對她來說是新消息，需要時間了解如何處理，暫未考慮轉校。她又指，學校一直指有新投資者，又曾說資金再不是問題（they said money is no longer a problem）。

汪栢賢早前接受訪問，指投資者向凱莉山注資，金額足夠學校營運數年。（資料圖片／余俊亮攝）

稱收生不足 學前班突腰斬

另外，《香港01》亦從多個渠道收到消息，指有凱莉山學校學前班的家長在開學後，於9月1日晚上突收到學校通知，指學前班因收生不足，會於翌日起停運，昨日學校門前的幼稚園家長亦確認有關消息。

▼香港凱莉山官涌校舍▼



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凱莉山學校透過公關回覆時，並無回應官涌校舍被收回後，學生的上課安排，以及突然停辦學前班的問題。校方只重覆過往的說法，指學校的前營運商已結業（has been closed），並由新公司接手經營。

教育局回覆指，知悉事件後，已即時與學校聯絡了解詳情，並明確提醒學校須盡快通知受影響的家長及妥善照顧學生的褔祉。局方又指會繼續與學校保持聯絡，了解事件的發展，並會為有需要的學生提供適切支援。

▼香港凱莉山尖沙咀好兆年行校舍▼



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學校風波不斷 關聯公司負債３億

凱莉山學校今年4月爆出欠薪事件，超過60名前員工入稟追討欠薪，亦有家長就無法贖回債券報案。前稱Mount Kelly International的前營運商，8月啟動清盤程序，債權人會議文件亦揭露，該公召負債逾3億元，現金只剩7,111元。

PM Education Operation Limited（前稱Mount Kelly International Limited）向債權人提供的資產及負債狀況說明書（Statement of affairs）指出，公司只剩10萬元資產，現金只有7,111元，更負債逾3億元。（受訪者提供）

學校創辦人汪柏賢及弟弟、學校前財務總監汪中，互相指控對方偷錢，導致學校財困。汪柏賢早前主動邀請記者進行訪問，回應爭議，但當中說法有矛盾，他亦被發現曾因欺詐入獄。汪當時亦稱，退還家長債券的工作已接近完成。

▼汪栢賢主動邀約訪問▼

