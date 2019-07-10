【DSE放榜】免費大學教育是人權　學費「特赦」助化解社會戾氣

本周三（10/7），本港中學文憑考試放榜，對不少考獲理想成績的學子而言，升讀大學不單是追尋理想、維持生計的起點，也是人生開始累積債務之始。不少學生為求一紙文憑，卻又因出身寒微，向政府借款，繼續學業，名副其實是「先使未來錢」。

可是，在地球另一端，德國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、挪威等國，其實早已將國民接受免費教育的權利，擴大至大學課程。反過來看，本港在庫房資源極為充裕，公共教育開支偏低的兩大背景下，能否跟隨上述諸國的前瞻視野，推行全民免費教育、推行「學費特赦」，還年青人更大的就業和財務自由呢？