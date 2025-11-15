黃冠麟｜家暴零容忍，慎選發言人——錯找KOL或引致公共討論失焦

「家暴零容忍」是全社會毋庸置疑的主流價值。然而，當這一嚴肅議題的發言權，被交到追求流量、熱衷炒作的「KOL」手中時，這場關於追尋正義的公共討論註定因人廢事、走向失焦。



公眾目睹了一場「港姐家暴事件」被簡化為「擠牙膏」式爆料的網絡連續劇。在此過程中，有發言人似乎陷入某種幻想，將所有對其理性質疑，都曲解為對家暴受害者的攻擊。

筆者必須明確指出：家暴受害者理應獲得全社會的堅定支持，而有人濫認「校長」職稱、誤導公眾、將嚴肅議題娛樂化的行為，同樣值得深切質疑。這是兩個並行不悖的議題，不應被任何人捆綁或混淆。支持甲方，不代表必須盲目認可乙方；我們既可以堅決聲援家暴中的受害者，同時也能嚴正反對有人濫用教育光環、消費苦難。

網紅邏輯謬誤

公共討論失焦

有KOL刻意將水攪渾，讓公眾誤以為「批評KOL」就等於「否定家暴」，從而逃避對其自身行為的理性審視。他們擅長誇大情緒，調動群眾「打稻草人」，急於塑造「仗義執言」的公義形象。這種邏輯的謬誤，直接導致了公共討論的失焦，公眾接觸有關資訊時尤其需要慎思。其實，要協助家暴受害者，不需要「校長」，人人皆可以。

筆者在此必須表明：本人從來對任何形式的家庭暴力絕不同意。而筆者從始至終所帶出的思考，是有人藉「校長」之名，消費公眾對教育工作者那份純粹的信任與良好的印象。 行俠義之事，本無需特定身份，任何人皆可為之，又何須刻意戴上那頂「校長頭套」？

這令筆者想到電影《破壞之王》的一幕。周星馳出演的何金銀，戴着加菲貓面具，才有勇氣初試「無敵風火輪」，成功打敗黑熊。可能，戴上「校長頭套」，才能為KOL增加「100%的勇氣」。

挪用公眾善意

消費弱者苦難

真正的受害者與嚴肅的社會議題，在這一過程中淪為KOL積攢人氣與流量的工具，而受害者的創傷也被「商品化」為大眾的娛樂消費。公眾的善意與關注被輕易挪用，理性的對話空間被極化的情緒對立所壓縮，這實在值得社會「停一停，諗一諗」。

具同理心「支持」與無條件的「粉絲應援」不應被綑綁，否則在一次又一次理性拆解「頭套」的過程，偽善之人和其所說對「家暴零容忍」的初衷，其實會越走越遠。 因此，筆者必須重申：對家暴零容忍，也應包括對那些消費家暴、將苦難娛樂化的偽善行為零容忍。

歸根結底，筆者只是一個看不過眼的過路人，所言一切只為說理。若以上觀點引發看倌的思考，包括各位「校長」無論贊同與否，歡迎前來投稿筆談。

作者黃冠麟是公共行政博士生，文化工作者，學研社成員。



