來稿｜《如果世外見》：給香港人的集體心理療癒

港產動畫電影《世外》歌曲〈如果世外見〉以「輪迴再遇」為軸，觸動人類對重逢的永恆嚮往。「千年之約」呼喚心理學鼻祖卡爾·榮格（Carl Jung）的「集體原型」（Archetype），賦予超時空的期盼，正好安撫巨變中的香港人；即使離散告別，靈魂仍然相連。



淡淡哀愁的深情告白

陳健安淡淡唱出「千年之約」，旋律平緩，極考唱功；那種不喊不哭的柔情，宛若心理學的「情感再歷」（Re-experiencing），讓聽者緩緩地釋放未竟的遺憾，恰好對應近年香港的集體情緒：不再大力哭泣，剩下痛而抑壓的欲語還休。

歌詞「未成憾事」與「有些心思」，悵然若失，痛沒講盡，輕撫傷口的留白空間，溫柔療傷。當旋律吟出「輪迴都要再相遇」，「此世分離」化為靈魂契約，呈現「彼世再逢」的執愛。

分離焦慮的親密渴望

歌詞「霎眼已隔空一輩子」、「若你轉身忘記」，揭示深層的分離焦慮（Separation anxiety），既是悲壯蒼涼的感悟，也象徵集體歷史斷裂。

歌詞提出療癒方案：「想哭趁這些未成憾事」，呼籲正視情感，避免創傷壓抑。「但願我陪着你」、「為你解答難以抒發的困憂」，透過陪伴與抒發，重建破碎關係的意義，呼應「心理淨化」（Catharsis）與ACT「接納與承諾治療」：承認痛苦，而不掩飾；接受分離，卻仍相信「Until we meet again」的千年承諾。

當現實徹底失望，歌詞「也許只要迷信可以做朋友」，在失落裏抖擻振作，在孤寂中堅持不渝，將「迷信」重置為跨時空的愛。

跨時空的承諾——Until we meet again

香港近年經歷巨大斷裂：身份撕裂、價值翻覆、親人分離、散聚無常，持續無奈。「輪迴再遇」的意象，成為心靈揚升：斷裂不是毀滅，而是靈魂覺醒。

近年，大家頃刻失去太多，未及回望，已成永別。歌詞「霎眼已隔空一輩子」、「要再等到下次」，釋放這份「未及回望」的哀慟。當「此世」無望，重逢被建構為「跨世」，讓離散從「永絕」轉為「暫別」，轉換心理框架的視角，極具療癒力。風未止，緣未盡，終將重聚。

歌詞「療癒每個沿途的痛」，呼喚美國精神科醫生Kübler-Ross悲傷五階段：否認、憤怒、講價、沮喪、接受，讓人看到曙光：別離非終章，重逢是序曲。

以歌為約的當下轉念

歌詞「若你轉身忘記」，暗喻歷史記憶被磨滅的焦慮。於是，以歌為約，成為集體相認的印記。「就算你忘記，我仍願在這裏等」，呼應小鬼與小妹憾動人心的千年承諾。

在荒誕無常的當下，「千年守候」成為絕處逢生的北斗星，讓我們在集體創傷的荒亂裏，洗盡鉛華，靜觀自照；縱使心碎，仍為下次重逢，守護微光。這份摯誠，化痛為愛，化悲為盟，孕育同體大悲，呼喚自古人類對理想世界的擇善固執，讓「千年守候」提升為靈魂約定，喚醒良知，以愛重逢，見自己、悟眾生、融天地。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人。



