宏福苑大火．來稿｜小心隱形創傷　救援者也要自救

來稿作者：周華山博士



大埔宏福苑火災奪去多人生命，現場滿布恐怖景象。近千名消防員日夜救援，數百名醫護在急症室與病房奔走，數千名義工和社工陪伴家屬、整理物資。這些助人者面對強烈視覺和心靈衝擊，也面對家屬無盡的悲慟，助人者容易捲進悲劇與痛苦情緒，引發自身創傷。這種看不見的痛，便是Secondary Traumatic Stress（STS，繼發性創傷壓力），也可能引發PTSD（創傷後遺症)，持續出現惡夢、閃回、心跳急促、過度警覺、情緒麻木等反應，進一步加重心理負擔。



STS由美國心理學者Charles Figley在1990年代提出。他是創傷心理、危機介入與家庭治療領域的重要學者，曾於多所大學教授創傷研究，並活躍於創傷心理協會。他的研究發現，許多人持續接觸創傷故事後，出現類似PTSD的反應，促學界和社福重視「同理心的代價」：創傷不只屬於受害者和家屬，也會發生在陪伴者、救援者、醫護與義工身上。

繼發性創傷的三項典型特點：

1. 情緒受累：反覆接觸悲慟情緒，可能出現哀傷、焦慮、愧疚、反覆、無力感。

2. 身體負荷：包括睡眠障礙、惡夢、心跳急促、容易哭泣、腸胃不適等身心症。

3. 認知動搖：可能會自我懷疑、自責、沮喪、怨恨、失去盼望，甚至否定一切。

專業客觀指標包括：兩周以上失眠、重複閃回畫面、過度戒備、情緒麻木、工作效能下降、興趣減退、社交退縮等。若與災難直接接觸，症狀可能更接近PTSD，如聞到味道便瞬間回想現場、聽到警報聲就緊張、避免接觸相關地點或話題。

面對繼發性創傷，我們絕不能逞強，需要承認自身脆弱：我們都是凡人，都會受傷，都有局限，需要主動求助，建立安全網絡，放下助人者和拯救者的光環。

以下是五個溫馨提示：

1. 健康界線：照顧自己，建立健康界線，無須背負對方的情緒，而是支持對方得力，重視內在資源和力量。

2. 自我慈悲：助人先自助，確保定時休息、減少網絡創傷資訊；持續正念呼吸練習會有幫助。

3. 同儕支持：建立消防、醫護、義工之間的安全分享空間和社群，讓情緒有健康出口。

4. 專業協助：若出現明顯徵狀，需及早尋求心理輔導和社工專業處理，可以先向信任者坦誠分享。

5. 制度保護：有關當局需要重視助人者的需要，提供創傷知情訓練、心理回溯支援，避免助人者burn-out（情緒枯乾)。

大埔火災後，香港人團結助人，這是值得欣賞的精神；同時，助人者可能承受secondary trauma，需要一起關注。唯獨當我們願意照顧照顧者（Care the carer），社會才真正具備療癒與復原的力量。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人。



