宏福苑大火．來稿｜如何避免創傷後遺症？

來稿作者：周華山博士



美國史丹佛大學生物學教授Robert Sapolsky的著作《為什麼斑馬不會得胃潰瘍？：壓力、壓力相關疾病及因應之最新守則》（Why zebras don’t get ulcers: an updated guide to stress, stress-related diseases, and coping），指出野生動物一般沒有「創傷後遺症」（PTSD）。



Sapolsky指出，野生動物面臨危險時，例如被猛獸追殺，即使脫離威脅，仍然持續奔跑，身體不斷抖動，然後透過梳理毛髮、肢體接觸、族群依偎安撫，釋放催產素，迅速降低壓力荷爾蒙，讓神經系統恢復正常。

如果動物有精神創傷，通常因為被人類虐待、毆打、恐嚇，及持續被人類困於狹窄惡劣環境。不過，野生動物一般沒有PTSD，因為：動物即時釋放壓力，減輕內分泌系統負荷；動物不會重複播放過去可怕恐怖情境記憶；族群互動能安撫動物，快速回到平衡狀態。

相反，現代人高度獨立，缺乏社群情感支援，往往獨自承受衝擊，容易壓抑情緒，假裝積極，積累壓力，容易導致慢性病與PTSD。

創傷精神醫學專家Bessel Van der Kolk指出，人類大腦前額葉皮質發達，能無限次回播創傷情境，如果不斷講述事件，使創傷被重構與再現，固化創傷的大腦迴路。

Sapolsky和Van der Kolk都鼓勵人類返璞歸真，重拾大自然智慧，讓創傷不再是枷鎖，而是促使成長的契機：

1. 減少反覆回想創傷的心智習慣，遠離大腦反芻模式；

2. 建立踏實穩定的社會支持網絡，避免孤單承受創傷；

3. 學習逐步健康表達情緒，讓情緒自然流動而非壓抑；

4. 親近自然、持續運動，減少壓力荷爾蒙，身心健康。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人。



