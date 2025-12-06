立法會選舉．來稿 | 宏福苑火劫後：由前路茫茫到滿懷希望的重生

來稿作者： 裘言真



深秋的風掠過大埔宏福苑斷壁殘垣，焦糊味雖已消散，氛圍卻仍是沉重。11月26日那場吞噬150多條生命的大火，不僅燒穿了樓宇的鋼筋鐵骨，更在無數家庭中烙下深深的創痕。此刻的香港，正站在痛徹心扉的十字路口，特區政府既要撫慰流離失所的災民，又要如期推進12月7日的立法會選舉。這看似矛盾的抉擇，實則藏着這座城市最深的悲憫與最堅韌的希望。



任由悲傷延續才是最大殘忍

當消防車刺耳的警報聲與救護車急促的鳴笛聲在火場交織，當臨時安置點內孩童緊抓着母親衣角的顫抖小手映入眼簾，當老人們裹緊單薄毛毯瑟瑟發抖的身影刺痛雙眼，筆者相信政府官員的心跟大眾市民一樣承受着同樣的傷痛。警方代表在記者會上哽咽的瞬間，民政事務總署人員連夜調配物資的身影，都是這種痛楚最真實的注腳；然而，任由悲傷無止境延續，才是對在生者最大的殘忍。

立法會選舉的如期舉行，不是冰冷冷的算計，也絶非坊間所謂的「走過程」，而是對生命最莊嚴的尊重。那些在火災中失去至親的災民，那些失去畢生努力拼搏所得物業的居民，那些連校園也尚未能回歸的孩童，他們需要的不僅是臨時的安身之所和「應急錢」，更是對未來的確信。新選出的立法會，肩負修改維修工程相關安全法規和審批賑災撥款的重責，他們將審議的一個個提案，都會成為災民們重建家園的基石。

選舉延期致立法機關真空

若因選舉延期而陷入立法真空，一些攸關全港市民生命財產安全的法案或撥款會無奈被迫延期，這會是對災民、對社會最不負責任的情況。真正對災民和悻存者的援助，不是陪大家一直留在陰霾；真正的幫助，是以實際行動和關懷，以最大的關心和溫柔，牽着災民的手走出黑暗。

有人質疑：此時舉辦選舉是否過於冷漠？特區政府雖已盡力滿足災民和流離失所者的需要，由安排青年宿舍、營舍、酒店房間以至過渡性房屋，再到一次過發放的1萬元「應急錢」和從5萬加到10萬元的生活津貼，這些都是政府對照顧災民的承諾，也是政府帶領大家走出窘境，追求更好明天的決心。立法會選舉絕不是一些人眼中的「政治表演」，選出完整的立法會，是讓援助款項以至審批及監管有所依歸，也是讓樓宇維修工程施工安全要求、標準、監督和日常維護制度得以全面檢視和改革的關鍵一步。

攜手向前方能見未來

再者，推遲立法會選舉，在實際操作上亦明顯不可行。現屆立法會到2025年12月31日任期便完結，若未能原期舉行選舉，明年1月1日誓必出現「真空期」；因為根據《立法會條例》，立法會選舉日期必須在新一屆立法會任期開始前最少15天舉行，若以此倒數，即立法會選舉日期最遲要在12月16日舉行，這還未計及需要再進行刊憲等程序，推遲選舉在法理上行不通。

這次大火帶來的悲痛，從不是軟弱的藉口，而是奮進的動力。立法會議員候選人們成功躋身立法會，是以公職身份，把災民對重建家園的願景帶入議會。特區政府如期舉行選舉，為的就是讓每一張選票都成為社會重建的磚石，每一票既承載對逝者的追思，也寄託着對援助在生者的責任。

政府與災民休戚與共

事故發生後，特區政府一直低調、有序地宣傳選舉。誠然，政府某些宣傳選舉或方便選民投票的安排可能不夠完美，但從政府的整體處理方式來看，它已盡力照顧受害者及整個社區的感受，目的是在尊重民眾情感與必要措施之間取得適當平衡，使公眾在獲取必要資訊下去投票。

香港的傷痛不是終點，而是鳳凰浴火的起點；立法選舉不是政治遊戲，而是全民參與的重生儀式。此刻的香港，既需要同舟共濟的心，也需要共渡難關的勇氣。當立法會選舉的投票結果揭曉時，我們期待的是一個新開始，一個對生命尊嚴有鄭重承諾，堅持推動改革，杜絕一切維修工程流弊的新開始。

作者筆名裘言真，是時事評論員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

