自在秘笈｜如何應對宏福苑火災後的「網絡失憶」？

大埔宏福苑火災，折射出我們既熟悉又無奈的香港模式：災難爆發，全城陷入震驚和痛心，社交平台迅速被洗版，大家即時支援。但短短兩星期後，熱度急速冷卻，新聞減少了，討論少了，事件的重量彷彿悄悄被抽走，只剩案主與家屬仍在原地承受漫長傷痛。這並非市民冷漠，而是香港生活節奏太急、壓力太大，每個人都背負許多責任，難以長期承擔沉重；加上網絡資訊排山倒海，節奏超快，讓情緒來得猛烈，退得急速。



愛心速來速去？

許多社工、居民小隊、義工仍在默默支援，但這些無聲努力，不會成為「網絡熱話」或「媒體焦點」，於是慢慢淹沒於日常的資訊洪流中。

這種「速升速散」，正好呼應美國網絡學者Zeynep Tufekci提出的「注意力經濟」(Attention Economy)：演算法會把最強烈、震撼的畫面推上最高點——火災初期自然成為全民焦點，但當新議題出現，注意力立即被抽走。災民初期被大量關注，到真正需要長期陪伴和支援的階段，卻可能變得寂寞無助。這種落差，容易引發受災者二度創傷。

人際信任變得脆弱

法國哲學家Guy Debord在批判理論著作《景觀社會》指出，現代社會把一切情感「景觀化」，連哀傷都成為消費對象；短暫的眼淚容易吸睛，但長期的陪伴卻難以被看見。正日我們在香港，高速工作文化、資訊爆炸、經濟壓力超大，市民容易乏力，即使渴望關心案主，也難以長期承受沉重壓力，結果形成「情緒速爆發、關懷速退潮」的網絡消費循環。

耶魯大學社會學學者Kai Erikson提出的「集體創傷」（Collective Trauma），提醒我們：災難的最大傷害，不是眾多個人創傷的總和，而是整個社群關係與信任被破壞。當集體關懷迅速退潮，整個社區就會出現信任流失、人際疏離、公共生活萎縮等後遺症。久而久之，信任變得脆弱，社會變得碎片化和零散化，弱勢群體在關注退潮後，更孤立無援。

這種「關懷急速冷卻」的網絡情緒模式，讓市民習慣快速抽離，會削弱整個城市的親和力、凝聚力，令公共情感變得薄弱，使集體復原更加困難。

建立「創傷知情系統」

香港需要建立「創傷知情系統」（Trauma-informed system），穿越這種「激情速起、關懷速散」的情緒失衡，把爆發性災難關注，提升為更持久的情感耐力與制度支援，並且透過醫療、社福、教育、政府部門和民間團體整合長期陪伴力，促使全民覺醒，而不光是靠短暫動員或網絡風向決定支援力度。

「創傷知情系統」並非單一服務，而是跨機構的跨界框架和資源整合。提升整個社會對創傷療癒的敏感度，包括強化創傷早期識別、長期跟進及跨專業轉介的效能，有助穩定受創者情緒，強化其復原能力，同時減輕前線照顧者的壓力負荷，增強整體社會的抗逆復元能力。

推動日常生活「慢共感」

因此，社會值得推動日常生活的集體「慢共感」（Slow Empathy）：無須每天激情關懷，只須細水長流。每個人和團隊用適合自己的方式，關心身邊受苦的人，從而引發巨大的社區漣漪效應；再配合媒體報道前線支援者和照顧者的故事，一起關懷關懷者（care the carer)，讓社會凝聚集體復原的力量。

真正關懷，不是煙花，而是由內而外的微光。先安頓自己，點亮心中的那盞心燈，用心連結身邊的人，由個人延伸到人際與社區，修補破碎的信任，連結撕裂的創傷，讓城市匯聚堅韌的集體復原力，讓香港不再席捲一閃即逝的情緒潮汐，而是把創傷化為踏實的成長和愛，走向更深厚、更恆久的社區關懷。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



