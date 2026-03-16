藥材交易．黃譚智媛｜搭建中醫藥國際化平台

藥材交易｜黃譚智媛教授

前國家衛生部陳竺部長表示：「我們科學家應逐步突破中西醫學之間的壁壘，建立融中西醫學思想於一體的21世紀新醫學，這種醫學兼取兩長，既高於現在的中醫，也高於現在的西醫，值得我們為之努力和奮鬥。」近年來，國家致力於推進中醫藥的現代化和產業化，提升中西醫結合的水平，以促進中醫藥的高質量發展並拓展其國際影響力。香港擁有中西醫並行的醫療體系，近年來政府積極推動中醫藥的全面和高質量發展，並促進中醫藥的傳承與創新。



在這方面，建立中西醫協作的臨床服務模式是推動中醫藥進步的重要措施之一。

中西結合香港領先

香港的中西醫結合歷史，是一部從民間自發並存走向制度化融合發展的漫長歷程。其開端可追溯至20世紀初的廣華醫院，該院首創了中西醫兼備的模式，為病人提供了選擇。然而在隨後的數十年間，在港英政府主導的西醫主流醫療體系下，中醫長期處於體制外的邊緣地位。這一根本性轉折發生在1997年香港回歸之後，特區政府通過立法規管、設立大學學位課程、在公立醫療機構推動協作專案，使中醫首次被納入公共醫療體系。

自2003年SARS期間啟動中西醫協作治療並開展研究以來，香港逐步建立起包括倫理審查、藥物相互作用資料庫（“中醫動”）和毒理實驗室在內的制度與安全體系。通過設立中醫醫教研中心並與大學合作，構建了融合西醫臨床實踐的中醫人才培訓計劃，同時為西醫人員提供中醫課程以促進臨床對話。臨床與研究聚焦於西醫療效有限而中醫具潛在優勢的領域，如糖尿病足、抑鬱、腸易激綜合征及腫瘤等，並在多項國際化研究中取得進展，如中藥配方獲美國FDA批准三期試驗。基於多間醫院的實踐經驗，香港正推動發展中醫優勢病種、構建協作模式及實施循證臨床常規三大策略，標誌着其中西醫結合服務已邁向系統化與實證化的發展階段。

知己知彼協同創新

2019年6月，廣州中醫藥大學舉行的學術會議推動中、西醫的協同創新。研究顯示，中醫在改善肺癌患者生活質量和降低化療副作用上有明顯成效。林教授指出，以病人為中心的多學科治療模式結合中醫與西醫的優勢，能夠更好地控制腫瘤復發和減少副作用。

林教授強調「知己知彼」是成爲一名合格中醫腫瘤科醫生的要點，包括三個層次：一名合格的臨床腫瘤專科醫生，需具備全面的專業知識和良好的科研能力；一名優秀的臨床中醫腫瘤醫生，應重溫恪守中醫經典，找准中醫治療的切入點進行深入挖掘，從基礎研究中探索潜在規律，結合現代醫學技術，着眼於科學研究的前沿領域，創新開拓中醫臨床思維；最後，全科醫生教育培養高尚醫德，爲廣大患者提供高質量醫療服務。中藥的儘早介入也非常重要，應在合格且經驗豐富的中醫腫瘤醫生指導下，在疾病治療的不同階段給予合理的中醫藥治療。

規範研究買賣市場

在韓國召開的「中醫藥規範研究學會」(GPTCMRA)年會中，韓藥振興財團的使命是重振韓醫藥產業。研究包括韓醫的全球化和標準化，強調要加強安全性和有效性。多項研究計劃中提到，韓醫的發展有助於提升國民健康和經濟發展。

香港的中醫藥產業面臨挑戰，香港要推動中醫中藥現代化、全球化、產業化，比較韓國，時間與硬件是落後很多，我們的優勢是港大及中大的西醫臨床科研及認證與物流的世界地位。所以現在要立刻開展中西結合的多學科研究，與中國中醫科學院及國內外專家合作，在網絡藥學、應用基礎研究及質量控制、功能量化及物流可控方面下工夫，計劃培訓專業人才，在新的旗艦「中醫院」內構建臨床試驗中心，以科學化中醫理論，分析真實世界數據（real world data），再利用香港金融中心的地位，策劃一個國際「中藥買賣市場」。

國際平台高地建設

香港中西醫結合醫學會（HKAIM）於2001年7月25日成立，旨在推廣及鑽研中、西醫學知識，促進兩者交流與互補，並發展臨床結合應用以增進人類健康。歷經二十載，學會持續推動「中學西，西學中」的傳承與創新，在協作下深化醫、教、研工作。其中，以糖尿病腎病為例，已通過西醫實證方法驗證中藥療效，相關成果更發表於高影響力期刊《Journal of the American Society of Nephrology》，彰顯中西醫結合研究的科學價值與臨床意義。

「現代化中醫藥國際協會」（MCMIA）已在香港過去二十多年舉辦「國際現代化中醫藥及健康產品會議（ICMCM）」及與貿發局合辦國際現代化中醫藥及健康產品展覽會。根據《粵港澳大灣區中醫藥高地建設方案（2020至2025年）》，MCMIA與香港生產力局正舉行「提升香港健康產業對粵港澳大灣區健康產業政策的深入認知，發揮優勢融入灣區健康產業發展」項目。

國標港標中藥中心

國際標準ISO/TC249的工作迄今爲止，世界中聯已遞交國際提案48項，注册專家40多位，每年派遣代表團積極參加ISO/TC249年會。香港浸會大學副校長呂愛平教授，2009-2024年擔任ISO/TC249中國代表團團長及首席專家，致力於中醫藥國際標準化工作，推動中醫藥走向世界。

香港在推動中醫藥傳承與創新發展方面發揮重要作用，利用「中藥檢測中心」，推動成為國際認可的中藥產品質量標準，成為中藥檢測、標準制定和技術轉移的核心基地。設有四大設施：一、配備四組高端實驗室及逾3300件實驗與資訊系統設備；二、國際合作及培訓中心作為世界衞生組織傳統醫藥合作中心的培訓基地；三、中藥標本館及標本實驗室展示約3500份標本；四、以及約700平方米的「神農本草園」，展示約180種藥用植物，檢測中心重點推行《香港中藥材標準》（港標）計劃，已建立並發布逾357種中藥材參考標準。

傳承精華守正創新

《歐洲藥典》（European Pharmacopoeia,EP）致力於將中藥（植物藥）標准化，自2008年起設立中藥委員會，已有超過80多種中藥材（如人參、三七、白朮、陳皮等）列入其中。

2025年版《中國藥典》（國標）自2025年10月1日起施行，中藥收載品種共計3069種，新增28種，修訂420種，不再收載19種。

傳統中藥材交易缺乏權威檢測與溯源機制，品質難以保障，因此，推動中藥材交易平台化、數字化與標準化，建立檢測認證、信用約束，成為解決中藥買賣亂象、提升產業規範化與國際競爭力的重要方向。

與此同時，香港標準及檢定中心STC以國標為標準在中藥材貿易與品質保障上具有天然優勢。為促進中藥材守正交易與市場統一，由香港相關專家與業界於廣州南沙成立的守創中藥貿易平台，於南沙與香港同步上線，集合全國會員與多種藥材交易，檢測中心的標準制定與技術支援形成互補，推動香港更深度地融入國家中醫藥發展大局，促進中醫藥全方位高質量發展，拉近公眾與中醫藥的距離。

作者黃譚智媛是香港大學中醫藥學院榮譽教授，中醫藥全產業鏈香港中心理事。



「藥材交易」欄目旨在普及好中醫要有好藥材，香港可以助力中醫藥傳承創新發展。



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