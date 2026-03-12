藥材交易．呂愛平｜以標準化推動中藥國際化及高質量發展

藥材交易｜呂愛平教授

中醫藥是中華優秀傳統文化的瑰寶。中藥材作為中醫藥產業的源頭，其品質標準化水準直接決定產業發展高度，更是中醫藥走向國際的核心基石。當前，我國已構建起多層級、廣覆蓋的中藥材標準體系，國際標準建設也取得很大進展，標準在規範貿易秩序、推動產業升級中發揮着不可替代的作用。



一、中藥材標準體系已成熟

我國中藥材標準體系已形成「國家+地方+團體+國際」多層級佈局，標準化建設成果顯著。截至2025年底，內地發佈中醫藥相關標準7,365項，其中中藥材相關標準4,691項，佔比63.7%，成為標準建設的核心領域。在中藥類標準中，地方標準3,451項佔73.6%，呈現鮮明的區域集聚特徵，形成與道地藥材產業佈局相匹配的標準體系。國家層面，《中國藥典》作為強制性國家標準，是中藥材品質管控的核心依據，2025版一部收載3,069個中藥品種，進一步強化農藥殘留、重金屬等安全性指標，完善品質控制體系。

香港則形成了成熟的標準化規範，2002年出台的《香港中藥材標準》截至2025年已出版12冊，共收錄357種藥材，中英雙語的規範體系，涵蓋質控、鑒別、殘留檢測等全維度，成為中藥材對接國際市場的重要橋樑。國際層面，依託ISO/TC249制定的中醫藥國際標準已達129項，其中中藥類標準80項，原藥材與炮製品質安全成為國際標準制定的核心領域，為中藥材國際貿易搭建了通用技術框架。

標準是中藥材貿易的「通用語言」，在規範國內市場、破除國際壁壘、提升貿易品質中發揮着基礎性、引領性作用。對內，標準明確了中藥材品質底線，規範了種植、加工、流通全鏈條行為，有效遏制摻雜使假、以次充好等亂象，推動形成公平有序的市場秩序。《中國藥典》的強制執行力與地方標準的針對性結合，實現了對道地藥材的精準管控，保障了國內中藥材貿易的品質根基。對外，標準是破除技術性貿易壁壘的核心利器，成為中藥材走向國際的「通行證」。

以三七為例，自2017年《中醫藥——三七》ISO國際標準發佈後，其品質標準被《美國藥典》《歐洲藥典》收錄，全球進口量年均達87萬噸以上，歐洲、北美等新興市場需求顯著提升，充分印證了國際標準對貿易的拉動作用。同時，標準的統一推動了中藥材貿易的規模化、規範化發展，減少了貿易中的品質爭議與溝通成本，提升了交易效率，更讓優質道地藥材實現優價優銷，推動產業從「量增」向「質升」轉變。此外，《香港中藥材標準》與《中國藥典》的互補互融，為粵港澳大灣區中藥材貿易提供了雙重品質依據，助力大灣區成為中藥材對接國際的重要樞紐。

二、打通中藥最後一公里信任保障

優質中藥標準的建立應基於科學性與實踐相結合的原則。首先，需制定明確的商品等級標準，從外觀、理化性質和有效成分等多個方面進行嚴格評估，將「道地藥材」的地理標誌、種質資源、傳統經驗鑒別納入評級，解決「橘生淮南則為橘」的問題，嚴格執行GAP（中藥材生產品質管理規範）基地要求，推行香港及國際化的高要求行業規範，結合現代科技手段，引入指紋圖譜、DNA條碼鑒別、有效成分含量梯度等量化指標，讓「優質」從感官描述變為數據支撐，確保中藥的安全性與有效性。同時這一標準應由權威機構進行認證，確保市場上的中藥材具有高度的透明性和可信度。

在建立優質中藥標準的基礎上，制定合理的價格體系同樣重要。目前內地各大交易中心的報價多為大宗統貨價。未來，應在現有交易中心基礎上，針對不同商品等級發佈獨立的「優質藥材價格指數」，明確區分「符合藥典標準的統貨」與「符合優質中藥標準的精選貨」之間的價差，讓價格信號指導生產。

優質藥材的道地性、GAP合規、檢測成本遠高於普通藥材。需要通過行業協會或權威機構，定期發佈優質藥材的成本分析白皮書，向市場解釋「為什麼貴」，為優質優價提供成本透明度支撐。同時，通過分析不同商品等級的歷史交易價格，形成基礎價格區間。基於成本分析，合理評估生產、加工和物流成本，然後設定合理的利潤空間。其次，靈活的定價策略應結合市場需求變化。可採用動態定價、合同定價等方式，確保中藥產品在不同市場環境中的競爭力。此外，在價格透明度上，應利用第三方、獨立的貿易平台，確保交易的公開及透明度，增強交易各方的信任感。

「權威機構認證」和「第三方貿易平台」是打通最後一公里的信任保障。應由香港及內地監管部門認可的、獨立的第三方機構進行優質標準的認證。利用區塊鏈等現代科技，追溯平台等，從種子種苗、種植採收、加工炮製、檢測報告到物流配送，全鏈條信息上鏈，消費者掃碼即可看到這份藥材的「前世今生」。將這套標準體系向醫院、藥店、海外監管機構進行持續的教育和推廣，讓他們識別「優質中藥材標識」并受益，從而在採購端形成對劣質藥材的排斥效應。

優質中藥標準的探索與價格體系的制定是推動中藥產業健康發展的重要舉措。通過科學的標準化和合理的價格策略，不僅可以提升中藥的市場地位，還能增強國際社會對中醫藥的認可。全面落實上述措施，將為中醫藥的持續發展提供堅實基礎。

三、創新平台將成核心引擎

我們中醫藥全產業鏈香港中心積極推動成立的守創中藥貿易平台充分發揮香港優勢，扮演「超級聯繫人」與「價值放大器」的核心角色。它不僅是交易的場所，更是標準落地、價格發現、信任傳遞和產業升級的關鍵推手。

當買家尋找特定等級的藥材時，平台能夠基於賣家的認證信息、歷史檢測報告等數據，進行精準匹配，確保「按標準交易」。提供基於標準化的電子合同範本，明確標的物的標準依據、驗收方法（如第三方檢測），降低因標準理解不一而產生的商務糾紛。同時，平台通過展示歷史成交價、同等級產品的市場均價，打破資訊黑箱，讓交易雙方對價格心裏有底，增強信任感。

平台將高標準貫穿品質准入全流程，設立嚴苛的雙重標準門檻，所有上架中藥材不僅需符合《中國藥典》的強制性品質要求，還必須通過香港標準及檢定中心（STC）的全項檢測+香港認證中心（HKCC）的實地認證，從源頭把控藥材品質。同時，平台積極推動國內中藥材標準與ISO國際標準的對接，推動中藥材品質與國際接軌。

當前，中醫藥產業正迎來高質量發展與國際化的雙重機遇，標準化建設既是產業發展的內在要求，也是中醫藥走向世界的必然選擇。我國中藥材標準體系雖已初具規模，但仍存在國際標準轉化率不高、製成品標準建設滯後、區域標準銜接不足等問題。

守創貿易平台即將在4月9日正式上線，寄望成為中醫藥產業中推動標準化及「優質優價」市場機制的核心引擎，推動中醫藥高質量發展，助推香港成為中醫藥國際化的橋頭堡。

作者呂愛平教授是香港浸會大學副校長（研究及拓展）暨研究院院長，中醫藥全產業鏈香港中心理事。



「藥材交易」欄目旨在普及好中醫要有好藥材，香港可以助力中醫藥傳承創新發展。



