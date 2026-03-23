是非心理學｜父母隱瞞孩子的傷害

是非心理學｜周華山博士



「為孩子好」是許多父母理所當然的信念。即使婚姻早已名存實亡，甚至出現第三者，父母仍選擇維持表面的完整。父母以為，只要把真相延後，等孩子長大，傷害就會減輕。然而從心理學角度看，長期隱瞞與否認，是慢性的心理消耗。家庭是高度互動的情緒系統，孩子往往能敏銳感受氣氛。當孩子發現被隱瞞，傷害反而更深。



孩子早察覺

Ivy五歲時，父母關係已十分冷淡。兩人協議「為了孩子維持現狀」，在人前人後都表現恩愛。身為事業成功的中產家庭，他們極重形象，決定等女兒成年才離婚。回到家中甚少交流，餐桌沉默壓抑。

有一晚，Ivy問：「你們是否討厭對方？」母親微笑回答：「別亂想，我們很好。」父母多次否認不和，甚至取笑她多疑。18歲那年，父母突然宣布離婚，坦承感情早已破裂。Ivy沒有震驚，只有壓抑多年的憤怒：「我從小就知道不對勁，是你們一直說謊！」她的憤怒，不只是離婚，而是多年被迫否認直覺。她被要求相信幸福，實際感受卻是疏離。那種長期被愚弄的感覺，使信任崩塌。對她而言，父母離婚不是打擊，假象才是。

這種撕裂正是心理學所說的「認知失調」。當長期經驗與外界訊息矛盾，內在必然焦慮。孩子為維持依附，只能壓抑感受，信任逐漸被削弱，也影響成年後的親密關係。

信任的裂痕

Jane自幼與母親同住。母親告訴她父親在外地工作，實際早已離婚。7歲那年，她從親戚口中得知真相，回家後只問一句：「為什麼不早點告訴我？」

母親沉默。那一刻，Jane心裏浮現念頭：「原來父母不值得信任。」她開始把懷疑藏在心裏，不再輕易相信任何人。

長大後，Jane在感情中格外敏感。伴侶稍有異樣，她便焦慮。她說：「我不想再成為最後一個知道真相的人。」這份不安，正來自童年的信任裂痕。

被排除的痛

Adam 15歲那年，有次提早回家，推開房門，看見父親與陌生女人在床上。他愣住，怒火與羞辱湧上來，轉身衝出家門。更讓他崩潰的是，母親早已知情卻選擇隱忍。

當母親說：「我們不離婚是為了你。」他憤怒反駁：「不要把你們的懦弱推在我身上！」他的怒火來自雙重背叛：親眼撞見的不堪，以及長期被蒙在鼓裏，使他的安全感徹底崩塌。

家庭系統理論指出，當孩子被迫承擔成人的秘密或理由，容易角色錯置；可能過早成熟，也可能對親密關係失去信任，在沉默中疏離。

真誠非殘忍

從依附角度看，孩子真正需要的不是完美家庭，而是表裏如一的真誠。真誠並非毫無保留，也不是讓孩子承擔成人細節，而是以適齡方式說明現況。例如：「爸媽關係有困難，但無論如何，我們都愛你。」這既承認現實，也給予安全感。

孩子往往早已察覺，只是等待成人承認。當父母選擇坦誠，孩子反而更有韌性，學會面對複雜，而不是在假象中懷疑自己。

不誠實的愛

父母常說：隱瞞是出於愛。然而當「為了你好」成為長期說謊的理由，孩子不只對父母失望，也動搖對關係的信任。

成熟的愛，不在維持完美，而在承認不完美。坦誠或許艱難，卻能讓孩子在真實中接納脆弱，在不確定裏成長，也保留對愛與關係的信任。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



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