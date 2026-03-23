是非心理學｜青少年被欺凌——看不見的傷，會留一輩子

是非心理學｜周華山博士



提起欺凌，很多人會想到打架、推撞、校園衝突。但近年的研究提醒我們：真正留下長期傷痕的，往往不是拳頭，而是羞辱、排擠與孤立，尤其是那些長期、反覆、帶有權力不對等的行為。



六成被欺凌學生曾想自殺

經濟合作與發展組織（OECD）在2018年PISA學生福祉報告中指出，32.3%的香港15歲學生表示，在過去一個月內曾遭受欺凌，包括被取笑、被排擠或被散播謠言。在這些曾被欺凌的學生中，59%表示曾出現自殺念頭。這是一個需要嚴肅面對的比例。

2021年香港大學社工系的一項調查亦發現，約28%的受訪學生曾因網絡經歷而深受傷害，包括被公開評論外貌、在群組中嘲諷、未經同意轉發照片等。研究指出，當欺凌進入社交媒體，訊息可以迅速擴散，難以收回。

焦慮症風險是一般人五倍

很多人會說：「小時候誰沒有被取笑過？」

但持續、反覆、無力反抗的欺凌，與偶爾的玩笑，並不相同。

2015年發表於《The Lancet Psychiatry》的英國研究追蹤近七千名兒童至18歲，發現長期遭受欺凌的青少年，在成年初期出現焦慮症的風險是一般人的五倍，憂鬱症與自殺風險亦顯著上升。其他跨國研究亦發現，被欺凌者罹患憂鬱症的風險增加兩至三倍，自殺未遂的機率明顯提高，對他人產生極端不信任的比例亦較高。

身痛、心痛、一樣痛

背後的原因，其實相當清楚。

第一，長期被排擠會讓人持續處於壓力狀態。青少年大腦仍在發展階段，若長期處於被嘲笑或孤立的壓力中，情緒調節能力可能受影響，變得更焦慮與敏感。

第二，青春期是建立自我價值的重要階段。如果一個人長期被標籤為「怪」、「差」、「沒人要」，這些聲音會慢慢內化為自我認知。當人開始相信那些貶低自己的話，傷害便不再只來自外界。

第三，人對歸屬感的需要非常強烈。美國加州大學Eisenberger神經科學研究指出，被社會排斥時，大腦的反應與身體疼痛相似。身痛、心痛、一樣痛。難怪青少年會說：「被排斥，比被罵更痛。」

長期缺乏歸屬感，會顯著提高出現自殺念頭的風險。

改變只需要少一次附和

研究亦指出，長期欺凌他人的青少年，在成年後出現違法行為或物質濫用的風險較高。當以支配他人作為建立地位的方式，這種模式可能延續至成年的人際關係。無論是對受害者還是欺凌者，傷害都是真實而深遠的。

研究顯示，有三個因素能明顯降低風險。

第一，至少有一位可信任的成人或朋友支持。只要存在一段穩定的支持關係，心理傷害便會大幅減輕。第二，學校與機構清晰處理欺凌行為。當規範明確，旁觀者知道如何介入，欺凌發生率自然下降。第三，是旁觀者的選擇。許多欺凌之所以持續，是因為有笑聲、有附和、有轉發。當旁觀者選擇不參與甚至出聲制止，行為往往會迅速減弱。

有時候，改變不需要英雄，只需要少一次附和、少一次轉發。

欺凌是公共健康問題

欺凌不是孩子之間開玩笑。當研究清楚顯示它與焦慮、憂鬱、自殺風險密切相關，它已是一個公共健康問題。

有些傷害未必可見，卻可能影響一個人，甚至整個家庭的軌跡。

當我們少一句是非，多一次制止，有些傷害，也許就不會發生。

每一次旁觀者的選擇，都可能改變一個人的未來。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



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